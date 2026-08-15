ДУБРОВИЦЫ
ДУБРОВИЦЫ - посёлок в Подольском районе Московской области, усадебный ансамбль XVIII-XIX веков.
Расположен на мысу при слиянии рек Десна и Пахра. Впервые упоминается в писцовых книгах 1627 года, здесь находился деревянный храм Ильи Пророка. Усадьба принадлежала боярину И. В. Морозову (умер 1670 год), который в 1656 году завещал её дочери Аксинье (Ксении; умерла 1670 год), бывшей замужем за князем И. А. Голицыным . В 1688 году Дубровицы были проданы невесткой князя И. А. Голицына - княгиней М. Ф. Голицыной (урождённой княжной Долгоруковой) князю Б. А. Голицыну, с именем которого связана постройка здесь Знаменской церкви.
Усадебный комплекс в его нынешнем виде сформировался в середине XVIII века при внуке Б. А. Голицына - князе С. А. Голицыне (1695-1758 годы). Внук последнего - князь С. А. Голицын (1756-1795 годы) в 1781 году продал усадьбу графу Г. А. Потёмкину, во владении которого она находилась до 1787 года. В 1787-1863 годы Дубровицы принадлежали Дмитриевым - Мамоновым, в 1864-1915 годах - князю С. М. Голицыну, а в 1915-1917 годах его четвёртой жене - А. А. Голицыной (урождённой княжне Кугушевой; 1869-1950 годы). В 1918 году из Дубровиц вывезены многие предметы искусства и внутреннего убранства главного дома. В 1921-1927 годах в Дубровицах действовал Музей дворянского быта, затем главный дом был передан под детский дом. В 1947 году здесь разместился Всесоюзный научно-исследовательский институт кормления сельскохозяйственных животных, вошедший в 1956 году в состав Всесоюзного научно-исследовательского института животноводства, который в 1961 году был полностью переведён в Дубровицы.
Планировка усадьбы середины XVIII века является ранним примером диагонального размещения 4 флигелей (первоначально соединялись оградой) по отношению к главному дому, который был 2-этажным. В начале XIX века при перестройке главного дома (кирпичного, на белокаменных подвалах) в стиле классицизма был возведён 3-й этаж, композиция главного фасада преобразована в трёхчастную и создана открытая полуротонда на парковом фасаде. Был значительно перестроен в 1930-е годы. После пожара 1964 года в результате реставрации в 1966-1970 годах главному дому частично возвращён прежний облик. Конный двор второй четверти XIX века - в неоготических формах.
Усадебная Знаменская церковь - выдающееся произведение русского зодчества конца XVII века. Композиционно она близка к храмам типа «восьмерик на четверике», но уникальна по богатому декоративному оформлению. Заложена 22.07(01.08).1690 года, освящена в феврале 1704 года в присутствии царя Петра I. Центрическое белокаменное сооружение в плане представляет квадрат, к которому со всех сторон примыкают трёхлопастные части (алтарь и 3 притвора). Центральный объём имеет вид 8-гранной башни, завершённой ажурной металлической короной с крестом (высота 42,3 метра). Стены алтаря и притворов с внешней стороны покрыты рустом, цоколь и верхний ярус - орнаментальной резьбой в духе европейского барокко. В убранстве использованы резные белокаменные колонны, аттики, круглая скульптура (статуи апостолов). Интерьер украшен рельефными фигурами и композициями на темы Ветхого и Нового Завета, исполненными в технике стукко. Авторами лепнины считают итальянцев: Дж. Ф. Росси, П. Джелпи, А. Квадрио, прибывших в Россию в 1696-1697 годах, или же Д. Руска, Дж. М. Фонтану, К. Феррару, Г. Квадро и других, приехавших в 1703 году. В документах упоминается также скульптор Монсенжак. Иконы, иконостас, оформление хор, несохранившиеся клиросы исполнены иконописцами и резчиками Оружейной палаты Московского Кремля. При церкви в середине (?) XVIII века была построена колокольня с престолом Адриана и Наталии (взорвана в 1931 году). Храм реставрировался в 1848-1850 годах под руководством Ф. Ф. Рихтера и в 1960-2000-е годы.
Иллюстрация:
Дубровицы. Знаменская церковь. 1690-1704. Архив БРЭ.