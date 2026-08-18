ДУГЛАС ФРЕДЕРИК

ДУГЛАС ФРЕДЕРИК (настоящая фамилия и имя Бей­ли Фре­де­рик Ога­стес Уо­шинг­тон) - американский общественный и политический деятель, один из ли­де­ров або­ли­цио­ни­ст­ско­го дви­же­ния.

Аф­ро­аме­ри­ка­нец. Ро­дил­ся в раб­ст­ве. В 1838 году бе­жал на Се­вер. Сме­нив фа­ми­лию, по­се­лил­ся в городе Нью-Бед­форд (штат Мас­са­чу­сетс), был чер­но­ра­бо­чим. Ак­тив­ную об­щественную дея­тель­ность на­чал в 1841 году по­сле удач­но­го вы­сту­п­ле­ния на еже­год­ном со­б­ра­нии Общества за от­ме­ну раб­ст­ва в город Нан­та­кет. С это­го вре­ме­ни по­сто­ян­ный уча­ст­ник ан­ти­ра­бо­вла­дельческих ми­тин­гов, нег­ри­тян­ских съез­дов. Спод­виж­ник У. Л. Гар­ри­со­на. В 1845 году в Нью-Йор­ке опуб­ли­ко­вал ав­то­био­гра­фическую «По­весть о жиз­ни Фре­де­ри­ка Ду­гла­са, аме­ри­кан­ско­го ра­ба» («Narrative of the life of Frederick Dou­g­lass, an Ame­ri­can slave»), по­лу­чив­шую ши­ро­кий от­клик в американском об­ще­ст­ве.

В августе 1845 года от­пра­вил­ся в пу­те­ше­ст­вие в Бри­та­нию и Ир­лан­дию, ус­пеш­но вы­сту­пал с лек­ция­ми (пре­имущественно в про­тес­тант­ских церк­вах). В 1847 году, вер­нув­шись в США, ос­но­вал газету «The North Star» (с 1851 года «Frederick Doug­lass’s Paper», из­да­ва­лась в Нью-Йор­ке до 1860 года), один из ве­ду­щих пе­чат­ных ор­га­нов сто­рон­ни­ков або­ли­цио­низ­ма . В начале 1850-х годов ра­зо­шёл­ся во взгля­дах с Гар­ри­со­ном, ут­верж­давшим, в от­ли­чие от Дугласа, что от­ме­нить раб­ст­во в рам­ках дей­ст­во­вав­шей кон­ститу­ции США не­воз­мож­но. В конце 1859 года, опа­са­ясь пре­сле­до­ва­ний вла­стей по­сле за­хва­та пра­ви­тельственного ар­се­на­ла в Хар­перс-Фер­ри (штат Вир­ги­ния) от­ря­дом во гла­ве с Дж. Брау­ном (Дуглас был зна­ком с Брау­ном, но не раз­де­лял его ра­ди­каль­ных взгля­дов), по­ки­нул стра­ну, не­ко­то­рое вре­мя жил в Ка­на­де.

В го­ды Гра­ж­дан­ской вой­ны в США 1861-1865 годов ак­тив­но со­дей­ст­во­вал фор­ми­ро­ва­нию пер­вых нег­ри­тян­ских пол­ков. В пе­ри­од Ре­кон­ст­рук­ции Юга США уча­ст­во­вал в борь­бе за пре­дос­тав­ле­ние гражданских прав бывшим ра­бам и за рав­но­пра­вие жен­щин. Член организации Национальная ли­га борь­бы за рав­но­пра­вие, председатель Национального сою­за цвет­ных ра­бо­чих (1870 год). За­ни­мал ряд важ­ных по­ли­тических по­стов: мар­шал (1877-1881 годы) и про­то­ко­лист (сек­ре­тарь) (1881-1886 годы) округа Ко­лум­бия, министр-ре­зи­дент и ге­не­раль­ный кон­сул Рес­пуб­ли­ки Гаи­ти (1889-1891 годы). Умер от сер­деч­но­го при­сту­па по­сле вы­сту­п­ле­ния на ми­тин­ге Национального со­ве­та жен­щин.

Сочинения:

Life and times of F. Douglass. Hartford, 1881. Mineola, 2003.

Иллюстрация: Архив БРЭ.