ДУДО СЕН-КАНТЕНСКИЙ

Дудо (Дудон) Сен-Кантенский (фр. Dudon de Saint-Quentin) (ок. 960/965, Вермандуа — до 1043) — северофранцузский хронист.

Автор первого крупного исторического произведения, посвященного нормандской герцогской династии, известного под названиями «О нравах и деяниях первых герцогов Нормандии» («De moribus et actis primorum Normanniae ducum») и «История норманнов» («Historia Normannorum»).

О биографии Д. точно известно очень немногое. Он происходил из графства Вермандуа, по предположениям ряда исследователей мог получить образование в Лане, но его произведения отражают знакомство с деятельностью других духовных центров, сохранявших культурные традиции Каролингского возрождения — Льежа, Осера, Реймса, Арраса, Камбре. Являлся каноником собора в Сен-Кантене, возможно, получив это место уже к началу 990-х, до того, как впервые отправился ко двору герцога Нормандии Ричарда I Бесстрашного (943—996), позднее, вероятно, благодаря протекции епископа Лана Адальберона (977—1030/1031), которому Д. посвятил свое произведение, стал деканом Ланского собора. Исполнял ряд почетных обязанностей при дворе герцога Нормандии Ричарда II (996—1026) и был тесно связан с герцогской семьей.

Составление труда Д., в котором прозаическое повествование сочетается с рифмованными вставками, датируют концом X — 1-й четвертью XI в. (традиционно — ок. 1015). Оно началось по заказу Ричарда I и было продолжено после его смерти. Д. опирался не только на письменные источники (в первую очередь житийную литературу и труды Флодоарда ), но и на устные рассказы членов герцогской семьи, например сводного брата Ричарда I со стороны матери Рауля (Родольфа) д’Иври (умер ок. 1015), по сообщению Д., являвшегося регентом при малолетнем Ричарде II, а также матери юного герцога Гуннор (ок. 950—1031).

В своем произведении, состоящем из 4-х частей, Д. отражает политическую, этническую и религиозную консолидацию норманнского общества вокруг личности герцога, происходившую при правлении Ричарда I и его наследника. В первой набеги и грабежи норманнов-язычников под предводительством Гастинга показаны как божественная кара за грехи франков . Во второй — обращение норманнов и их вождя Роллона (911—927), основоположника герцогской династии, в христианство представлено как акт Провидения, способствовавшего установлению мира и порядка на полученных Роллоном от франкского короля Карла III Простоватого (898—922) землях. Третья часть повествует о борьбе герцога Вильгельма Длинный Меч (927—942) против продолжавшихся набегов викингов-язычников и соседних франкских магнатов; его смерть от руки графа Фландрии Арнульфа I (918—958, 962—965) названа мученической. Четвертая часть доведена до конца правления Ричарда I, изображенного справедливым государем, опирающимся на законы и обычаи и творящим богоугодные дела (завершение строительства монастырской церкви в аббатстве Фекан).

Труд Д. был хорошо известен современникам и потомкам (сохранилось более десятка списков) и воспринимался последующими хронистами как основной источник по ранней истории Нормандского герцогства. Позднее достоверность его содержания (несомненно, включающего в себя ряд легенд и преданий) подверглась серьезной критике исследователей, в течение определенного времени признававших в первую очередь его литературную, а не историческую ценность. В последние десятилетия эта позиция во многом пересмотрена благодаря сопоставлению сведений Д. с данными археологии и найденными документальными источниками.

Соч.: De moribus et actis primorum Normanniæ ducum / Ed. J. Lair // Mémoires de la Société des Antiquaires de Normandie. Vol. 23. Pt. 2. Caen, 1865. P. 115—314.

Лит.: Davy G. Naissance de l’institution ducale dans la Normandie de l’an Mil: le témoignage de Dudon de Saint-Quentin // L’Institution, passé et devenir d’une catégorie juridique. Actes du colloque organisé en juin 2006 à la Faculté de Droit de Rouen / Dir. J-Ph. Bras. Paris, 2008. P. 35—55; Pohl B. Dudo of Saint Quentin’s Historia Normannorum. Tradition, Innovation and Memory. York, 2015; Shopkow L. The Carolingian World of Dudon de Saint-Quentin // Journal of Medieval History. 1989. Vol. 15. P. 19—37.