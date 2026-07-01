ДУГЛАС-ХЬЮМ

Дуглас-Хьюм (англ. Douglas-Home), Александр Фредерик (02.07.1903, Лондон, Великобритания — 09.10.1995, Хирсел, Колдстрим, Великобритания) — британский государственный и политический деятель.

Барон , граф . Родился в аристократической семье, образование получил в Итоне и Оксфордском университете. Член Палаты общин от Консервативной партии (1931—1945, 1951, 1963—1974), с 1951, унаследовав титул графа Хьюма, стал членом Палаты лордов. В 1937—1939 — личный парламентский секретарь премьер-министра Н. Чемберлена . В 1951—1955 министр по делам Шотландии . В 1955—1960 — министр по делам Содружества . В 1960—1963 — министр иностранных дел. В 1963—1964 премьер-министр, в 1963 отказался от наследственных титулов и был избран в Палату общин. В 1963—1965 — лидер Консервативной партии. В 1970—1974 — министр иностранных дел и по делам Содружества в правительстве Э. Хита . В 1974 ему был присвоен титул барона, вернулся в Палату лордов.

Соч.: The Way the Wind Blows. London, 1976.

Лит.: Thorpe D. R. A. Douglas-Home. London, 1996.