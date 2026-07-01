ДУГГА
ДУГГА - древний город в северной части Туниса, в 110 км к юго-западу от города Тунис, близ селения Тебурсук.
Известен с IV века до нашей эры как крупный торговый центр вблизи дороги Карфаген - Тевеста (ныне Тебесса). В III веке до нашей эры Дугга была завоёвана карфагенянами. После объединения Нумидии под властью Масиниссы (201 год до нашей эры) Дугга расширилась, активизировались её внешнеторговые связи. При римском императоре Септимии Севере (193-211 годы нашей эры) Дугга получила статус муниципия. В IV веке начинается упадок города, его процветание закончилось после нашествия вандалов (429 год).
В отличие от многих древнеримских городов Северной Африки, планировка имеет не регулярный, а живописный характер: улицы произвольно извиваются, не образуя прямых углов. О нумидийских корнях города свидетельствует мавзолей Атебана (II век до нашей эры) - квадратная в плане 3-ярусная башня с пирамидальным завершением (архитектор Абариш из Карфагена). Храм Бала-Сатурна (195 год нашей эры) с найденной здесь статуей Гения (III век, Национальный музей Бардо, Тунис) и храм Юноны Селестины (небесной), отождествляемой с пунической богиней Танит (222–225 годы), свидетельствуют о синкретическом характере культуры.
Наиболее известная римская постройка - Капитолий (166 год; на фризе портика - посвящение Капитолийской триаде, во фронтоне - апофеоз императора Антонина Пия); к нему примыкают рыночная площадь с храмом Меркурия (180-192 годы) и площадь с высеченной на ней розой ветров (III век). Городской театр (168-169 годы) на склоне холма вмещал до 3,5 тысяч зрителей. Дрeubt постройки императорской эпохи - термы Лициния (259-268 годы), триумфальные арки Септимия Севера (205 год) и Александра Севера (226 год). Мозаики Дугги (в т. ч. знаменитая мозаика с изображением Одиссея, III век), найденные в имплювии дома Диониса, хранятся в Национальном музее Бардо. Христианская эпоха оставила в Дугги развалины скромной церкви конца IV - начала V веков.
Иллюстрация:
Дугга. Городской театр. 168–169. Архив БРЭ.