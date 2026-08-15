ДУБРОВИЦЫ

ДУБРОВИЦЫ - посёлок в Подольском районе Московской области, усадебный ансамбль XVIII-XIX веков.

Рас­по­ло­жен на мы­су при слия­нии рек Дес­на и Пах­ра. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в пис­цо­вых кни­гах 1627 года, здесь на­хо­дил­ся де­ревянный храм Ильи Про­ро­ка. Усадь­ба при­над­ле­жа­ла боя­ри­ну И. В. Мо­ро­зо­ву (умер 1670 год), ко­то­рый в 1656 году за­ве­щал её до­че­ри Ак­си­нье (Ксе­нии; умерла 1670 год), быв­шей за­му­жем за князем И. А. Го­ли­цы­ным . В 1688 году Дубровицы бы­ли про­да­ны не­вест­кой князя И. А. Го­ли­цы­на - княгиней М. Ф. Го­ли­цы­ной (уро­ж­дён­ной княж­ной Дол­го­ру­ко­вой) князю Б. А. Го­ли­цы­ну, с име­нем ко­то­ро­го свя­за­на по­строй­ка здесь Зна­мен­ской церк­ви.

Уса­деб­ный ком­плекс в его ны­неш­нем ви­де сфор­ми­ро­вал­ся в середине XVIII века при вну­ке Б. А. Го­ли­цы­на - князе С. А. Го­ли­цы­не (1695-1758 годы). Внук по­след­не­го - князь С. А. Го­ли­цын (1756-1795 годы) в 1781 году про­дал усадь­бу графу Г. А. По­тём­ки­ну, во вла­де­нии ко­то­ро­го она на­хо­ди­лась до 1787 года. В 1787-1863 годы Дубровицы при­над­ле­жа­ли Дмит­рие­вым - Ма­мо­но­вым, в 1864-1915 годах - князю С. М. Го­ли­цы­ну, а в 1915-1917 годах его чет­вёр­той же­не - А. А. Го­ли­цы­ной (уро­ж­дён­ной княж­не Ку­гу­ше­вой; 1869-1950 годы). В 1918 году из Дубровиц вы­ве­зе­ны многие пред­ме­ты искусства и внутреннего уб­ран­ст­ва главного до­ма. В 1921-1927 годах в Дубровицах дей­ст­во­вал Му­зей дво­рян­ско­го бы­та, за­тем главный дом был пе­ре­дан под дет­ский дом. В 1947 году здесь раз­мес­тил­ся Все­со­юз­ный научно-исследовательский институт корм­ле­ния сельскохозяйственных жи­вот­ных, во­шед­ший в 1956 году в со­став Все­со­юз­но­го научно-исследовательского института жи­вот­но­вод­ст­ва, ко­то­рый в 1961 году был пол­но­стью пе­ре­ве­дён в Дуб­ро­ви­цы.

Пла­ни­ров­ка усадь­бы середины XVIII века яв­ля­ет­ся ран­ним при­ме­ром диа­го­наль­но­го раз­ме­ще­ния 4 фли­ге­лей (пер­во­на­чаль­но со­еди­ня­лись ог­ра­дой) по от­но­ше­нию к главному до­му, ко­то­рый был 2-этаж­ным. В начале XIX века при пе­ре­ст­рой­ке главного дома (кир­пич­но­го, на бе­ло­ка­мен­ных под­ва­лах) в сти­ле клас­си­циз­ма был воз­ве­дён 3-й этаж, ком­по­зи­ция главного фа­са­да пре­об­ра­зо­ва­на в трёхча­ст­ную и соз­да­на от­кры­тая по­лу­ро­тон­да на пар­ко­вом фа­са­де. Был зна­чи­тель­но пе­ре­стро­ен в 1930-е годы. По­сле по­жа­ра 1964 года в ре­зуль­та­те рес­тав­ра­ции в 1966-1970 годах главному до­му час­тич­но воз­вра­щён преж­ний об­лик. Кон­ный двор второй четверти XIX века - в нео­го­ти­че­ских фор­мах.

Уса­деб­ная Зна­мен­ская церковь - вы­даю­щее­ся про­из­ве­де­ние русского зод­че­ст­ва конца XVII века. Ком­по­зи­ци­он­но она близ­ка к хра­мам ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке», но уни­каль­на по бо­га­то­му де­ко­ра­тив­но­му оформ­ле­нию. За­ло­же­на 22.07(01.08).1690 года, ос­вя­ще­на в феврале 1704 года в при­сут­ст­вии ца­ря Пет­ра I. Цен­трическое бе­ло­ка­мен­ное со­ору­же­ние в пла­не пред­став­ля­ет квад­рат, к ко­то­ро­му со всех сто­рон при­мы­ка­ют трёхло­па­ст­ные час­ти (ал­тарь и 3 при­тво­ра ). Центральный объ­ём име­ет вид 8-гран­ной баш­ни, за­вер­шён­ной ажур­ной ме­тал­лической ко­ро­ной с кре­стом (высота 42,3 метра). Сте­ны ал­та­ря и при­тво­ров с внеш­ней сто­ро­ны по­кры­ты рус­том, цо­коль и верх­ний ярус - ор­на­мен­таль­ной резь­бой в ду­хе ев­ропейского ба­рок­ко . В уб­ран­ст­ве ис­поль­зо­ва­ны рез­ные бе­ло­ка­мен­ные ко­лон­ны, ат­ти­ки, круг­лая скульп­ту­ра (ста­туи апо­сто­лов). Ин­терь­ер ук­ра­шен рель­еф­ны­ми фи­гу­ра­ми и ком­по­зи­ция­ми на те­мы Вет­хо­го и Но­во­го За­ве­та, ис­пол­нен­ны­ми в тех­ни­ке стук­ко. Ав­то­ра­ми леп­ни­ны счи­та­ют италь­ян­цев: Дж. Ф. Рос­си, П. Джел­пи, А. Квад­рио, при­быв­ших в Рос­сию в 1696-1697 годах, или же Д. Рус­ка, Дж. М. Фон­та­ну, К. Фер­ра­ру, Г. Квад­ро и других, прие­хав­ших в 1703 году. В до­ку­мен­тах упо­ми­на­ет­ся так­же скульп­тор Мон­сен­жак. Ико­ны, ико­но­стас, оформ­ле­ние хор, не­со­хра­нив­шие­ся кли­ро­сы ис­пол­не­ны ико­но­пис­ца­ми и рез­чи­ка­ми Ору­жей­ной па­ла­ты Мо­с­ков­ско­го Крем­ля. При церк­ви в середине (?) XVIII века бы­ла по­строе­на ко­ло­коль­ня с пре­сто­лом Ад­риа­на и На­та­лии (взо­рва­на в 1931 году). Храм рес­тав­ри­ро­вал­ся в 1848-1850 годах под руководством Ф. Ф. Рих­те­ра и в 1960-2000-е годы.

Иллюстрация:

Дуб­ро­ви­цы. Зна­мен­ская цер­ковь. 1690-1704. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)