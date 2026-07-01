ДУДАЕВ ДЖОХАР МУСАЕВИЧ

ДУДАЕВ ДЖОХАР МУСАЕВИЧ - лидер чеченского сепаратистского движения в 1991-1996 годах.

Окон­чил Там­бов­ское выс­шее во­енное авиационное училище имени М. М. Рас­ко­вой (1966 год), Во­енно-воздушную ака­де­мию имени Ю. А. Га­га­ри­на (1977 год). На во­енной служ­бе в Советской Ар­мии с 1962 года; в 1966-1974 годах и 1977-1987 годах на различных ко­манд­ных долж­но­стях в ВВС СССР. В 1987-1991 годах командир 326-й тя­же­ло­бом­бар­ди­ро­воч­ной авиационной ди­ви­зии (ба­зи­ро­ва­лась в городе Тар­ту Эстонской ССР), в 1988 году со­вер­шил несколько бое­вых вы­ле­тов для под­держ­ки советских войск во вре­мя Аф­ган­ско­го кон­флик­та 1979-1989 годов. . Генерал-майор (1989 год).

С вес­ны 1991 года в за­па­се, прие­хал в Че­че­но-Ин­гушскую АССР, воз­гла­вил Ис­пол­ком Об­ще­на­цио­наль­но­го кон­грес­са че­чен­ско­го на­ро­да (ОКЧН; об­ра­зо­ван в но­ябре 1990 года, вы­сту­пал за не­за­ви­си­мость Чеч­ни). В сентябре 1991 года Дудаев с по­мо­щью во­оруженных фор­ми­ро­ва­ний ОКЧН со­вер­шил государственный пе­ре­во­рот, со­про­во­ж­дав­ший­ся раз­го­ном ВС Че­че­но-Ин­гушской АССР (в ок­тябре 1991 года произошло фактическое разде­ление Че­че­но-Ин­гушской АССР на Че­чен­скую Рес­пуб­ли­ку и Ин­гуш­скую Рес­пуб­ли­ку).

27.10.1991 года на ор­га­ни­зо­ван­ных ОКЧН вы­бо­рах Дудаев из­бран пре­зи­ден­том Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки. Пер­вым ука­зом (01.11.1991 года) про­воз­гла­сил не­за­ви­си­мость рес­пуб­ли­ки. По­сле­до­ва­тель­но про­во­дил курс на от­де­ле­ние Чеч­ни от Рос­сии и ус­та­нов­ле­ние ре­жи­ма лич­ной вла­сти. В 1993 году рас­пус­тил че­чен­ский пар­ла­мент, пра­ви­тель­ст­во и Кон­сти­ту­ци­он­ный суд (ко­то­рый вы­нес ре­ше­ние о при­зна­нии дей­ст­вий Дудаева пре­ступ­ны­ми, со­вер­шён­ны­ми с це­лью за­хва­та вла­сти), со­рвал ре­фе­рен­дум о ста­ту­се Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки и до­ве­рии её пре­зи­ден­ту.

По­ли­ти­ка Дудаева при­ве­ла к по­сто­ян­ным воо­руженным столк­но­ве­ни­ям внут­ри рес­пуб­ли­ки ме­ж­ду его сто­рон­ни­ка­ми и про­тив­ни­ка­ми, рас­цве­ту кри­ми­наль­ной эко­но­ми­ки в Чеч­не, рез­ко­му со­кра­ще­нию до­хо­дов на­се­ле­ния, ос­тав­ше­го­ся без ра­бо­ты и пен­сий; сис­те­ма­тический ха­рак­тер при­об­ре­ли за­хва­ты за­лож­ни­ков на тер­ри­то­рии РФ. Государственная гра­ни­ца РФ на че­чен­ском уча­ст­ке ока­за­лась фак­ти­че­ски от­кры­той, что соз­да­ва­ло уг­ро­зу безо­пас­но­сти Рос­сии. Не­удач­ная по­пыт­ка ру­ко­во­дства РФ си­ло­вы­ми ме­то­да­ми ли­к­ви­ди­ро­вать ре­жим Дудаева (штурм Гроз­но­го 26.11.1994 года воо­руженной ан­ти­ду­да­ев­ской оп­по­зи­ци­ей при под­держ­ке тан­ков и вер­то­лё­тов, уком­плек­то­ван­ных эки­па­жа­ми из российских во­ен­но­слу­жа­щих) спо­соб­ст­во­ва­ла рос­ту ав­то­ри­те­та Дудаева сре­ди мас­сы че­чен­ско­го на­се­ле­ния, ра­нее за­ни­мав­ше­го вы­жи­да­тель­ную по­зи­цию.

В декабре 1994 года, по­сле Ука­за Пре­зи­ден­та РФ Б. Н. Ель­ци­на от 30.11.1994 года «О ме­ро­прия­ти­ях по вос­ста­нов­ле­нию кон­сти­ту­ци­он­ной за­кон­но­сти и пра­во­по­ряд­ка на тер­ри­то­рии Че­чен­ской Рес­пуб­ли­ки», на­ча­лась т. н. первая че­чен­ская кам­па­ния - во­енная опе­ра­ция под­раз­де­ле­ний Министерства обо­ро­ны и Министерства внутренних дел, ко­то­рые по­сле ожес­то­чён­ных бо­ёв за­ня­ли ос­нов­ные на­се­лён­ные пунк­ты в Чеч­не. Дудаев воз­гла­вил пар­ти­зан­скую вой­ну про­тив фе­де­раль­ных войск, а так­же ди­вер­си­он­но-тер­ро­ри­стические дей­ст­вия за пре­де­ла­ми рес­пуб­ли­ки. Под­чи­нён­ные Дудаеву воо­руженные фор­ми­ро­ва­ния за­хва­ти­ли и удер­жи­ва­ли за­лож­ни­ков в го­ро­дах Бу­дён­новск (июнь 1995 года) и Киз­ляр (январь 1996 года), мно­гие из за­лож­ни­ков по­гиб­ли.

Убит в ре­зуль­та­те по­па­да­ния авиационой управ­ляе­мой ра­ке­ты.