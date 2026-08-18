ДУДАРОВА ВЕРОНИКА БОРИСОВНА

ДУДАРОВА ВЕРОНИКА БОРИСОВНА - российский дирижёр, народная артистка СССР.

В 1947 году окон­чи­ла Московскую консерваторию , учи­лась по клас­сам Л. М. Гинз­бур­га и Н. П. Ано­со­ва. Де­бю­ти­ро­ва­ла в 1944 году в Центральном дет­ском те­ат­ре в Мо­ск­ве. С 1947 года ди­ри­жёр, в 1960-1988 годах главный ди­ри­жёр и художественный руководитель Мо­с­ков­ско­го государственного сим­фо­нического ор­ке­ст­ра.

В 1991 году ор­га­ни­зо­ва­ла Сим­фо­нический ор­кестр Рос­сии (Мо­ск­ва), ко­то­рым про­дол­жа­ет ру­ко­во­дить. Зна­чительное ме­сто в её ре­пер­туа­ре за­ни­ма­ют со­чи­не­ния отечественных ком­по­зи­то­ров. Га­ст­ро­ли­ро­ва­ла в Рос­сии и за ру­бе­жом.