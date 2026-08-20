ДУБНА

ДУБНА - город в России, в северной части Московской области .

Население 61,7 тысяч человек (2006 год). Рас­по­ла­га­ет­ся на реке Вол­га, близ впа­де­ния в неё реки Дуб­на. Ря­дом с Дубной на­чи­на­ет­ся ка­нал име­ни Мо­ск­вы (при­стань Боль­шая Вол­га). Две железнодорожные стан­ции (Дуб­на, Боль­шая Вол­га).

В 1930-х годах близ современной Дубны на­ча­лось строи­тель­ст­во ка­на­ла (вклю­чая Волж­ский гид­ро­узел, пло­ти­ну Ивань­ков­ской ГЭС), воз­ник­ли ра­бо­чие по­сёл­ки Боль­шая Вол­га (на пра­вом бе­ре­гу Вол­ги) и Ивань­ко­во (на ле­вом бе­ре­гу; с 1958 года го­род). В 1937-1939 годов в поселке Ивань­ко­во по­стро­ен за­вод по производству гид­ро­са­мо­лё­тов (ны­не Дуб­нин­ский ма­ши­но­стро­ительный за­вод, од­но из гра­до­об­ра­зую­щих пред­при­ятий Дубны). С конца 1940-х годов раз­ви­ва­ет­ся как центр фун­даментальных ис­сле­до­ва­ний в об­лас­ти фи­зи­ки эле­мен­тар­ных час­тиц и ядер­ной фи­зи­ки (близ поселка Боль­шая Вол­га бы­ли соз­да­ны Институт ядер­ных проб­лем и Элек­тро­фи­зическая ла­бо­ра­то­рия Академии наук СССР). В 1954-1956 годах по­стро­ен жи­лой поселок Дуб­но Ка­ли­нин­ской области, в 1956 году в свя­зи с соз­да­ни­ем Объ­е­ди­нён­но­го ин­сти­ту­та ядер­ных ис­сле­до­ва­ний по­сё­лок пре­об­ра­зо­ван в го­род (в его со­став вклю­че­ны поселок Боль­шая Вол­га, де­рев­ни Алек­сан­д­ров­ка, Но­во­ивань­ко­во, Рат­ми­но, Коз­ла­ки, Юр­ки­но) и пе­ре­дан в со­став Московской области, с 1958 года современное на­зва­ние. В 1960 году в чер­ту Дубны вклю­чён город Ивань­ко­во. В 2001 году Дубне при­сво­ен ста­тус «Нау­ко­град Российской Федерации».

В Дубне так­же дей­ст­ву­ют: Институт фи­зи­ко-тех­нических про­блем (раз­ра­бот­ка и производство ана­ли­тических при­бо­ров на ос­но­ве ПП-де­тек­то­ров, ра­дио­изо­топ­ных при­бо­ров тех­но­ло­гического кон­тро­ля и ав­то­ма­ти­за­ции тех­но­ло­гических про­цес­сов для атом­ной промышленности), Научно-исследовательский институт при­клад­ной аку­сти­ки, фи­ли­ал Научно-исследовательского института ядер­ной фи­зи­ки Московского государственного университета, Научно-исследовательский институт «Атолл» (раз­ра­бот­ка и производство гид­ро­аку­стических сис­тем свя­зи и на­ви­га­ции для су­до­строе­ния). Конструкторское бюро «Ра­ду­га» (раз­ра­бот­ка об­раз­цов ра­кет­но­го воо­ру­же­ния для ВВС и ВМФ, вет­ро­энер­ге­тических ус­та­но­вок, пи­ло­ти­руе­мых лёг­ких ле­та­тель­ных ап­па­ра­тов), ОКБ «Тай­фун» (про­ек­ти­ро­ва­ние ма­лых и сверх­ма­лых са­мо­лё­тов). Центр кос­мической свя­зи «Дуб­на» (од­но из под­раз­де­ле­ний государственного пред­при­ятия «Кос­ми­че­ская связь»). При­бор­ный за­вод «Тен­зор» (сис­те­мы ох­ран­ной сиг­на­ли­за­ции, по­жа­ро­ту­ше­ния и другое).

Сре­ди ву­зов - Ме­ж­ду­народный университет при­ро­ды, об­ще­ст­ва и че­ло­ве­ка «Дуб­на» (1994 год), фи­ли­ал Московского института ра­дио­тех­ни­ки, элек­тро­ни­ки и ав­то­ма­ти­ки, пред­ста­ви­тель­ст­во Ме­ж­ду­народной ака­де­мии мар­ке­тин­га и ме­недж­мен­та (МАМАРМЕН), Ре­гио­наль­ный центр Ме­ж­ду­народного института ме­не­дж­мен­та ЛИНК, Учеб­но-кон­суль­тационного центр Московского государственного университета сер­ви­са; фи­ли­ал Московского об­ла­ст­но­го по­ли­тех­нического кол­лед­жа, об­ра­зо­вательный центр «Дуб­на».

Для Дубны ха­рак­тер­ны уча­ст­ки городской за­строй­ки с ос­тат­ка­ми лес­ных мас­си­вов. В восточной час­ти Дубны со­хра­ни­лась цер­ковь в честь ико­ны «По­хва­ла Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы» (1827 год, вторая половина XIX века, 1907-1914 годы). Ста­туя В. И. Ле­ни­на (1937 год, скульп­тор С. Д. Мер­ку­ров) со­став­ля­ла мо­ну­мен­таль­ную ком­по­зи­цию на бе­ре­гах аван­пос­та волж­ско­го гид­ро­уз­ла со ста­ту­ей И. В. Ста­ли­на (де­мон­ти­ро­ва­на в 1961 году). Многиек по­ст­рой­ки - в сти­ле советского не­оклас­си­циз­ма (в том числе ком­плекс зда­ний Объ­е­ди­нён­но­го института ядер­ных ис­сле­до­ва­ний, Дом учё­ных и Дом куль­ту­ры «Мир»). В 1990-2000-е годы воз­ве­де­ны: зда­ние государственной хо­ро­вой шко­лы маль­чи­ков «Дуб­на», храм во имя всех свя­тых, в Зем­ле Рос­сий­ской про­си­яв­ших, и другие. Му­зей ар­хео­ло­гии и крае­ве­де­ния. Городской сим­фо­нический ор­кестр (1990 год). Вод­ный ста­ди­он ме­ж­ду­народного клас­са. Дубна - ме­сто про­ве­де­ния круп­ных ме­ж­ду­народных шах­мат­ных тур­ни­ров (1971, 1973, 1976 и 1979 годы).

Близ Дубны - аэ­ро­дром Бар­ки (учеб­но-­тре­ни­ро­воч­ная ба­за Российского национального аэ­ро­клу­ба). В деревне Ве­реть­е­во со­хра­ни­лась де­ревянная Ге­ор­ги­ев­ская цер­ковь (1778 год).

Иллюстрация:

Фото Е. М. Подольской. Дуб­на. Вид го­ро­да с Вол­ги. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)