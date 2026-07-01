ДУГЛАС-ХЬЮМ АЛЕК
ДУГЛАС-ХЬЮМ АЛЕК - 14-й граф Хьюм (1951 год), барон Хьюм Хирсела Колдстрима (1974 год), британский государственный и политический деятель.
Из аристократической шотландской семьи, образование получил в Итоне и Оксфорде. Член парламента от Консервативной партии в 1931-1945 годах, 1950-1951 годах. В 1937-1939 годах парламентский статс-секретарь премьер-министра Н. Чемберлена.
Присутствовал при подписании Мюнхенского соглашения 1938 года. В годы Второй мировой войны получил тяжёлое ранение. В мае - июле 1945 года заместитель министра иностранных дел в правительстве У. Черчилля. В 1951 году унаследовал титул графа, перешёл в Палату лордов, лидером которой был в 1957-1960 годах.
В 1951-1955 годах министр по делам Шотландии, в 1955-1960 годах министр по делам Содружества, в 1960-1963 годах министр иностранных дел в правительствах У. Черчилля, А. Идена, Г. Макмиллана. В 1963 году отказался от графского титула, после чего с октябяр 1963 года по октябрь 1964 года занимал пост премьер-министра. В 1963-1965 годах лидер Консервативной партии. В 1970-1974 годах министр иностранных дел в правительстве Э. Хита.
Успешно провёл переговоры о вступлении Великобритании в ЕС. С 1974 года, после того как был пожалован титулом барона, и до 1992 года член Палаты лордов британского парламента.
Сочинения:
The way the wind blows. L., 1976.