ДУХОНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ДУХОНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский военачальник, генерал-лейтенант.

Из дво­рян. Окон­чил Вла­ди­мир­ский ка­дет­ский кор­пус в Кие­ве (1894 год), 3-е Алек­сан­д­ров­ское во­енное училище в Мо­ск­ве (1896 год) и Ни­ко­ла­ев­скую ака­де­мию Ген­шта­ба (1902 год). На во­енной служ­бе с 1896 год. На­чал служ­бу в лейб-гвардии Ли­тов­ском пол­ку, за­тем на различных штаб­ных долж­но­стях в Ки­ев­ском военном округе.

В Первуюю ми­ро­вую вой­ну командир 165-го пехотного Луц­ко­го пол­ка (январь - декабрь 1915 года), по­мощ­ник генерал-квар­тир­мей­сте­ра Юго-­Западного фрон­та (декабрь 1915 года - июнь 1916 года), генерал-квар­тир­мей­стер шта­ба 3-й ар­мии Юго-­Западного фрон­та (июнь 1916 года - июнь 1917 года), начальник шта­ба Юго-Западного (июнь - август 1917 года) и Западного (август - сентябрь 1917 года) фрон­тов. С сентября 1917 года начальник шта­ба Став­ки Вер­хов­но­го глав­но­ко­манд. А. Ф. Ке­рен­ско­го. С 03(16).11.1917 года исполняющий обязанности Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего.

Про­во­дил во­енную по­ли­ти­ку бывшего Вер­хов­но­го глав­но­ко­мандующего Л. Г. Кор­ни­ло­ва . Стре­мил­ся ук­ре­пить дис­ци­п­ли­ну в ар­мии. Под­дер­жи­вал идею соз­да­ния пра­ви­тель­ст­ва во гла­ве с эсе­ром В. М. Чер­но­вым. За от­каз вы­пол­нить пред­пи­са­ние СНК от 07(20).11.1917 года о не­мед­лен­ном всту­п­ле­нии в мир­ные пе­ре­го­во­ры с ав­ст­ро-германским ко­ман­до­ва­ни­ем Духонин 09(22)11.1917 года сме­щён со сво­его по­ста. По­сле за­ня­тия Став­ки в Мо­ги­лё­ве вой­ска­ми под ко­мандованием пра­пор­щи­ка Н. В. Кры­лен­ко аре­сто­ван [20.11(03.12).1917 года], при кон­вои­ро­ва­нии убит сол­да­та­ми и мат­ро­са­ми, уз­нав­ши­ми об ос­во­бо­ж­де­нии по его при­ка­зу из тюрь­мы ру­ко­во­ди­те­лей Кор­ни­ло­ва вы­сту­п­ле­ния 1917 года .

Иллюстрация:

Н. Н. Ду­хо­нин. Фото. 1917. Архив БРЭ.