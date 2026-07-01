ДУГГА

ДУГГА - древний город в северной части Туниса, в 110 км к юго-западу от города Тунис, близ селения Тебурсук.

Из­вес­тен с IV века до нашей эры как круп­ный тор­го­вый центр вбли­зи до­ро­ги Кар­фа­ген - Те­ве­ста (ныне Те­бес­са). В III веке до нашей эры Дугга бы­ла за­воё­ва­на кар­фа­ге­ня­на­ми. По­сле объ­е­ди­не­ния Ну­ми­дии под вла­стью Ма­си­нис­сы (201 год до нашей эры) Дугга рас­ши­ри­лась, ак­ти­ви­зи­ро­ва­лись её внеш­не­тор­го­вые свя­зи. При римском императоре Сеп­ти­мии Се­ве­ре (193-211 годы нашей эры) Дугга по­лу­чи­ла ста­тус му­ни­ци­пия. В IV веке на­чи­на­ет­ся упа­док го­ро­да, его про­цве­та­ние закон­чи­лось по­сле на­ше­ст­вия ван­да­лов (429 год).

В от­ли­чие от мно­гих древнеримских го­ро­дов Северной Аф­ри­ки, пла­ни­ров­ка име­ет не ре­гу­ляр­ный, а жи­во­пис­ный ха­рак­тер: ули­цы про­из­воль­но из­ви­ва­ют­ся, не об­ра­зуя пря­мых уг­лов. О ну­ми­дий­ских кор­нях города сви­де­тель­ст­ву­ет мав­зо­лей Ате­ба­на (II век до нашей эры) - квад­рат­ная в пла­не 3-ярус­ная баш­ня с пи­ра­ми­даль­ным за­вер­ше­ни­ем (архитектор Аба­риш из Кар­фа­ге­на). Храм Ба­ла-Са­тур­на (195 год нашей эры) с най­ден­ной здесь ста­ту­ей Ге­ния (III век, Национальный му­зей Бар­до, Ту­нис) и храм Юно­ны Се­ле­сти­ны (не­бес­ной), ото­жде­ст­в­ляе­мой с пу­нической бо­ги­ней Та­нит (222–225 годы), сви­де­тель­ст­ву­ют о син­кре­тическом ха­рак­те­ре куль­ту­ры.

Наи­бо­лее из­вест­ная римская по­строй­ка - Ка­пи­то­лий (166 год; на фри­зе пор­ти­ка - по­свя­ще­ние Ка­пи­то­лий­ской триа­де, во фрон­то­не - апо­фе­оз императора Ан­то­ни­на Пия); к не­му при­мы­ка­ют ры­ноч­ная пло­щадь с хра­мом Мер­ку­рия (180-192 годы) и пло­щадь с вы­се­чен­ной на ней ро­зой вет­ров (III век). Городской те­атр (168-169 годы) на скло­не хол­ма вме­щал до 3,5 тысяч зри­те­лей. Дрeubt по­строй­ки императорской эпо­хи - тер­мы Ли­ци­ния (259-268 годы), три­ум­фаль­ные ар­ки Сеп­ти­мия Се­ве­ра (205 год) и Алек­сан­д­ра Се­ве­ра (226 год). Мо­заи­ки Дугги (в т. ч. зна­ме­ни­тая мо­заи­ка с изо­бра­же­ни­ем Одис­сея, III век), най­ден­ные в им­п­лю­вии до­ма Дио­ни­са, хра­нят­ся в Национальном му­зее Бар­до. Хри­сти­ан­ская эпо­ха ос­та­ви­ла в Дугги раз­ва­ли­ны скром­ной церк­ви конца IV - начала V веков.

Иллюстрация:

Дуг­га. Го­род­ской театр. 168–169. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)