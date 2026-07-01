ДУБРОВСКОГО МИНЕЯ

ДУБРОВСКОГО МИНЕЯ - восточнославянская рукопись XI века, фрагмент Праздничной Минеи на июнь.

Привезена в Россию из Парижа коллекционером П. П. Дубровским в начале XIX века, из собрания которого поступила в основанное им же «депо манускриптов» императорской Публичной библиотеки (ныне РНБ). Памятник состоит из 15 листов размером 27,5×20,5 см. Последовательность листов не соответствует последовательности песнопений, окончательно нарушенной в XIX веке, когда рукопись получила современный переплет.

Дубровского Минея - одна из 5 известных восточнославянских служебных Миней XI века, к которым также относятся 3 датированные Минеи на сентябрь, октябрь и ноябрь 1096-1097 годов и одна из наиболее ранних восточнославянских рукописей - Путятина Минея, содержащая службы на май. Дубровского Минея - единственная из восточнославянских служебных Миней XI-XII веков, имеющая не новгородское, а южнорусское происхождение, которое устанавливается на основе характерного для памятников этого диалектного ареала написания (7 об.). Она написана одним писцом прямым четким уставом в один столбец на пергамене высокого качества, с малым количеством описок. Инициалы - простого рисунка.

Орфография памятника отличается рядом архаических особенностей: активное использование безразлично к этимологии или к позиции конца строки ( ); значительное количество южнославянских по происхождению написаний с ( ); последовательное сохранение букв в слабой позиции и отсутствие случаев их прояснения в почти исключительное использование более древнего диграфа ( ), а не позднейшей лигатуры . К числу архаизирующих приемов письма относятся многочисленные нестяженные формы членных прилагательных ( ). На древность графики Дубровского Минея указывает вариант буквы (не , который употребляется лишь в виде исключения). Такое начертание в памятниках XI века малоупотребительно, оно известно помимо Дубровского Минея в таких архаичных рукописях, как Реймсское Евангелие и Пандекты Антиоха.

Дубровского Минея является одной из немногих восточнославянских рукописей XI века, в которой йотированные и нейотированные буквы употребляются независимо от позиции по отношению к началу слога и к качеству предшествующего согласного . Среди памятников XI века подобное отмечено только в Пандектах Антиоха, для которых предполагается глаголический протограф. Эта особенность орфографии отчасти объясняется ориентацией на глаголический по происхождению узус, в котором отсутствовала йотация как прием письма.

Среди позднепраславных инноваций Дубровского Минея отмечаются формы с особым рефлексом напряженного редуцированного типа широко представленные в старославянских и зависящих от них древнерусских церковнославянских памятниках XI века. Кроме частого и беспорядочного смешения и обычного почти для всех восточнославянских памятников юсового письма, к собственно древнерусским инновациям относятся единичные случаи 2-го полногласия ( ). В остальных случаях аналогичные формы соответствуют более распространенному общевосточнослав. узусу: и др. Среди морфологических особенностей Дубровского Минеи выделяется редкая форма (сущий), которая могла появиться как на древнерусской, так и на западноболгарской или даже на моравской почве. К числу морфологических черт Дубровского Минеи, сближающих этот памятник с другими служебными Минеями древнейшей традиции, относятся глаголы вторичной имперфективации типа или производные от таких глаголов, как отмечается большое количество инновационных форм творительного падежа существительных мужского и среднего рода на - - типа вместо исконного вообще не употребляющегося в рукописи. Такие формы известны в некоторых старославянских памятниках. Лексика Дубровского Минеи не отличает памятник от большинства других древнейших служебных Миней и характеризуется опорой на западноболгарский (охридский) книжный узус, в памятнике присутствует большое количество новообразований, калек, копирующих греческий оригинал, которые не засвидетельствованы в других источниках.

По составу Дубровского Минея является фрагментом Праздничной Минеи. С отдельными лакунами в рукописи сохранились службы великомученику Феодору Стратилату (8 июня), апостолам Варфоломею и Варнаве (11 июня), апостолу Иуде (19 июня), святому Иоанну Предтече (24 июня). Греческие оригиналы атрибутированы и опубликованы М. Ф. Мурьяновым в его издании Д. М. Состав памятей святых в Дубровского Минеи соответствует среднеболгарской праздничной Добриановой Минее (XIII век; смотрите статью Добриан Многогрешный), которая представляет собой одну из редакций древнейшего перевода служебных Миней. Наибольшее количество общих чтений Дубровского Минея имеет с теми новгородскими служебными Минеями XII века из собрания Синодальной библиотеки (ГИМ) и Софийского собрания (РНБ), которые отражают древнерусскую редакцию перевода, сложившуюся во второй половине XI века на основе Студийско-Алексиевского устава. Имеющиеся языковые и текстологические данные поддерживают утверждение Мурьянова, что Дубровского Минея является промежуточным звеном между служебными Минеями студийско-алексиевской редакции и в основном утраченным корпусом древнеболгарских Миней.

Лучшее издание Дубровского Минеи было подготовлено Мурьяновым в сотрудничестве с М. И. Чернышёвой под общей редакцией Н. А. Мещерского. В силу ряда причин издание не было осуществлено в России, в измененном виде книга была опубликована в Германии.

Издания:

Тот И. Х. Минея Дубровского // Acta Univ. Szegediensis de Attila Jуzsef nominatae: Diss. Slavicae. Sect. linguistica = Мат-лы и сообщ. по славяноведению. Szeged, 1985. T. 17. Р. 101-138;

Das Dubrovskij-Menäum: Ed. der Handschr. F.p.I.36 (RNB) / Besorgt u. komment. v. M. F. Mur'janov. Opladen, 1999 [Библиогр.].

Дополнительная литература:

Мурьянов М. Ф. Еще раз о Минее Дубровского // ВЯ. 1982. № 5. С. 90-94;

Мурьянов М. Ф. Гимнография Киевской Руси. М., 2003 (passim);

СКСРК, XI-XIII. С. 64-65. № 22 [Библиогр.];

Тот И. Х. Русская редакция древнеболг. языка в кон. XI - нач. XII в. София, 1985;

Пичхадзе А. А. [Рец. на кн.: Das Dubrovskij-Menäum. 1999] // Лингвистическое источниковедение и история рус. языка, 2000: Сб. ст. М., 2000. С. 367-369.

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