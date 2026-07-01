ДУДАЕВ ДЖОХАР МУСАЕВИЧ
ДУДАЕВ ДЖОХАР МУСАЕВИЧ - лидер чеченского сепаратистского движения в 1991-1996 годах.
Окончил Тамбовское высшее военное авиационное училище имени М. М. Расковой (1966 год), Военно-воздушную академию имени Ю. А. Гагарина (1977 год). На военной службе в Советской Армии с 1962 года; в 1966-1974 годах и 1977-1987 годах на различных командных должностях в ВВС СССР. В 1987-1991 годах командир 326-й тяжелобомбардировочной авиационной дивизии (базировалась в городе Тарту Эстонской ССР), в 1988 году совершил несколько боевых вылетов для поддержки советских войск во время Афганского конфликта 1979-1989 годов.. Генерал-майор (1989 год).
С весны 1991 года в запасе, приехал в Чечено-Ингушскую АССР, возглавил Исполком Общенационального конгресса чеченского народа (ОКЧН; образован в ноябре 1990 года, выступал за независимость Чечни). В сентябре 1991 года Дудаев с помощью вооруженных формирований ОКЧН совершил государственный переворот, сопровождавшийся разгоном ВС Чечено-Ингушской АССР (в октябре 1991 года произошло фактическое разделение Чечено-Ингушской АССР на Чеченскую Республику и Ингушскую Республику).
27.10.1991 года на организованных ОКЧН выборах Дудаев избран президентом Чеченской Республики. Первым указом (01.11.1991 года) провозгласил независимость республики. Последовательно проводил курс на отделение Чечни от России и установление режима личной власти. В 1993 году распустил чеченский парламент, правительство и Конституционный суд (который вынес решение о признании действий Дудаева преступными, совершёнными с целью захвата власти), сорвал референдум о статусе Чеченской Республики и доверии её президенту.
Политика Дудаева привела к постоянным вооруженным столкновениям внутри республики между его сторонниками и противниками, расцвету криминальной экономики в Чечне, резкому сокращению доходов населения, оставшегося без работы и пенсий; систематический характер приобрели захваты заложников на территории РФ. Государственная граница РФ на чеченском участке оказалась фактически открытой, что создавало угрозу безопасности России. Неудачная попытка руководства РФ силовыми методами ликвидировать режим Дудаева (штурм Грозного 26.11.1994 года вооруженной антидудаевской оппозицией при поддержке танков и вертолётов, укомплектованных экипажами из российских военнослужащих) способствовала росту авторитета Дудаева среди массы чеченского населения, ранее занимавшего выжидательную позицию.
В декабре 1994 года, после Указа Президента РФ Б. Н. Ельцина от 30.11.1994 года «О мероприятиях по восстановлению конституционной законности и правопорядка на территории Чеченской Республики», началась т. н. первая чеченская кампания - военная операция подразделений Министерства обороны и Министерства внутренних дел, которые после ожесточённых боёв заняли основные населённые пункты в Чечне. Дудаев возглавил партизанскую войну против федеральных войск, а также диверсионно-террористические действия за пределами республики. Подчинённые Дудаеву вооруженные формирования захватили и удерживали заложников в городах Будённовск (июнь 1995 года) и Кизляр (январь 1996 года), многие из заложников погибли.
Убит в результате попадания авиационой управляемой ракеты.