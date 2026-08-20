ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ

ДУХОВНАЯ КОНСИСТОРИЯ - учреждение епархиального управления и духовного суда Русской православной церкви, непосредственно подчинённое епархиальному архиерею и подведомственное Святейшему Синоду

Духовная консистория впер­вые упо­ми­на­ет­ся в ука­зе Си­но­да о соз­да­нии московской кон­си­сто­рии (ди­ка­сте­рии) для управ­ле­ния си­но­даль­ной об­ла­стью (март 1722 года). Духовной консистории пред­ше­ст­во­ва­ли ана­ло­гич­ные административно-су­деб­ные уч­ре­ж­де­ния при епар­хи­аль­ных ар­хие­ре­ях: кон­си­сто­рии, ди­ка­сте­рии (тер­мин впер­вые встре­ча­ет­ся в Ду­хов­ном рег­ла­мен­те 1721 года ), ду­хов­ные ар­хие­рей­ские прав­ле­ния, ду­хов­ные до­мо­вые прав­ле­ния и др.

Духовная консистория, по­ми­мо административных дел, в со­от­вет­ст­вии с ука­зом Си­но­да от сентября 1722 года при­ни­ма­ла к рас­смот­ре­нию де­ла: бо­го­хуль­ные, ере­ти­че­ские, рас­коль­ни­чьи, о вол­шеб­ст­вах, о не­за­кон­ных бра­ках, о рас­тор­же­нии бра­ков, о при­ну­ж­де­нии к всту­п­ле­нию в брак, о на­силь­ст­вен­ном по­стри­же­нии, о по­хи­ще­нии цер­ков­но­го иму­ще­ст­ва, по об­ви­не­ни­ям в кра­же, рас­пра­ве, бес­че­ст­ном по­ве­де­нии лиц ду­хов­но­го зва­ния и цер­ков­но­слу­жи­те­лей, о пра­во­на­ру­ше­ни­ях ар­хие­рей­ских и мо­на­стыр­ских слу­жи­те­лей и кре­сть­ян цер­ков­ных и мо­на­стыр­ских вот­чин. В слу­чае жа­лоб на не­удов­ле­тво­ри­тель­ное рас­смот­ре­ние де­ла пе­ре­да­ва­лись в Си­нод. До 1809 года в ве­де­нии Духовной консистории на­хо­ди­лись ду­хов­но-учеб­ные за­ве­де­ния.

Духовные консистории со­стоя­ли из при­сут­ст­вия (3-4 ду­хов­ных ли­ца) и кан­це­ля­рии во гла­ве с сек­ре­та­рём, на­зна­чае­мым Си­но­дом по пред­став­ле­нию обер-про­ку­ро­ра Си­но­да . По ука­зу Си­но­да от сентября 1768 года в со­став при­сут­ст­вия ста­ли вклю­чать не толь­ко мо­на­ше­ст­вую­щих, но и пред­ста­ви­те­лей бе­ло­го ду­хо­вен­ст­ва - про­тои­е­ре­ев, ие­ре­ев.

По ини­циа­ти­ве обер-про­ку­ро­ра Си­но­да Н. А. Про­та­со­ва для со­вер­шен­ст­во­ва­ния дея­тель­но­сти Духовной консистории и вве­де­ния еди­но­об­раз­ных пра­вил управ­ле­ния и су­да по об­раз­цу гражданских уч­ре­ж­де­ний был вве­дён при­мер­ный ус­тав Духовной консистории (1838 год), с ис­прав­ле­ния­ми и до­пол­не­ния­ми он был вы­со­чай­ше ут­вер­ждён в мар­те 1841 года и дей­ст­во­вал до апреля 1883 года, ко­гда был за­ме­нён но­вым (ус­тав был ис­прав­лен в со­от­вет­ст­вии с про­изо­шед­ши­ми из­ме­не­ния­ми в за­ко­но­да­тель­ст­ве и с ча­ст­ны­ми рас­по­ря­же­ния­ми по ду­хов­но­му ве­дом­ст­ву).

Ус­тав 1838 года за­кре­пил сло­жив­ший­ся со­став и функ­ции Духовной консистории, рег­ла­мен­ти­ро­вал фор­мы и по­ря­док епар­хи­аль­но­го управ­ле­ния и су­да, уни­фи­ци­ро­вал ве­де­ние де­ло­про­из­вод­ст­ва.

К пред­ме­там ве­де­ния Духовной консистории бы­ли от­не­се­ны: ох­ра­на и рас­про­стра­не­ние пра­во­слав­ной ве­ры; на­блю­де­ние за про­ве­де­ни­ем бо­го­слу­же­ний в церк­вах; строи­тель­ст­во, бла­го­ус­т­рой­ст­во и со­дер­жа­ние церк­вей; кон­троль за дея­тель­но­стью ду­хо­вен­ст­ва и со­стоя­ни­ем при­хо­дов, сбо­ром по­жерт­во­ва­ний, ре­ше­ние хо­зяйственных во­про­сов епар­хии; осу­ще­ст­в­ле­ние епар­хи­аль­но­го су­да, ко­то­ро­му под­ле­жа­ли как ду­хо­вен­ст­во, так и ми­ря­не. Ус­тав Духовной консистории оп­ре­де­лял по­ря­док воз­бу­ж­де­ния дел: де­ла о долж­но­ст­ных про­ступ­ках и пре­сту­п­ле­ни­ях лиц ду­хов­но­го зва­ния и свя­щен­но­слу­жи­те­лей мог­ли быть воз­бу­ж­де­ны по со­об­ще­нию при­сут­ст­вен­но­го мес­та или долж­но­ст­но­го ли­ца, до­не­се­нию бла­го­чин­но­го или чле­нов при­чта, по прось­бе при­хо­жан, по жа­ло­бам ча­ст­ных лиц, по за­ме­ча­ни­ям в кли­ро­вых ве­до­мо­стях, по све­де­ни­ям, по­сту­паю­щим к епар­хи­аль­но­му ар­хие­рею из других ис­точ­ни­ков или по собственному при­зна­нию ви­нов­ных.

Кон­си­стор­ский суд пред­ва­рял­ся след­ст­ви­ем, ко­то­рое осу­ще­ст­в­ля­лось до­ве­рен­ным ду­хов­ным ли­цом (по на­зна­че­нию ар­хие­рея) или ду­хов­ным прав­ле­ни­ем. Су­деб­ное ре­ше­ние мог­ло быть вы­не­се­но двоя­ким об­ра­зом - не­по­сред­ст­вен­но ар­хие­ре­ем ли­бо че­рез кон­си­сто­рию. Все ре­ше­ния Духовной консистории но­си­ли пред­ва­рительный ха­рак­тер и под­ле­жа­ли ут­вер­жде­нию пра­вя­щим ар­хие­ре­ем. При не­со­гла­сии с Духовной консисторией ар­хие­рей при­ни­мал ре­ше­ние по сво­ему ус­мот­ре­нию, но в этом слу­чае де­ло обя­за­тель­но пе­ре­да­ва­лось в Си­нод для при­ня­тия окон­ча­тель­но­го ре­ше­ния по не­му.

Ис­пол­не­ние рас­по­ря­же­ний Духовной консистории осу­ще­ст­в­ля­лось под­ве­дом­ст­вен­ны­ми ей уч­ре­ж­де­ния­ми и ли­ца­ми: ду­хов­ны­ми прав­ле­ния­ми, бла­го­чин­ны­ми, на­стоя­те­ля­ми мо­на­сты­рей. По но­во­му ус­та­ву 1883 года юри­дическим ос­но­ва­ни­ем функ­цио­ни­ро­ва­ния Духовной консистории яв­ля­лись: по­ста­нов­ле­ния Все­лен­ских и По­ме­ст­ных со­бо­ров , Ду­хов­ный рег­ла­мент, вы­со­чай­шие ука­зы, ука­зы и по­ста­нов­ле­ния Се­на­та и Си­но­да, а так­же гражданские су­деб­ные по­ста­нов­ле­ния. При­сут­ст­вие Духовной консистории, по ус­та­ву 1883 года, со­стоя­ло из 5-7 чле­нов; из­би­ра­лось из ар­хи­ман­д­ри­тов, игу­ме­нов, ие­ро­мо­на­хов, про­тои­е­ре­ев и ие­ре­ев, имев­ших ду­хов­ное об­ра­зо­ва­ние, опыт ра­бо­ты и безу­преч­ную ре­пу­та­цию, и ут­вер­жда­лось Си­но­дом по пред­став­ле­нию епар­хи­аль­но­го ар­хие­рея. В со­став кан­це­ля­рии Духовной консистории вхо­ди­ли сек­ре­тарь, сто­ло­на­чаль­ни­ки, ка­зна­чей, ре­ги­ст­ра­тор, ар­хи­ва­ри­ус, а так­же кан­це­ляр­ские слу­жи­те­ли.

В 1870-1880-е годы с це­лью свое­вре­мен­но­го раз­ре­ше­ния дел Духовной консистории Си­нод при­нял pяд ча­ст­ных мер: чле­нам Духовной консистории за­пре­ще­но бы­ло со­сто­ять в управ­ле­ни­ях ду­хов­ных се­ми­на­рий и учи­лищ (1880 год), в со­ве­тах епар­хи­аль­ных учи­лищ (1889 год), епар­хи­аль­но­му ар­хие­рею раз­ре­ше­но бы­ло са­мо­стоя­тель­но на­зна­чать низ­ших чи­нов­ни­ков в по­мощь сто­ло­на­чаль­ни­кам (1888 год). Чле­нам Духовной консистории за­пре­ща­лось вме­ши­вать­ся в дея­тель­ность съез­дов ду­хо­вен­ст­ва и из­би­рать­ся их де­пу­та­та­ми (ука­зы Си­но­да от августа 1870 года, сентября 1875 года). Для ре­гу­ляр­но­го кон­тро­ля за де­ло­про­из­вод­ст­вом Си­нод на­зна­чал ре­ви­зии Духовной консистории (пре­имущественно вы­со­ки­ми свет­ски­ми чи­на­ми), а с 1890 года ре­ви­зии на­зна­ча­лись еди­но­лич­но обер-про­ку­ро­ром.

Со­вме­ще­ние в Духовной консистории административных и су­деб­ных функ­ций, пе­ре­гру­жен­ность ма­ло­важ­ны­ми де­ла­ми и за­держ­ки в де­ло­про­из­вод­ст­ве, про­из­вол в кон­си­стор­ских ре­ше­ни­ях тор­мо­зи­ли рас­смот­ре­ние дел, что вы­зы­ва­ло не­до­воль­ст­во в об­ще­ст­ве. Кро­ме то­го, за­час­тую в Духовной консистории ус­та­нав­ли­ва­лось еди­но­вла­стие сек­ре­та­ря или од­но­го из чле­нов при­сут­ст­вия (ино­гда в ущерб вла­сти ар­хие­рея).

С уве­ли­че­ни­ем ко­ли­че­ст­ва епар­хий воз­рас­та­ли объ­ё­мы де­ло­про­из­вод­ст­ва в ду­хов­ном ве­дом­ст­ве, уч­ре­ж­да­лись но­вые кон­си­сто­рии. В 1826 году су­ще­ст­во­ва­ло 34 Духовные консистории (и 3 ди­ка­сте­рии), в 1881 году - 55 в 1917 году - 64.

В со­от­вет­ст­вии с оп­ре­де­ле­ни­ем Си­но­да от 06(19) [по другим дан­ным, 09(22)].07.1910 года Духовным консисториям бы­ла пре­дос­тав­ле­на бо́льшая са­мо­стоя­тель­ность. Во­про­сы ре­фор­ми­ро­ва­ния Духовной консистории об­су­ж­да­лись так­же Пред­со­бор­ным со­ве­ща­ни­ем (дей­ст­во­вав­шим в 1912-1917 годах), но пре­об­ра­зо­ва­ния не бы­ли про­ве­де­ны. Рег­ла­мен­ти­рую­щее свой­ст­во ак­тов ор­га­нов цер­ков­ной вла­сти, в том числе и Духовной консистории, бы­ло при­зна­но ут­ра­тив­шим юри­дическую си­лу в со­от­вет­ст­вии с дек­ре­том СНК от 20.01(2.2).1918 года «О сво­бо­де со­вес­ти, цер­ков­ных и ре­ли­ги­оз­ных об­ще­ст­вах». В свя­зи с тем, что По­ме­ст­ный со­бор 1917-1918 годов ре­фор­ми­ро­вал по­ря­док епар­хи­аль­но­го управ­ле­ния, функ­ции Духовной консистории бы­ли пе­ре­да­ны епар­хи­аль­ным со­ве­там.

Ис­торические источники:

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 2-е. М., 1841. Т. 16. № 14409;

Пол­ное со­б­ра­ние за­ко­нов Рос­сий­ской им­пе­рии. Со­б­ра­ние 3-е. М., 1883. № 1495..

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)