ДУГУЙЛАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

ДУГУЙЛАНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ - антиманьчжурское и антифеодальное движение монгольских аратов во Внутренней и Внешней Монголии во второй половине XIX начале XX века.

Название про­ис­хо­дит от сло­ва «ду­гуй­лан» - кру­жок, со­б­ра­ние вос­став­ших или не­по­кор­ных ара­тов, уча­ст­ни­ки ко­то­ро­го при об­су­ж­де­нии дел в знак пол­но­го ра­вен­ст­ва рас­са­жи­ва­лись по кру­гу.

За­ро­ди­лось под влия­ни­ем Тай­пин­ско­го вос­ста­ния 1851-1864 годов . Яви­лось сти­хий­ным от­ве­том на про­из­вол маньчжурских вла­стей - на­сильственную ко­ло­ни­за­цию монгольских зе­мель ки­тай­ца­ми и уси­ле­ние гнё­та монгольских фео­да­лов.

Дугуйланское движение под руководством Улд­зэй Джар­га­ла, Пэль­джээ, Шул­га Дэл­гэ­ра при­ня­ло осо­бен­но ши­ро­кий раз­мах и ох­ва­ти­ло це­лый ряд рай­онов Внутренней Мон­го­лии. Объ­е­ди­нив в сво­их ря­дах бо­лее 10 тысяч се­мей, оно пре­вра­ти­лось в мас­со­вое. В хо­шу­нах Ушэн, Оток и ря­де других рай­онов Ор­до­са ду­гуй­ла­ны в те­че­ние 3 лет (1905-1908 годы) фак­ти­че­ски яв­ля­лись ор­га­на­ми вла­сти. Они от­стра­ня­ли от дел кня­зей, от­ме­ня­ли все ви­ды по­вин­но­сти (ал­бы), со­би­ра­ли на­ло­ги, ве­ли де­ло­про­из­вод­ст­во, на­зна­ча­ли долж­но­ст­ных лиц, тво­ри­ли суд, ор­га­ни­зо­вы­ва­ли арат­ские дру­жи­ны и т. п. Во Внеш­ней Мон­го­лии Дугуйланское движение по­лу­чи­ло наи­боль­ший раз­мах в 1903-1911 годах в хо­шу­не Дар­хан-Бэй­лэ под руководством народного ге­роя ара­та Аю­ши.

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