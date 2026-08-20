ДУХОБОРЦЫ

ДУХОБОРЦЫ - христианская религиозная секта .

Ис­то­рия.

Пред­по­ло­жи­тель­но воз­ник­ла в конце XVII - начале XVIII веков на тер­ри­то­рии Сло­бод­ской Ук­раи­ны. К первой половине XVII века от­но­сит­ся рас­про­стра­не­ние духоборцев в там­бов­ских, во­ро­неж­ских, харь­ков­ских зем­лях, а так­же на тер­ри­то­рии Вой­ска Дон­ско­го и Ека­те­ри­но­слав­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва. Со­ци­аль­ную ба­зу сек­ты со­став­ля­ли слу­жи­лые лю­ди (од­но­двор­цы и ка­за­ки), боль­шая груп­па государственных и двор­цо­вых кре­сть­ян, не­зна­чительное чис­ло по­ме­щичь­их кре­сть­ян.

Своё на­зва­ние сек­та по­лу­чи­ла в 1780-х годах. Пер­вые су­деб­ные про­цес­сы про­тив духоборцев на­ча­лись в прав­ле­ние императрицы Ека­те­ри­ны II. Ука­зом императора Алек­сан­д­ра I от 1804 года духоборцам бы­ло раз­ре­ше­но по­се­лить­ся в Тав­ри­че­ской губернии, по реке Мо­лоч­ные Во­ды (ны­не Мо­лоч­ная). В це­лях изо­ля­ции духоборцев от пра­во­слав­ных в 1841-1845 годах они бы­ли вы­сла­ны в За­кав­ка­зье (5 тысяч человек) и по­се­ле­ны в Тиф­лис­ской и Ели­са­вет­поль­ской гу­бер­ни­ях; позд­нее часть их пе­ре­се­ли­лась в Кар­скую об­ласть.

В конце XIX века в За­кав­ка­зье про­жи­ва­ло около 20 тысяч духоборцев. В 1887 году сек­та рас­ко­ло­лась на «боль­шую пар­тию» [сто­рон­ни­ки но­во­го во­ж­дя П. В. Ве­ри­ги­на (1858 год, по другим дан­ным, 1859-1924 годы)] и «ма­лую пар­тию» (про­тив­ни­ки П. В. Ве­ри­ги­на, в основном жи­те­ли села Го­ре­лое). В ре­зуль­та­те дея­тель­но­сти тол­стов­цев часть сто­рон­ни­ков Ве­ри­ги­на, по­лу­чив­шая за­тем на­име­но­ва­ние «по­ст­ни­ков», пе­ре­ня­ла идеи не­на­си­лия, ве­ге­та­ри­ан­ст­ва и об­щин­ной жиз­ни.

В 1898-1899 годах в ре­зуль­та­те пре­сле­до­ва­ний со сто­ро­ны вла­стей 7,5 тысяч «по­ст­ни­ков» вы­се­ли­лись в Ка­на­ду, пра­ви­тель­ст­во ко­то­рой вы­де­ли­ло им зем­ли в провинции Сас­ка­че­ван; позд­нее часть духоборцев пе­ре­се­ли­лась в Британскую Ко­лум­бию. В Ка­на­де в 1900-х годах духоборцы рас­ко­ло­лись на «об­щин­ников» [чле­нов Хри­сти­ан­ской об­щи­ны все­мир­но­го брат­ст­ва (ХОВБ)], «не­за­ви­си­мых» (вы­шед­ших из ХОВБ и став­ших фер­ме­ра­ми) и «сво­бод­ни­ков» (ра­ди­каль­ных про­тив­ни­ков соб­ст­вен­но­сти, на­си­лия, ци­ви­ли­за­ции; в религиозных пред­став­ле­ни­ях «сво­бод­ни­ков» осо­бен­но силь­но про­явил­ся мис­ти­цизм).

В началу XXI века в Ка­на­де су­ще­ст­ву­ет куль­тур­но-религиозная организация Со­юз ду­хов­ных об­щин Хри­ста, боль­шин­ст­во чле­нов ко­то­ро­го - по­том­ки «об­щин­ни­ков», про­жи­ваю­щие пре­имущественно в го­ро­дах Касл­гар и Гранд-Форкс в Британской Ко­лум­бии. В этом же рай­оне про­жи­ва­ют «сво­бод­ни­ки» и их по­том­ки. В Сас­ка­че­ва­не жи­вут по­том­ки «не­за­ви­си­мых», поч­ти пол­но­стью ас­си­ми­ли­ро­ван­ные ме­ст­ным на­се­ле­ни­ем. На тер­ри­то­рии РФ в начале XXI века духоборцы ком­пакт­но про­жи­ва­ют в Черн­ском районе Туль­ской области, Клет­нян­ском районе Брян­ской области, Це­лин­ском районе Рос­тов­ской области.

Ве­ро­уче­ние.

Со­глас­но тра­ди­ции, пер­вым ру­ко­во­ди­те­лем духоборцев был не­кий Едом. Сек­та как ре­лигиозная организация и её уче­ние сло­жи­лись при Ла­рио­не По­би­ра­хи­не (пред­по­ло­жи­тель­но 1710-1760-е годы). Ис­то­ки ду­хо­борческого ве­ро­уче­ния - в про­тес­тант­ских ис­по­ве­да­ни­ях Ре­чи По­спо­ли­той и немецком ана­бап­тиз­ме .

Духоборцы не счи­та­ли Свя­щен­ное Пи­са­ние ис­точ­ни­ком ве­ры и при­зна­ва­ли толь­ко жи­вое уст­ное сло­во. Духоборцы - по­сле­до­ва­те­ли уче­ния о «внут­рен­ней» церк­ви и по­кло­не­нии Бо­гу ду­хом и ис­ти­ной; Бог, еди­ный в трёх ли­цах, пер­со­ни­фи­ци­ро­ван в не­по­сти­жи­мом су­ще­ст­ве; Бог Сын Хри­стос, по убе­ж­де­нию духоборцев, «все­лил­ся» в плоть Ии­су­са На­за­ря­ни­на; по­сле его те­лес­ной смер­ти Хри­стос - ис­тин­ный Бог - пре­бы­ва­ет на Зем­ле в ро­ду «пра­вед­ных» - во «пло­ти» ка­ж­до­го но­во­го ду­хо­борческого во­ж­дя.

На Страш­ном су­де Хри­стос-Бог вме­сте с Бо­гом От­цом бу­дет су­дить лю­дей. Ду­ша че­ло­ве­ка, со­тво­рён­ная Бо­гом бес­смерт­ной, са­мо­вла­ст­ной и ра­зум­ной, есть об­раз Бо­жий, ко­то­ро­му и на­до по­кло­нять­ся. Духоборцы ве­рят, что по­сле смер­ти до Страш­но­го су­да она пре­бы­ва­ет на зем­ле и мо­жет пе­ре­се­лять­ся в другую плоть. В ду­хо­борческом уче­нии нет дуа­ли­стического про­ти­во­пос­тав­ле­ния ду­ши и те­ла. Духоборцы счи­та­ют, что ка­ж­дый из них спо­со­бен вос­при­ни­мать Бо­же­ст­вен­ное От­кро­ве­ние, при этом пра­виль­ность его вос­при­ятия про­ве­ря­ет­ся ра­зу­мом; бо­лее то­го, пред­во­ди­тель­ст­вуе­мые и нау­чае­мые са­мим Хри­стом, они не ну­ж­да­ют­ся в че­ло­ве­че­ских за­ко­нах. В це­лом уче­ние духоборцев от­ли­ча­ет­ся эк­лек­тиз­мом .

Издания:

Пись­ма ду­хо­бор­че­ско­го ру­ко­во­ди­те­ля П. В. Ве­ри­ги­на. [Б. м.], 1901

Жи­вот­ная кни­га ду­хо­бор­цев / Сост. В. Д. Бонч-Бруе­вич. СПб., 1909

Сбор­ник ду­хо­бор­че­ских псал­мов, сти­хов и пе­сен. Гранд Форкс, 1978

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)