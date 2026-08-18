ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский политический деятель, статский советник (1896 год).
Дворянин. Окончил Медико-хирургическую академию в Санкт-Петербурге (1879 год). Военный врач (1880-1889 годы). Доктор медицины (1889 год). Врач ремесленного училища Цесаревича Николая (1889-1897 годы), служащий Николаевского детского приюта (1896-1906 годы), в качестве педиатра имел большую частную практику. С 1901 года член «Русского собрания». С началом Революции 1905-1907 годов занялся политической деятельностью.
Один из основателей (ноябрь 1905 года) и председатель Главного совета Союза русского народа (СРН), издатель (в некоторые периоды также редактор) правомонархических газет «Русское знамя» (1905-1917 годы). Представлял крайнее течение в Союзе русского народа, которое настаивало на необходимости возвращения к неограниченной монархии, ликвидации законодательных учреждений (Государственного совета и Государственной думы) или их превращения в совещательные органы, а также пыталось использовать террористические методы против революционных и либеральных деятелей. Дубровин призывал русский народ сплотиться в защиту православия и самодержавия, дать «отпор инородцам», особенно евреям, которых он считал главными зачинщиками революционного движения.
Первоначально поддерживал политику П. А. Столыпина, но постепенно перешёл к критике его реформаторской деятельности, объявил столыпинскую аграрную реформу «преступным» разрушением общины, которое, по его мнению, должно было привести к возникновению в России «армии пролетариата». Пользовался поддержкой правоконсервативных общественных и государственных деятелей, а также императора Николая II. Резкая критика председателя Совета министров С. Ю. Витте (Дубровин считал его «тайным руководителем революции»), а также других представителей светской и духовной власти, которых Дубровин обвинял в недостаточно активной защите самодержавия, снискала ему репутацию политического экстремиста. В 1909-1910 годах получили распространение слухи о причастности Дубровина к покушениям на С. Ю. Витте, убийству М. Я. Герценштейна и другим террористическим актам, одновременно против Дубровина выступил ряд более умеренных деятелей Союза русского народа во главе с Н. Е. Марковым. В связи с этим в 1910 году Дубровин вместе со своими сторонниками демонстративно вышел из Союза русского народа, что привело к расколу этой крупнейшей правой организации. В конце 1911 года Дубровин создал и возглавил Всероссийсикй дубровинский союз русского народа.
В Первую мировую войну Дубровин участвовал в совещаниях лидеров монархических организаций, пытавшихся преодолеть раскол крайне правых, однако фактически блокировал реальные попытки объединения. В Февральская революцию 1917 года был арестован, допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного правительства (не нашла в действиях Дубровина «ничего уголовного»), освобождён в октябре 1917 года. Жил в Москве, работал врачом в Лефортовской тюрьме. В 1920 году арестован по обвинению «в организации до революции убийств, погромов, инсинуаций, подлогов, стремящихся всей своей деятельностью задушить освобождение России». Расстрелян по постановлению Президиума Всероссийской чрезвычайной комиссии от 14.04.1921 года. Реабилитирован в 1998 году Генеральной прокуратурой в числе лиц, осуждённых по решению внесудебных органов.
Сочинения:
Тайна судьбы. (Фантазия-действительность). СПб., 1907;
Куда временщики ведут Союз русского народа. СПб., 1910–1911. Т. 1–2.
Исторические источники:
Следственное дело доктора Дубровина / Вступ. статья, публ. и коммент. В. Г. Макарова // Архив еврейской истории. М., 2004. Т. 1.
Иллюстрация: Архив БРЭ.