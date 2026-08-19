ДУХОНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
ДУХОНИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский военачальник, генерал-лейтенант.
Из дворян. Окончил Владимирский кадетский корпус в Киеве (1894 год), 3-е Александровское военное училище в Москве (1896 год) и Николаевскую академию Генштаба (1902 год). На военной службе с 1896 год. Начал службу в лейб-гвардии Литовском полку, затем на различных штабных должностях в Киевском военном округе.
В Первуюю мировую войну командир 165-го пехотного Луцкого полка (январь - декабрь 1915 года), помощник генерал-квартирмейстера Юго-Западного фронта (декабрь 1915 года - июнь 1916 года), генерал-квартирмейстер штаба 3-й армии Юго-Западного фронта (июнь 1916 года - июнь 1917 года), начальник штаба Юго-Западного (июнь - август 1917 года) и Западного (август - сентябрь 1917 года) фронтов. С сентября 1917 года начальник штаба Ставки Верховного главнокоманд. А. Ф. Керенского. С 03(16).11.1917 года исполняющий обязанности Верховного главнокомандующего.
Проводил военную политику бывшего Верховного главнокомандующего Л. Г. Корнилова. Стремился укрепить дисциплину в армии. Поддерживал идею создания правительства во главе с эсером В. М. Черновым. За отказ выполнить предписание СНК от 07(20).11.1917 года о немедленном вступлении в мирные переговоры с австро-германским командованием Духонин 09(22)11.1917 года смещён со своего поста. После занятия Ставки в Могилёве войсками под командованием прапорщика Н. В. Крыленко арестован [20.11(03.12).1917 года], при конвоировании убит солдатами и матросами, узнавшими об освобождении по его приказу из тюрьмы руководителей Корнилова выступления 1917 года.
Иллюстрация:
Н. Н. Духонин. Фото. 1917. Архив БРЭ.