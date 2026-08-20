ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ
ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ - учреждение епархиального управления и духовного суда Русской православной церкви, непосредственно подчинённое епархиальному архиерею и подведомственное Святейшему Синоду
Духовная консистория впервые упоминается в указе Синода о создании московской консистории (дикастерии) для управления синодальной областью (март 1722 года). Духовной консистории предшествовали аналогичные административно-судебные учреждения при епархиальных архиереях: консистории, дикастерии (термин впервые встречается в Духовном регламенте 1721 года), духовные архиерейские правления, духовные домовые правления и др.
Духовная консистория, помимо административных дел, в соответствии с указом Синода от сентября 1722 года принимала к рассмотрению дела: богохульные, еретические, раскольничьи, о волшебствах, о незаконных браках, о расторжении браков, о принуждении к вступлению в брак, о насильственном пострижении, о похищении церковного имущества, по обвинениям в краже, расправе, бесчестном поведении лиц духовного звания и церковнослужителей, о правонарушениях архиерейских и монастырских служителей и крестьян церковных и монастырских вотчин. В случае жалоб на неудовлетворительное рассмотрение дела передавались в Синод. До 1809 года в ведении Духовной консистории находились духовно-учебные заведения.
Духовные консистории состояли из присутствия (3-4 духовных лица) и канцелярии во главе с секретарём, назначаемым Синодом по представлению обер-прокурора Синода. По указу Синода от сентября 1768 года в состав присутствия стали включать не только монашествующих, но и представителей белого духовенства - протоиереев, иереев.
По инициативе обер-прокурора Синода Н. А. Протасова для совершенствования деятельности Духовной консистории и введения единообразных правил управления и суда по образцу гражданских учреждений был введён примерный устав Духовной консистории (1838 год), с исправлениями и дополнениями он был высочайше утверждён в марте 1841 года и действовал до апреля 1883 года, когда был заменён новым (устав был исправлен в соответствии с произошедшими изменениями в законодательстве и с частными распоряжениями по духовному ведомству).
Устав 1838 года закрепил сложившийся состав и функции Духовной консистории, регламентировал формы и порядок епархиального управления и суда, унифицировал ведение делопроизводства.
К предметам ведения Духовной консистории были отнесены: охрана и распространение православной веры; наблюдение за проведением богослужений в церквах; строительство, благоустройство и содержание церквей; контроль за деятельностью духовенства и состоянием приходов, сбором пожертвований, решение хозяйственных вопросов епархии; осуществление епархиального суда, которому подлежали как духовенство, так и миряне. Устав Духовной консистории определял порядок возбуждения дел: дела о должностных проступках и преступлениях лиц духовного звания и священнослужителей могли быть возбуждены по сообщению присутственного места или должностного лица, донесению благочинного или членов причта, по просьбе прихожан, по жалобам частных лиц, по замечаниям в клировых ведомостях, по сведениям, поступающим к епархиальному архиерею из других источников или по собственному признанию виновных.
Консисторский суд предварялся следствием, которое осуществлялось доверенным духовным лицом (по назначению архиерея) или духовным правлением. Судебное решение могло быть вынесено двояким образом - непосредственно архиереем либо через консисторию. Все решения Духовной консистории носили предварительный характер и подлежали утверждению правящим архиереем. При несогласии с Духовной консисторией архиерей принимал решение по своему усмотрению, но в этом случае дело обязательно передавалось в Синод для принятия окончательного решения по нему.
Исполнение распоряжений Духовной консистории осуществлялось подведомственными ей учреждениями и лицами: духовными правлениями, благочинными, настоятелями монастырей. По новому уставу 1883 года юридическим основанием функционирования Духовной консистории являлись: постановления Вселенских и Поместных соборов, Духовный регламент, высочайшие указы, указы и постановления Сената и Синода, а также гражданские судебные постановления. Присутствие Духовной консистории, по уставу 1883 года, состояло из 5-7 членов; избиралось из архимандритов, игуменов, иеромонахов, протоиереев и иереев, имевших духовное образование, опыт работы и безупречную репутацию, и утверждалось Синодом по представлению епархиального архиерея. В состав канцелярии Духовной консистории входили секретарь, столоначальники, казначей, регистратор, архивариус, а также канцелярские служители.
В 1870-1880-е годы с целью своевременного разрешения дел Духовной консистории Синод принял pяд частных мер: членам Духовной консистории запрещено было состоять в управлениях духовных семинарий и училищ (1880 год), в советах епархиальных училищ (1889 год), епархиальному архиерею разрешено было самостоятельно назначать низших чиновников в помощь столоначальникам (1888 год). Членам Духовной консистории запрещалось вмешиваться в деятельность съездов духовенства и избираться их депутатами (указы Синода от августа 1870 года, сентября 1875 года). Для регулярного контроля за делопроизводством Синод назначал ревизии Духовной консистории (преимущественно высокими светскими чинами), а с 1890 года ревизии назначались единолично обер-прокурором.
Совмещение в Духовной консистории административных и судебных функций, перегруженность маловажными делами и задержки в делопроизводстве, произвол в консисторских решениях тормозили рассмотрение дел, что вызывало недовольство в обществе. Кроме того, зачастую в Духовной консистории устанавливалось единовластие секретаря или одного из членов присутствия (иногда в ущерб власти архиерея).
С увеличением количества епархий возрастали объёмы делопроизводства в духовном ведомстве, учреждались новые консистории. В 1826 году существовало 34 Духовные консистории (и 3 дикастерии), в 1881 году - 55 в 1917 году - 64.
В соответствии с определением Синода от 06(19) [по другим данным, 09(22)].07.1910 года Духовным консисториям была предоставлена бо́льшая самостоятельность. Вопросы реформирования Духовной консистории обсуждались также Предсоборным совещанием (действовавшим в 1912-1917 годах), но преобразования не были проведены. Регламентирующее свойство актов органов церковной власти, в том числе и Духовной консистории, было признано утратившим юридическую силу в соответствии с декретом СНК от 20.01(2.2).1918 года «О свободе совести, церковных и религиозных обществах». В связи с тем, что Поместный собор 1917-1918 годов реформировал порядок епархиального управления, функции Духовной консистории были переданы епархиальным советам.
Исторические источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-е. М., 1841. Т. 16. № 14409;
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. М., 1883. № 1495..