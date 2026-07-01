ДУБРОВИЦА
ДУБРОВИЦА - город на северо-западе Украины, в Ровенской области.
Население 9,1 тысяч человек (2007 год). Расположен на реке Горынь, близ железнодорожной станции Домбровица.
Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1183 году. На мысу высокой террасы левого берега реки Горынь существовало ныне уничтоженное овальное городище (80 × 50 метров), защищённое с трёх сторон естественными преградами, а с четвёртой - валом и рвом. Город являлся одним из политических центров Туровского княжества. Через него из Люблина и Луцка шли торговые пути в Пинск и Киев. Первым правителем Дубровицы стал сын туровского князя Юрия Ярославича - Глеб Юрьевич (не ранее 1166-1190 годов). Скорее всего, его сыном или внуком был дубровицкий князь Александр, погибший в Калкской битве 1223 года.
Судьба местной династии в позднейшее время неизвестна. По-видимому, во второй половине XIII века Дубровица зависела от политики Галицко-Волынского княжества, а с 1320-х годов - Великого княжества Литовского. В списках русских городов, дальних и ближних (последняя треть XIV - начало XV веков), Дубровица не упоминается. В первой половине XV века литовские великие князья отдавали Дубровицу в держание видным боярам. В середине XV - второй половине XVI веков Дубровица - центр владений князей Дубровицких-Гольшанских, начиная с князя Юрия Семёновича. Весной 1481 года владелец Дубровицы, князь Иван Юрьевич, вместе со слуцким князем Михаилом Олельковичем и князем Ф. И. Бельским участвовал в неудавшемся заговоре с целью убийства короля Казимира IV и отъезда на службу к великому князю московскому Ивану III Васильевичу. Заговор был раскрыт, а князь Иван Юрьевич казнён. Тем не менее Дубровицу унаследовали его дети. В 1502 году замок подвергся нападению крымских татар; в 1508 году владельцы Дубровицы сохранили верность королю Сигизмунду I Старому и не участвовали в восстании князя М. Л. Глинского. В 1545 году князья Дубровицкие брали в Дубровицу пошлину с купцов, в XVI веке мытная комора (таможня) в Дубровице собирала пошлины как деньгами («поплаты»), так и натурой или товаром. К Виленскому сейму 1565-1566 годов Дубровица входила в состав Пинского повета. В 1570-1579 годах совладельцем замка Дубровица, его посада и имения, благодаря браку с кн. М. Ю. Дубровицкой-Гольшанской, был князь А. М. Курбский, который управлял половиной Дубровицы (другая половина принадлежала родственникам князей Гольшанских - панам Мыльским).
На рубеже XVI-XVII веков Дубровица стала называться Домбровицей. В XVIII веке городом владели графы Платеры. По втрому разделу Речи Посполитой (1793 год) Домбровица вошла в состав России: местечко Ровенского уезда Изяславской губернии (1793-1795 годы), Волынской губернии (1795-1921 годы; до 1796 года Волынское наместничество). В феврале 1918 года Домбровица была занята австро-германскими войсками, в июле 1918 года - польскими войсками. В ходе советско-польской войны 1920 года дважды переходила из рук в руки. Согласно Рижскому мирному договору 1921 года, передана в состав Польши. В 1939 году Домбровица включена в состав СССР, передана УССР, с того же года районный центр Ровенской области. С 1940 года город Дубровица. В 1941-1944 годах оккупирована германскими войсками, освобождена в ходе Житомирско-Бердичевской операции 1943-1944 годов. Сохранились: костёл Святого Иоанна Крестителя в стиле барокко (1695-1702 годы), церковь Рождества Богородицы (1861 год).
Заводы: «Металлист» (запчасти к дорожным и строительным машинам и другое), льноперерабатывающий; хлопкопрядильная фабрика.