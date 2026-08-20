ДУДИНКА
ДУДИНКА -город в России, на севере Красноярского края, центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района.
Население 25,0 тысяч человек (2006 год). Расположен к северу от Северного полярного круга (69°27' северной широты, один из самых северных городов Земли), в зоне распространения многолетнемёрзлых пород, на правом берегу реки Енисей, близ устья реки Дудинка. Морской и речной порт (с 1944 года; один из крупнейших в Сибири); работает в режиме круглогодичной навигации. Железной и автомобильной дорогами связан с Норильском. Ближайший аэропорт Алыкель (между Норильском и Дудинкой).
Основан в 1667 году как «ясачное зимовье» (здесь служилые люди собирали с местного населения пушной налог - ясак); к этому году относятся первые упоминания о Дудинском зимовье (содержатся в послании стрельца И. Сорокина, сообщавшего мангазейскому воеводе Р. М. Павлову о строительстве зимовья «пониже верхния Дудины реки»). Позднее зимовье стало селом. В Дудинке начинался Хатангский тракт - торговая дорога на восток полуострова Таймыр, откуда купцы вывозили на ярмарки в Туруханск и Енисейск пушнину, мамонтовую кость, ровдугу (выделанные под замшу оленьи шкуры). В 1930-2006 годах административный центр Таймырского (Долгано-Ненецкого) автономного округа, с 1951 года город. Развитие Дудинки связано с обнаружением в 1920-е годах месторождения полиметаллических руд (платины, никеля, меди, кобальта), строительством с 1935 года в Норильске горно-металлургического комбината, а в Дудинке - портовых сооружений для вывоза его продукции. В 1935-1956 годах в Дудинке располагалось несколько отделений Норильского исправительно-трудового лагеря, где содержалось до 70 тысяч заключённых, строивших горно-металлургический комбинат, порт, а также узкоколейную железную дорогу Норильск - Дудинка (1937 год). Среди заключённых - Л. Н. Гумилёв, Г. С. Жжёнов, Д. Н. Кугультинов, Н. Н. Урванцев.
Свято-Введенский храм (2000 год; на месте Свято-Введенской церкви, существовала в 1844-1925 годах). Филиал Политехнического института Сибирского федерального университета (до 2006 года Красноярский государственный технический университет). Таймырский окружной краеведческий музей (1937 год); литературный музей (1994 год), посвящённый ненецкой писательнице Л. П. Комаровой (Ненянг) и долганской поэтессе О. Аксёновой. Ансамбль песни и танца народов Севера «Хэйро» (1969 год).
Большая часть работающих занята в сфере услуг (здравоохранение, образование, административные функции и др.). Градообразующие предприятия: структурные подразделения компаний «Норильский Никель» и «Норильскгазпром»; геолого-разведочные экспедиции.