ДУДИНКА

ДУДИНКА -город в России , на севере Красноярского края, центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.

Население 25,0 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ло­жен к се­ве­ру от Северного по­ляр­но­го кру­га (69°27' северной широты, один из са­мых северных го­ро­дов Зем­ли), в зо­не рас­про­стра­не­ния мно­го­лет­не­мёрз­лых по­род, на пра­вом бе­ре­гу реки Ени­сей, близ устья реки Ду­дин­ка. Мор­ской и реч­ной порт (с 1944 года; один из круп­ней­ших в Си­би­ри); ра­бо­та­ет в ре­жи­ме круг­ло­го­дич­ной на­ви­га­ции. Же­лез­ной и ав­то­мо­биль­ной до­ро­га­ми свя­зан с Но­риль­ском. Бли­жай­ший аэ­ро­порт Алы­кель (ме­ж­ду Но­риль­ском и Дудинкой).

Ос­но­ван в 1667 году как «ясач­ное зи­мо­вье» (здесь слу­жи­лые лю­ди со­би­ра­ли с ме­ст­но­го на­се­ле­ния пуш­ной на­лог - ясак); к это­му го­ду от­но­сят­ся пер­вые упо­ми­на­ния о Ду­дин­ском зи­мо­вье (со­дер­жат­ся в по­сла­нии стрель­ца И. Со­ро­ки­на, со­об­щав­ше­го ман­га­зей­ско­му вое­во­де Р. М. Пав­ло­ву о строи­тель­ст­ве зи­мо­вья «по­ни­же верх­ния Ду­ди­ны ре­ки»). Позд­нее зи­мо­вье ста­ло се­лом. В Дудинке на­чи­нал­ся Ха­танг­ский тракт - тор­го­вая до­ро­га на вос­ток полуострова Тай­мыр, от­ку­да куп­цы вы­во­зи­ли на яр­мар­ки в Ту­ру­ханск и Ени­сейск пуш­ни­ну, ма­мон­то­вую кость, ров­ду­гу (вы­де­лан­ные под зам­шу оле­ньи шку­ры). В 1930-2006 годах административный центр Тай­мыр­ско­го (Дол­га­но-Не­нец­ко­го) ав­то­ном­но­го округа, с 1951 года го­род. Раз­ви­тие Дудинки свя­за­но с об­на­ру­же­ни­ем в 1920-е годах ме­сто­ро­ж­де­ния по­ли­ме­тал­лических руд (пла­ти­ны, ни­ке­ля, ме­ди, ко­баль­та), строи­тель­ст­вом с 1935 года в Но­риль­ске гор­но-ме­тал­лур­гического ком­би­на­та, а в Дудинке - пор­то­вых со­ору­же­ний для вы­во­за его про­дук­ции. В 1935-1956 годах в Дудинке рас­по­ла­га­лось несколько от­де­ле­ний Но­риль­ско­го ис­пра­ви­тель­но-тру­до­во­го ла­ге­ря, где со­дер­жа­лось до 70 тысяч за­клю­чён­ных, стро­ив­ших гор­но-ме­тал­лур­гический ком­би­нат, порт, а так­же уз­ко­ко­лей­ную железную дорогу Но­рильск - Ду­дин­ка (1937 год). Сре­ди за­клю­чён­ных - Л. Н. Гу­ми­лёв, Г. С. Жжё­нов, Д. Н. Ку­гуль­ти­нов, Н. Н. Ур­ван­цев.

Свя­то-Вве­ден­ский храм (2000 год; на мес­те Свя­то-Вве­ден­ской церкви, су­ще­ст­во­ва­ла в 1844-1925 годах). Фи­ли­ал По­ли­тех­нического института Си­бир­ско­го фе­де­раль­но­го университета (до 2006 года Крас­но­яр­ский государственный технический университет). Тай­мыр­ский ок­руж­ной крае­ведческий му­зей (1937 год); литературный му­зей (1994 год), по­свя­щён­ный не­нец­кой пи­са­тель­ни­це Л. П. Ко­ма­ро­вой (Не­нянг) и дол­ган­ской по­этес­се О. Ак­сё­но­вой. Ан­самбль пес­ни и тан­ца на­ро­дов Се­ве­ра «Хэй­ро» (1969 год).

Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре ус­луг (здра­во­охра­не­ние, об­ра­зо­ва­ние, административные функ­ции и др.). Гра­до­об­ра­зую­щие пред­при­ятия: струк­тур­ные под­раз­де­ле­ния ком­па­ний «Но­риль­ский Ни­кель» и «Но­риль­ск­газ­пром»; гео­ло­го-раз­ве­доч­ные экс­пе­ди­ции.

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