ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДУДИН МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ - русский поэт, прозаик, переводчик.
Из крестьянской семьи. Учился в Ивановском педагогическом институте. В 1939 году призван в армию, участвовал в советско-финляндской войне 1939-1940 годов. С 1942 года корреспондент фронтовых газет.
Первая книга стихов - «Ливень» (1940 год). Наиболее известные стихи Дудина созданы в годы Великой Отечественной войны: военный быт - основная тема поэтических книг «Фляга», «Военная Нева», «Стихи» (все 1943 год), «Дорога гвардии», «Костёр на перекрёстке» (обе 1944 год). Широкую известность приобрело стихотворение «Соловьи» (1942 год).
В послевоенные годы Дудин создавал пейзажную лирику (цикл «Вологодское лето», 1959 год; книга «Дерево для аиста», 1980 год); поэтические путевые записи (цикл о Латинской Америке «На краю света», 1966 год), иногда перерастающие в философские медитации (поэма «Песня дальней дороге», 1965 год).
В поздней поэзии появляются пессимистичные мотивы, тревога за судьбу русской деревни (стихотворение «В пустой, заброшенной избе…», 1981 год), страны в целом (стихотворение «Умирает солдат недужный…», 1992 год). Автор поэтических переводов (М. Бажан, Н. Бараташвили, А. Исаакян, М. Карим, Е. Чаренц и др.), автобиографической повести «Где наша не пропадала» (1967 год), многочисленных рассказов о войне, а также юмористических стихов («грешные рифмы» - частушки и эпиграммы).
Сочинения:
Собрание сочинений: В 4 т. М., 1987–1988;
Над пропастью слова и дела. СПб., 2001.