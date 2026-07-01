ДУДАРЕВ Сергей Леонидович
Родился 05.09.1951, г. Грозный. Окончил исторический факультет Чечено-Ингушского государственного университета 1972 г.
Кандидатская диссертация: Ранний этап освоения железа на Центральном Предкавказье и в бассейне р. Терека (IX-VII вв. до н.э.) (Институт археологии АН Украины, 1983).
Докторская диссертация: Северный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую эпоху (IX – I половина VII в до н. э.) (Институт востоковедения РАН, 1999).
Учитель: В.Б. Виноградов.
Профессор, с 1998 года заведующий кафедрой всеобщей и отечественной истории исторического факультета Армавирского государственного педагогического университета
Чл.-корр. Международной Академии информатизации (2004), член Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего нового времени.
Область интересов: Археология Кавказа, история древнего мира и средних веков, история народов Северного Кавказа.
Сочинения: Из истории связей населения Сев. Кавказа с киммерийско-скифским миром. Грозный, 1991;
Очерк древней культуры Чечено-Ингушетии. Грозный, 1991;
Взаимоотношения племен Сев. Кавказа с кочевниками Юго-Вост. Европы в предскифскую эпоху. Армавир, 1999;
Белореченский 2-й могильник – памятник эпохи раннего железа Кавказских Минеральных вод (монография) // Материалы и исследования по археологии Сев. Кавказа. Армавир, 2004;
К вопросу о месте "киммерийских комплексов" из Зап. Азии в системе хронологических и культурных связей Причерноморья, Кавказа и вост. районов Евразии // Вестник древней истории. 1998. № 4;
Neue präskythische Funde aus der Umgebund von Pjatigorsk, Nordkaukasien // Eurasia Antiqua. Band 5 Berlin, 1999. (в соавт.);
Spätbronzenzeitliche Gräberfelder bei Mairtup in Čečenien // Eurasia Antiqua. Band 6. Berlin, 2000 (в соавт.);
The Mastering of Iron-Working by the Peoples of the Northern Caucasus (Soviet and Russian Historiography of the Second Half of the 20th Century) //Ancient West&East. Iss.3.1.– Leiden-Boston, 2004;
К этнокультурной атрибуции "киммерийских" погребений Северного Кавказа // Kimmerowie. Scytowie. Sarmaci. Księga poświęcona pamięci profesora Tadeusza Sulimirskiego. Pod redakcja Jana Chochorowskiego. – Kraków, 2004.
Библиография: Библиография научных, научно-методических и учебно-методических работ С.Л. Дударева. – Армавир, 2006. 37 с.