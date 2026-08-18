ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

ДУБРОВИН АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ - российский политический деятель, статский советник (1896 год).

Дво­ря­нин. Окон­чил Ме­ди­ко-хи­рур­гическую ака­де­мию в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1879 год). Во­енный врач (1880-1889 годы). Доктор ме­ди­ци­ны (1889 год). Врач ре­мес­лен­но­го училища Це­са­ре­ви­ча Ни­ко­лая (1889-1897 годы), слу­жа­щий Ни­ко­ла­ев­ско­го дет­ско­го при­юта (1896-1906 годы), в ка­че­ст­ве пе­ди­ат­ра имел боль­шую ча­ст­ную прак­ти­ку. С 1901 года член «Рус­ско­го со­б­ра­ния». С на­ча­лом Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов за­нял­ся по­ли­тической дея­тель­но­стью.

Один из ос­но­ва­те­лей (но­ябрь 1905 года) и председатель Главного со­ве­та Сою­за рус­ско­го на­ро­да (СРН), из­да­тель (в не­ко­то­рые пе­рио­ды так­же ре­дак­тор) пра­во­мо­нар­хических газет «Рус­ское зна­мя» (1905-1917 годы). Пред­став­лял край­нее те­че­ние в Сою­зе рус­ско­го на­ро­да, ко­то­рое на­стаи­ва­ло на не­об­хо­ди­мо­сти воз­вра­ще­ния к не­ог­ра­ни­чен­ной мо­нар­хии, ли­к­ви­да­ции за­ко­но­дательных уч­ре­ж­де­ний (Государственного со­ве­та и Государственной ду­мы) или их пре­вра­ще­ния в со­ве­щательные ор­га­ны, а так­же пы­та­лось ис­поль­зо­вать тер­ро­ри­стические ме­то­ды про­тив ре­во­люционных и ли­бе­раль­ных дея­те­лей. Дубровин при­зы­вал русский на­род спло­тить­ся в за­щи­ту пра­во­сла­вия и са­мо­дер­жа­вия, дать «от­пор ино­род­цам», осо­бен­но ев­ре­ям, ко­то­рых он счи­тал главными за­чин­щи­ка­ми революционного дви­же­ния.

Пер­во­на­чаль­но под­дер­жи­вал по­ли­ти­ку П. А. Сто­лы­пи­на , но по­сте­пен­но пе­ре­шёл к кри­ти­ке его ре­фор­ма­тор­ской дея­тель­но­сти, объ­я­вил сто­лы­пин­скую аг­рар­ную ре­фор­му «пре­ступ­ным» раз­ру­ше­ни­ем об­щи­ны, ко­то­рое, по его мне­нию, долж­но бы­ло при­вес­ти к воз­ник­но­ве­нию в Рос­сии «ар­мии про­ле­та­риа­та». Поль­зо­вал­ся под­держ­кой пра­во­кон­сер­ва­тив­ных об­щественных и государственных дея­те­лей, а так­же императора Ни­ко­лая II . Рез­кая кри­ти­ка председателя Совета министров С. Ю. Вит­те (Дубровин счи­тал его «тай­ным ру­ко­во­ди­те­лем ре­во­лю­ции»), а так­же других пред­ста­ви­те­лей свет­ской и ду­хов­ной вла­сти, ко­то­рых Дубровин об­ви­нял в не­дос­та­точ­но ак­тив­ной за­щи­те са­мо­дер­жа­вия, сни­ска­ла ему ре­пу­та­цию по­ли­тического экс­тре­ми­ста. В 1909-1910 годах по­лу­чи­ли рас­про­стра­не­ние слу­хи о при­ча­ст­но­сти Дубровина к по­ку­ше­ни­ям на С. Ю. Вит­те , убий­ст­ву М. Я. Гер­цен­штей­на и другим тер­ро­ри­стическим ак­там, од­но­вре­мен­но про­тив Дубровина вы­сту­пил ряд бо­лее уме­рен­ных дея­те­лей Сою­за рус­ско­го на­ро­да во гла­ве с Н. Е. Мар­ко­вым. В свя­зи с этим в 1910 году Дубровин вме­сте со свои­ми сто­рон­ни­ка­ми де­мон­ст­ра­тив­но вы­шел из Сою­за рус­ско­го на­ро­да, что при­ве­ло к рас­ко­лу этой круп­ней­шей пра­вой ор­га­ни­за­ции. В конце 1911 года Дубровин соз­дал и воз­гла­вил Все­российсикй дуб­ро­вин­ский со­юз русского на­ро­да.

В Первую ми­ро­вую вой­ну Дубровин уча­ст­во­вал в со­ве­ща­ни­ях ли­де­ров мо­нар­хических ор­га­ни­за­ций, пы­тав­ших­ся пре­одо­леть рас­кол край­не пра­вых, од­на­ко фак­ти­че­ски бло­ки­ро­вал ре­аль­ные по­пыт­ки объ­е­ди­не­ния. В Февральская ре­во­лю­цию 1917 года был аре­сто­ван, доп­ра­ши­вал­ся Чрез­вы­чай­ной следственной ко­мис­си­ей Временного пра­ви­тель­ст­ва (не на­шла в дей­ст­ви­ях Дубровина «ни­че­го уго­лов­но­го»), ос­во­бо­ж­дён в октябре 1917 года. Жил в Мо­ск­ве, ра­бо­тал вра­чом в Ле­фор­тов­ской тюрь­ме. В 1920 году аре­сто­ван по об­ви­не­нию «в ор­га­ни­за­ции до ре­во­лю­ции убийств, по­гро­мов, ин­си­нуа­ций, под­ло­гов, стре­мя­щих­ся всей сво­ей дея­тель­но­стью за­ду­шить ос­во­бо­ж­де­ние Рос­сии». Рас­стре­лян по по­ста­нов­ле­нию Пре­зи­диу­ма Всероссийской чрезвычайной комиссии от 14.04.1921 года. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1998 году Ге­не­раль­ной про­ку­ра­ту­рой в чис­ле лиц, осу­ж­дён­ных по ре­ше­нию вне­су­деб­ных ор­га­нов.

Сочинения:

Тай­на судь­бы. (Фан­та­зия-дей­ст­ви­тель­ность). СПб., 1907;

Ку­да вре­мен­щи­ки ве­дут Со­юз рус­ско­го на­ро­да. СПб., 1910–1911. Т. 1–2.

Ис­торические источники:

След­ст­вен­ное де­ло док­то­ра Дуб­ро­ви­на / Вступ. ста­тья, публ. и ком­мент. В. Г. Ма­ка­ро­ва // Ар­хив ев­рей­ской ис­то­рии. М., 2004. Т. 1.

Иллюстрация: Архив БРЭ.