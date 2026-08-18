ДУХКХА

ДУХКХА - одна из важнейших религиозно-философских категорий, особенно буддизма , объединяющая все неблагоприятные аспекты человеческого существования, от чисто физических и психологических страданий до глубинной неудовлетворённости бытием в этом мире.

Духкха про­ти­во­пос­тав­ля­ет­ся сук­хе (ра­до­сти, удо­воль­ст­вию). Об­раз, свя­зы­вае­мый с би­но­ни­мом сук­ха-духк­ха в клас­сической индийской литературе, - гон­чар­ный круг: не­по­во­рот­ли­вый и скри­пу­чий (духкха) или лег­ко и мяг­ко вра­щаю­щий­ся (сук­ха).

По­ня­тие духкха по­яв­ля­ет­ся в Упа­ни­ша­дах и раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся в сис­те­мах брах­ма­ни­ст­ской фи­ло­со­фии (смотрите Брах­ма­низм), наи­бо­лее об­стоя­тель­но - в санкхье, где пред­ла­га­ют­ся различные спи­ски при­чин, вы­зы­ваю­щих че­ло­ве­че­ские не­взго­ды. Ино­гда в брах­ма­низ­ме духкха вклю­ча­ет сук­ху в ка­че­ст­ве сво­ей раз­но­вид­но­сти, вы­сту­пая од­ной из важ­ней­ших при­чин, в си­лу ко­то­рых че­ло­век вы­ну­ж­ден ис­кать ос­во­бо­ж­де­ния от су­ще­ст­во­ва­ния в кру­го­во­ро­те пе­ре­ро­ж­де­ний (сан­са­ра). Од­на­ко са­мая по­сле­до­ва­тель­ная и сис­те­ма­тическая трак­тов­ка духкха как си­но­ни­ма сан­са­ры и ан­ти­по­да ос­во­бо­ж­де­ния (мок­ша, нир­ва­на ) при­над­ле­жит буд­диз­му, ве­ро­ят­но, вос­хо­дя к не­му. В нём духкха яв­ля­ет­ся со­стоя­ни­ем, вы­те­каю­щим из при­ро­ды су­ще­ст­вую­ще­го: вслед­ст­вие сво­его со­став­но­го ха­рак­те­ра ни­что в ми­ре не об­ла­да­ет не­из­мен­ной це­ло­ст­но­стью или са­мо­стью (анат­та), от­то­го лю­бое су­ще­ст­во­ва­ние, будь то жи­вот­ных, лю­дей, бо­гов и да­же це­лых все­лен­ных, ха­рак­те­ри­зу­ет­ся по­сто­ян­ной из­мен­чи­во­стью (анич­ча). Это по­ро­ж­да­ет в жи­вом су­ще­ст­ве ощу­ще­ние его глу­бин­ной не­са­мо­дос­та­точ­но­сти и не­удов­ле­тво­рён­но­сти. В этом от­но­ше­нии в ев­ропейской тра­ди­ции духкха боль­ше со­от­вет­ст­ву­ют эк­зи­стен­циа­ли­ст­ские по­ня­тия тре­вож­но­сти, оза­бо­чен­но­сти, стра­ха или пси­хо­ана­ли­тическое по­ня­тие фру­ст­ра­ции, чем хри­сти­ан­ское по­ни­ма­ние стра­да­ния.

В от­ли­чие от хри­сти­ан­ст­ва, где стра­да­ние име­ет ме­та­фи­зические кор­ни и иг­ра­ет важ­ную роль в спа­се­нии, со­став­ляя суть ис­ку­пи­тель­ной жерт­вы Ии­су­са Хри­ста, духкха в буд­диз­ме яв­ля­ет­ся на­лич­ным (пер­вая бла­го­род­ная ис­ти­на: «всё есть духкха»), но не ис­кон­ным по­ло­же­ни­ем ве­щей, по­сколь­ку вы­зва­на не про­ис­ка­ми злых сил или сла­бо­стью че­ло­ве­че­ской на­ту­ры, а оп­ре­де­лён­ной при­чи­ной - не­ве­де­ни­ем (ави­дья) жи­вых су­ществ, вы­ра­жен­ным их ве­рой в аб­со­лют­ную ре­аль­ность соб­ст­вен­но­го «я». Имен­но по­ни­ма­ние се­бя как не­кой не­из­мен­ной са­мо­сти (ат­ма­на) ле­жит в ис­то­ке че­ло­ве­че­ско­го же­ла­ния по­лу­чать удо­воль­ст­вия, из­бе­гать стра­да­ний и про­дол­жать своё су­ще­ст­вова­ние веч­но (вто­рая бла­го­род­ная ис­ти­на о же­ла­нии как при­чи­не духкха). А посколь­ку духкха при­су­ща бы­тию че­ло­ве­ка и других су­ществ не из­на­чаль­но, а по­ро­ж­де­на ими са­ми­ми, то, уст­ра­няя эту при­чи­ну (тре­тья бла­го­род­ная ис­ти­на о пре­кра­ще­нии духкха), мож­но с по­мо­щью оп­ре­де­лён­ной прак­ти­ки (чет­вёр­тая бла­го­род­ная ис­ти­на о пу­ти к пре­кра­ще­нию духкха) ис­ко­ре­нить в ин­ди­ви­ду­аль­ном су­ще­ст­во­ва­нии (буд­ди­сты ни­ко­гда не ста­вят во­прос об уст­ра­не­нии об­ще­ст­вен­но­го зла) и са­моё духк­ху.

Буд­да Шакь­я­му­ни го­во­рит о 3 ти­пах духкха: 1) духкха-духкха - обыч­ная духкха, вы­зван­ная ро­ж­де­ни­ем, фи­зической бо­лью, бо­лез­нью, ста­рос­тью, смер­тью, по­те­рей близ­ких, не­бла­го­при­ят­ны­ми ус­ло­вия­ми и т. п.; 2) ви­па­рин­ма-духкха, об­ус­лов­лен­ная из­мен­чи­во­стью, т. е. ско­ро­теч­но­стью сча­ст­ли­вых мо­мен­тов су­ще­ст­во­ва­ния: лю­бая зем­ная ра­дость, а так­же воз­вы­шен­ное бла­жен­ное со­стоя­ние, пе­ре­жи­вае­мое мо­на­ха­ми в мо­мен­ты по­гру­же­ния в транс или ме­ди­та­цию, со­глас­но Буд­де, но­сят пре­хо­дя­щий ха­рак­тер и в си­лу это­го яв­ля­ют­ся духкха; 3) санк­ха­ра-духкха, вы­зван­ная со­став­ной при­ро­дой ин­ди­ви­да: он пред­став­ля­ет со­бой не цель­ное и не­из­мен­ное «я» (ат­ман), а со­во­куп­ность 5 групп эле­мен­тов (скандх). В раз­ных буд­ди­ст­ских шко­лах пред­ла­га­ют­ся другие клас­си­фи­ка­ции раз­но­вид­но­стей духк­хи.

Хо­тя при­зна­ние все­общ­но­сти духкха со­став­ля­ет один из крае­уголь­ных кам­ней буд­дий­ско­го уче­ния, по­ло­же­ние о том, что че­ло­век мо­жет уст­ра­нить при­чи­ну духкха соб­ст­вен­ны­ми си­ла­ми и по­это­му духкха не об­ла­да­ет под­лин­ной ре­аль­но­стью, глу­бо­ко оп­ти­ми­стич­но, и имен­но оно де­ла­ет буд­дизм дея­тель­ной ре­ли­ги­ей спа­се­ния (ран­ний буд­дизм час­то на­зы­ва­ют ре­ли­ги­ей спа­се­ния соб­ст­вен­ны­ми си­ла­ми).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)