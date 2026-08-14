ДУХОВЕНСТВО В РОССИИ

На Руси христианские священнослужители известны с X в.

После Крещения Руси (988) в Киев прибыл митрополит с клириками. Рукоположения стали совершаться над ставленниками из числа местных грамотных и благочестивых мирян, не имевших канонических препятствий к священству. К середине XI в. на Руси местное происхождение имело уже значительное большинство Д.

Постепенно формировались элементы сословности Д. Князь Владимир Святославич изданием «Церковного устава» перевел священнослужителей, церковнослужителей и ряд других категорий лиц из княжеской подсудности в судебную юрисдикцию митрополита по гражданским делам и большей части уголовных дел. Он установил десятину , пожаловав 10-ю часть княжеских доходов на содержание Митрополичьего дома и митрополичьего собора в Киеве, получившего вследствие этого дара наименование Десятинной церкви. Преемники князя Владимира также жертвовали часть своих доходов на содержание архиерейских домов, ктиторских монастырей и ружных церквей.

На Руси до Петра I Д. не представляло собой сформировавшегося сословия: доступ к посвящению юридически был открыт выходцам из всех слоев общества, кроме холопов . В XVIII в. Д. стало постепенно замыкаться в особое сословие, что было следствием сословности всего государственного и общественного строя императорской России. Образование духовного сословия сопровождалось падением значения выборного начала при замещении церковных должностей. Указом Святейшего Синода 1739 выборы были сведены к свидетельству прихожан о добропорядочности ставленника, окончательное же решение принимал правящий архиерей. Фактором, способствовавшим вытеснению приходских выборов из жизни Церкви, явился подъем школьного духовного образования, в связи с чем повысилось значение образовательного ценза для ставленников. Подавляющее большинство учащихся духовных школ составляли дети клириков, семинарии приобретали сословный характер. Однако вследствие многочадия в семьях Д. не все сыновья могли получить церковные должности. В XVIII в. правительство не раз проводило так называемые разборы духовного чина, в результате которых множество лиц, не находившихся на действительной церковной службе, но принадлежавших духовному сословию по рождению, переводилось в податное состояние или рекрутировалось в армию.

В 1764 проведена секуляризация населенных церковных земель и введены штаты, согласно которым только кафедральные соборы, монастыри и 105 приходских церквей имели право получать часть доходов от секуляризованных земель. Остальные приходы были наделены незаселенной землей (по 33 десятины), которую причт мог обрабатывать или сдавать в аренду. Согласно штатам церковных мест 1778, на 150 дворов прихожан полагался 1 священник, на 250—300 дворов — 2 священника. Лишние священники удалялись за штат. В результате во многих епархиях образовалось скопление безместного Д. При этом сибирские епархии испытывали в Д. большую нужду.

Сословные права Д. не были четко определены. В Древней Руси Д. по своей подсудности только священноначалию было привилегированным состоянием, но по обязанности нести всякого рода повинности не отделялось от податных классов. При Петре I от подушного оклада были освобождены священнослужители, их дети и церковнослужители. Дети церковнослужителей остались в окладе. Но на Д. возлагались другие повинности — пожарная, постойная, подводная, караульная. При императоре Александре I введены оклады для священнослужителей с учеными степенями. В 1823 при епархиальных консисториях начали открываться попечительства о бедных духовного звания.

В 1842 в западных епархиях, где произошло воссоединение униатов с Православной церковью, были установлены оклады для Д. Казенное жалованье стало постепенно вводиться и в других епархиях: священник получал 100—180, диакон — 80, дьячок — 40, пономарь — 32, просвирня — 14 рублей в год. К концу царствования Николая I почти половина причтов пользовалась казенными окладами, но основным источником содержания приходского Д. оставалась плата за требы.

В XIX в. городское Д. сблизилось с интеллигенцией , имевшей светское образование. В 1863 выпускникам семинарий был открыт доступ в университеты, вскоре выходцы из Д., разночинцы , составили почти половину студенчества. Обычно это были лучшие студенты, но часто они разделяли радикально-революционные взгляды. Детям духовных лиц разрешали также поступать в светские средние школы, но в отличие от семинарий, в гимназиях и реальных училищах образование не было льготным и стоило дорого. Окончившие семинарии по 1-му и 2-му разряду получали, наравне с выпускниками гимназий, право при поступлении на государственную службу на 14-й, последний, чин по Табели о рангах . В то же время с конца 1850-х шире открывался доступ к церковному служению для лиц, происходивших из других сословий.

Положение о Д. 1869 предусматривало введение новых сокращенных штатов: штатный притч состоял из священника и псаломщика; 2-й священник и 2-й псаломщик допускались в исключительных случаях, диаконы исключались из приходских причтов и могли служить лишь на вакансии псаломщика или без казенного оклада, на попечении прихожан. Было закрыто около 2 тыс. приходов. Всего в 1869 в Русской церкви состояло 38 075 священников, 11 144 диакона и 68 461 причетник. Сокращение штатов позволило вдвое повысить казенное жалованье Д. Согласно правилам пенсионного обеспечения клириков 1866, священникам, прослужившим не менее 35 лет, назначались пенсии в размере 90, их семьям — 55—65 руб. в год; в 1878 для священников и протодиаконов пенсии повышены до 130 руб.; с 1860 пенсии стали также назначаться диаконам и их осиротевшим семьям. В 1869 из духовного ведомства были исключены певчие, звонари, церковные сторожа, сверхштатные псаломщики, а также взрослые дети и вдовы клириков. В результате в духовном сословии остались лишь лица, состоявшие на действительной церковной службе, их жены и несовершеннолетние дети, а также учащиеся духовных школ.

Наряду с другими сословиями Российской империи духовное сословие было отменено в 1917 постановлениями советской власти. Православные клирики, как и духовенство иных вероисповеданий, в СССР подвергались правовой дискриминации (до 1936 были лишены избирательного права) и прямым преследованиям по сфабрикованным обвинениям в политических преступлениях, вплоть до применения смертной казни. Значительное большинство Д. было репрессировано в 1936—1939, почти все епископы и десятки тысяч священников, диаконов и псаломщиков расстреляны. Приходы закрывались, в 1939 в СССР было не более 200 православных приходов и не осталось ни одного монастыря. В 1939—1940 в состав СССР вошли западные территории, утраченные на исходе Гражданской войны , на которых бо`льшая часть приходов сохранилась, так что общее число православных приходов в СССР составило около 5 тыс., соответствующим образом увеличилось и число служащего Д. С конца Великой Отечественной войны и в послевоенные годы Церкви возвращались приходские храмы: к 1948 их было уже более 14 тыс. и примерно столько же священнослужителей.

При Н.С. Хрущеве прямые гонения на Церковь возобновились, они не были кровавыми, но сотни православных священнослужителей подверглись судебным преследованиям, закрывались церкви и монастыри. После отставки Хрущева гонения остановились, но отнятые храмы не были возвращены Церкви, так что в 1988 в СССР оставалось менее 7 тыс. церквей.

После произошедших на рубеже 1980—1990-х перемен в правовом статусе Русской православной церкви и православного Д., равно как и Д. других религий, дискриминация Церкви и Д. осталась в прошлом, но возникли новые проблемы, связанные с распадом государства, спровоцировавшим появление раскольнических группировок, в основном на территории Украины. Общая численность Д. (священнослужителей) Русской православной церкви к 2016 выросла почти до 40 тыс.

Лит.: Бердников И. С. Краткий курс церковного права Православной Церкви. Казань, 1913; Духовный регламент. М., 1897; Знаменский П. В. История Русской Церкви. М., 1996; Римский С. В. Православная Церковь и государство в XIX веке. Ростов-на-Дону, 1998; Смолич И. К. История Русской Церкви: 1700—1917. Ч. 1—2. М., 1996—1997; Устав духовных консисторий: С дополнениями и разъяснениями Святейшего Синода и Правительствующего Сената / Сост. М. Н. Палибин. СПб., 1912.; Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды, 1700—2005. М., 2006.