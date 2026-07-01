ДИНКА

ДИНКА (са­мо­на­зва­ние - jäŋ, jieng, джэнг - лю­ди) - нилотский народ на юге Судан.

Де­лят­ся на северо-­западный, или ру­венг (125 тысяч человек к се­ве­ру от реки Эль-Га­заль и ниж­не­го те­че­ния реки Эль-­Араб), северо-восточный, или па­данг (486 тысяч человек в ниж­нем те­че­нии Бе­ло­го Ни­ла и реки Со­бат), западный, или рек (805 тысяч человек к се­ве­ру и се­ве­ро-за­па­ду от города Вау), центральный, или агар (430 тысяч человек в ме­ж­ду­ре­чье Эль-Га­за­ля и Бе­ло­го Ни­ла), и юго-восточный, или бор (427 тысяч человек по Бе­ло­му Ни­лу к се­ве­ру от города Бор). Об­щая чис­лен­ность 2,3 миллиона человек (2006, оцен­ка). Близ­ки и ча­стич­но ас­си­ми­ли­ро­ва­ны нуэр. Го­во­рят на язы­ке дин­ка западной груп­пы ни­лот­ских язы­ков. Пись­мен­ность на ос­но­ве латинского ал­фа­ви­та. Рас­про­стра­нён так­же су­дан­ский ва­ри­ант арабского языка. Агар со­хра­ня­ют тра­диционные ве­ро­ва­ния, ос­таль­ные в основном хри­стиа­не , есть так­же му­суль­ма­не-сун­ни­ты.

До пер­вых ве­ков нашей эры динка бы­ли ши­ро­ко рас­се­ле­ны по Бе­ло­му Ни­лу, за­тем рас­сея­ны и час­тич­но унич­то­же­ны ара­ба­ми. Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для ни­ло­тов Восточной Аф­ри­ки. В про­цес­се ми­гра­ций в лес­ной са­ван­не на за­па­де пе­ре­шли к руч­но­му зем­ле­де­лию и от­гон­но­му ско­то­вод­ст­ву (мел­кий и круп­ный ро­га­тый скот, в основном бе­лый длин­но­ро­гий зе­бу), в степ­ной са­ван­не на вос­то­ке со­хра­ни­ли тра­диционное ко­че­вое ско­то­вод­ст­во. Тра­диционные ре­мёс­ла - куз­не­че­ст­во (в том числе из­го­тов­ле­ние ору­жия), гон­чар­ст­во, об­ра­бот­ка ко­жи. Жи­ли­ще ко­чев­ни­ков - ша­лаш, осед­лых - ту­куль. Муж­ская оде­ж­да - плащ, за­вя­зан­ный на ле­вом пле­че, жен­ская - ко­жа­ный фар­тук спе­ре­ди и сза­ди; но­сят брас­ле­ты из де­ре­ва, ме­ди, сло­но­вой кос­ти. Во­ло­сы сма­зы­ва­ют сме­сью из крас­ной гли­ны, зо­лы и на­во­за. Основная пи­ща - мо­ло­ко, главным образом ки­слое, мо­ло­ко с кро­вью. Со­хра­ня­ют­ся ро­до-пле­мен­ные струк­ту­ры (пле­мен­ные под­раз­де­ле­ния управ­ля­ют­ся вы­бор­ны­ми во­ж­дя­ми), воз­рас­тные клас­сы. Прак­ти­ку­ет­ся обы­чай из­бе­га­ния меж­ду зя­тем и стар­ши­ми род­ст­вен­ни­ка­ми же­ны. Крос­с­ку­зен­ные бра­ки за­пре­ще­ны. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-би­фур­ка­тив­но-ли­ней­ного ти­па (тер­ми­ны для бра­та от­ца и се­ст­ры ма­те­ри об­ра­зо­ва­ны от тер­ми­нов для ро­ди­те­лей) в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей и би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го в по­ко­ле­нии Эго, с пре­об­ла­да­ни­ем опи­са­тель­ных тер­ми­нов для каж­дой ка­те­го­рии ку­зе­нов. Сиб­лин­ги об­оз­на­ча­ют­ся опи­са­тель­но в за­ви­си­мо­сти от то­го, яв­ля­ют­ся ли они еди­но­кров­ны­ми или еди­но­ут­роб­ны­ми бра­тья­ми и сё­ст­ра­ми. Тер­ми­ны род­ст­ва ис­поль­зу­ют­ся при об­ра­ще­нии к не­зна­ком­цам. Тра­диционные куль­ты пред­ков и сил при­ро­ды, по­чи­та­ет­ся пра­ро­ди­тель Ден­гдит (Боль­шой Дождь), или Нья­лич (Тот, кто на­вер­ху), пе­ре­жит­ки то­те­миз­ма. Со­хра­ня­ют­ся ми­фы, ис­то­рический эпос, му­зы­каль­но-тан­це­валь­ный фольк­лор .

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