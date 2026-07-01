ДУГЛАС-ХЬЮМ АЛЕК

ДУГЛАС-ХЬЮМ АЛЕК - 14-й граф Хьюм (1951 год), барон Хьюм Хирсела Колдстрима (1974 год), британский государственный и политический деятель.

Из ари­сто­кра­тической шотландской се­мьи, об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Ито­не и Окс­фор­де . Член пар­ла­мен­та от Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии в 1931-1945 годах, 1950-1951 годах. В 1937-1939 годах пар­ла­мент­ский статс-сек­ре­тарь пре­мьер-министра Н. Чем­бер­ле­на.

При­сут­ст­во­вал при под­пи­са­нии Мюн­хен­ско­го со­гла­ше­ния 1938 года . В го­ды Второй ми­ро­вой вой­ны по­лу­чил тя­жё­лое ра­не­ние. В мае - ию­ле 1945 года заместитель министра иностранных дел в пра­ви­тель­ст­ве У. Чер­чил­ля. В 1951 году унас­ле­до­вал ти­тул гра­фа, пе­ре­шёл в Па­ла­ту лор­дов , ли­де­ром ко­то­рой был в 1957-1960 годах.

В 1951-1955 годах министр по де­лам Шот­лан­дии, в 1955-1960 годах министр по де­лам Со­дру­же­ст­ва, в 1960-1963 годах министр иностранных дел в пра­ви­тель­ст­вах У. Чер­чил­ля, А. Иде­на, Г. Мак­мил­ла­на. В 1963 году от­ка­зал­ся от граф­ско­го ти­ту­ла, по­сле че­го с октябяр 1963 года по октябрь 1964 года за­ни­мал пост пре­мьер-министра. В 1963-1965 годах ли­дер Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. В 1970-1974 годах министр иностранных дел в пра­ви­тель­ст­ве Э. Хи­та.

Ус­пеш­но про­вёл пе­ре­го­во­ры о всту­п­ле­нии Ве­ли­ко­бри­та­нии в ЕС. С 1974 года, по­сле то­го как был по­жа­ло­ван ти­ту­лом ба­ро­на, и до 1992 года член Па­ла­ты лор­дов британского пар­ла­мен­та.

Сочинения:

The way the wind blows. L., 1976.