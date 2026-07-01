ДУБРОВИЦА

ДУБРОВИЦА - город на северо-западе Украины, в Ровенской области.

Население 9,1 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на реке Го­рынь, близ железнодорожной станции Дом­бро­ви­ца.

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си в 1183 году. На мы­су вы­со­кой тер­ра­сы ле­во­го бе­ре­га реки Го­рынь су­ще­ст­во­ва­ло ны­не унич­то­жен­ное оваль­ное го­ро­ди­ще (80 × 50 метров), за­щи­щён­ное с трёх сто­рон ес­тественными пре­гра­да­ми, а с чет­вёр­той - ва­лом и рвом. Го­род яв­лял­ся од­ним из по­ли­тических цен­тров Ту­ров­ско­го кня­же­ст­ва. Че­рез не­го из Люб­ли­на и Луц­ка шли тор­го­вые пу­ти в Пинск и Ки­ев. Пер­вым пра­ви­те­лем Дубровицы стал сын ту­ров­ско­го князя Юрия Яро­сла­ви­ча - Глеб Юрь­е­вич (не ра­нее 1166-1190 годов). Ско­рее все­го, его сы­ном или вну­ком был дуб­ро­виц­кий князь Алек­сандр, по­гиб­ший в Калк­ской бит­ве 1223 года.

Судь­ба ме­ст­ной ди­на­стии в позд­ней­шее вре­мя не­из­вест­на. По-ви­ди­мо­му, во второй половине XIII века Дубровица за­ви­се­ла от по­ли­ти­ки Га­лиц­ко-Во­лын­ско­го кня­же­ст­ва , а с 1320-х годов - Ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва Ли­тов­ско­го. В спи­сках русских го­ро­дов, даль­них и ближ­них (по­след­няя треть XIV - начало XV веков), Дубровица не упо­ми­на­ет­ся. В первой половине XV века ли­товские великие кня­зья от­да­ва­ли Дубровицу в дер­жа­ние вид­ным боя­рам. В середине XV - второй половине XVI веков Дубровица - центр вла­де­ний кня­зей Дуб­ро­виц­ких-­Голь­шан­ских, на­чи­ная с князя Юрия Се­мё­но­ви­ча. Вес­ной 1481 года вла­де­лец Дубровицы, князь Иван Юрь­е­вич, вме­сте со слуц­ким князем Ми­хаи­лом Олель­ко­ви­чем и князем Ф. И. Бель­ским уча­ст­во­вал в не­удав­шем­ся за­го­во­ре с це­лью убий­ст­ва ко­ро­ля Ка­зи­ми­ра IV и отъ­ез­да на служ­бу к великому князю мо­с­ков­ско­му Ива­ну III Ва­силь­е­ви­чу. За­го­вор был рас­крыт, а князь Иван Юрь­е­вич каз­нён. Тем не ме­нее Дубровицу унас­ле­до­ва­ли его де­ти. В 1502 году за­мок под­верг­ся на­па­де­нию крым­ских та­тар; в 1508 году вла­дель­цы Дубровицы со­хра­ни­ли вер­ность ко­ро­лю Си­гиз­мун­ду I Ста­ро­му и не уча­ст­во­ва­ли в вос­ста­нии князя М. Л. Глин­ско­го. В 1545 году кня­зья Дуб­ро­виц­кие бра­ли в Дубровицу по­шли­ну с куп­цов, в XVI веке мыт­ная ко­мо­ра (та­мож­ня) в Дубровице со­би­ра­ла по­шли­ны как день­га­ми («по­пла­ты»), так и на­ту­рой или то­ва­ром. К Ви­лен­ско­му сей­му 1565-1566 годов Дубровица вхо­ди­ла в со­став Пин­ско­го по­ве­та. В 1570-1579 годах сов­ла­дель­цем зам­ка Дубровица, его по­са­да и име­ния, бла­го­да­ря бра­ку с кн. М. Ю. Дуб­ро­виц­кой-Голь­шан­ской, был князь А. М. Курб­ский, ко­то­рый управ­лял по­ло­ви­ной Дубровицы (дру­гая по­ло­ви­на при­над­ле­жа­ла род­ст­вен­ни­кам кня­зей Голь­шан­ских - па­нам Мыль­ским).

На ру­бе­же XVI-XVII веков Дубровица ста­ла на­зы­вать­ся Дом­бро­ви­цей. В XVIII веке го­ро­дом вла­де­ли гра­фы Пла­те­ры. По втрому раз­де­лу Ре­чи По­спо­ли­той (1793 год) Дом­бро­ви­ца во­шла в со­став Рос­сии: мес­теч­ко Ро­вен­ско­го уезда Изя­слав­ской губернии (1793-1795 годы), Во­лын­ской губернии (1795-1921 годы; до 1796 года Во­лын­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В феврале 1918 года Дом­бро­ви­ца бы­ла за­ня­та ав­ст­ро-германскими вой­ска­ми, в ию­ле 1918 года - польскими вой­ска­ми. В хо­де со­вет­ско-поль­ской вой­ны 1920 года два­ж­ды пе­ре­хо­ди­ла из рук в ру­ки. Со­глас­но Риж­ско­му мир­но­му до­го­во­ру 1921 года, пе­ре­да­на в со­став Поль­ши. В 1939 году Дом­бро­ви­ца вклю­че­на в со­став СССР , пе­ре­да­на УССР, с то­го же го­да рай­он­ный центр Ро­вен­ской области. С 1940 года го­род Дубровица. В 1941-1944 годах ок­ку­пи­ро­ва­на германскими вой­ска­ми, ос­во­бо­ж­де­на в хо­де Жи­то­мир­ско-Бер­ди­чев­ской опе­ра­ции 1943-1944 годов. Со­хра­ни­лись: кос­тёл Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля в сти­ле ба­рок­ко (1695-1702 годы), церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1861 год).

За­во­ды: «Ме­тал­лист» (зап­ча­сти к до­рож­ным и стро­ительным ма­ши­нам и другое), льно­пе­ре­ра­ба­ты­ваю­щий; хлоп­ко­пря­диль­ная фаб­ри­ка.

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