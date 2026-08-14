ДУХОВНАЯ ГРАМОТА

Духовная грамота — на Руси в XII—XVIII вв. название письменно оформленного завещания.

Д. г. составлялись князьями и царями, священнослужителями, княжескими боярами и слугами, позднее — детьми боярскими и дворянами, мелкими землевладельцами, представителями купечества. Самая ранняя древнерусская Д. г., сохранившаяся в отрывках, датируется ок. 1197—1224, происходит из Новгорода, написана на бересте (новгородская грамота № 818).

Д. г. имеют значение важных исторических источников. Особую ценность в этом отношении представляют Д. г. московских великих князей. Сохранились (в подлинниках или копиях) Д. г. всех московских великих князей с Ивана I Калиты до Ивана III включительно, царя Ивана IV . В них содержатся описания земель, которыми владел завещатель, сведения об их распределении между наследниками, о внутреннем управлении княжеством, а также данные о различных налогах, собиравшихся в княжескую казну с населения, и их делении между князьями, об организации княжеского хозяйства и занятых в нем категориях зависимого и свободного населения, о движимом княжеском имуществе. Эти сведения позволяют проследить процесс расширения Московского княжества , превращения московских Рюриковичей в государей всея Руси, характеризовать быт русских людей XIV—XV вв., выявлять специальности мастеров по изготовлению драгоценных предметов, связи с правителями других стран. Д. г. Дмитрия Ивановича Донского 1389 устанавливала новую норму наследования великокняжеского стола, которая сохранялась в завещаниях последующих князей: резко возрастала наследственная доля старшего сына, увеличивались его судебные права, росли дипломатические и военные функции. Это вносило коренные изменения в отношения великого князя с удельными родственниками, создавая территориальные, экономические и военные преимущества для развития самодержавной монархической власти.

Лит.: Кучкин В. А. О новом издании договоров и завещаний русских князей XIV—XVI вв. // Российская история. 2016. № 2.