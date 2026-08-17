ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, прозаик, переводчик.

Из кре­сть­ян­ской се­мьи. Учил­ся в Ива­нов­ском пе­да­го­гическом институте. В 1939 году при­зван в ар­мию, уча­ст­во­вал в советско-­финляндской вой­не 1939-1940 годов . С 1942 года кор­рес­пон­дент фрон­то­вых га­зет.

Пер­вая кни­га сти­хов - «Ли­вень» (1940 год). Наи­бо­лее из­вест­ные сти­хи Дудина соз­да­ны в го­ды Великой Отечественной вой­ны : во­енный быт - основная те­ма по­этических книг «Фля­га», «Во­ен­ная Не­ва», «Сти­хи» (все 1943 год), «До­ро­га гвар­дии», «Кос­тёр на пе­ре­крё­ст­ке» (обе 1944 год). Ши­ро­кую из­вест­ность при­об­ре­ло стихотворение «Со­ло­вьи» (1942 год).

В по­сле­во­ен­ные го­ды Дудин соз­да­вал пей­заж­ную ли­ри­ку (цикл «Во­ло­год­ское ле­то», 1959 год; книга «Де­ре­во для аи­ста», 1980 год); по­этические пу­те­вые за­пи­си (цикл о Латинской Аме­ри­ке «На краю све­та», 1966 год), ино­гда пе­ре­рас­таю­щие в фи­лософские ме­ди­та­ции (по­эма «Пес­ня даль­ней до­ро­ге», 1965 год).

В позд­ней по­эзии по­яв­ля­ют­ся пес­си­ми­стичные мо­ти­вы, тре­во­га за судь­бу русской де­рев­ни (стихотворение «В пус­той, за­бро­шен­ной из­бе…», 1981 год), стра­ны в це­лом (стихотворение «Уми­ра­ет сол­дат не­дуж­ный…», 1992 год). Ав­тор по­этических пе­ре­во­дов (М. Ба­жан, Н. Ба­ра­та­шви­ли, А. Исаа­кян, М. Ка­рим, Е. Ча­ренц и др.), ав­то­био­гра­фической по­вес­ти «Где на­ша не про­па­да­ла» (1967 год), мно­го­численных рас­ска­зов о вой­не, а так­же юмо­ри­стических сти­хов («греш­ные риф­мы» - час­туш­ки и эпи­грам­мы).

Сочинения:

Собрание сочинений: В 4 т. М., 1987–1988;

Над про­па­стью сло­ва и де­ла. СПб., 2001.