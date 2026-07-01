ДУБЛЬ

ДУБЛЬ - в музыке XVI-XVIII веков варьированное повторение небольшой пьесы.

Тер­мин был рас­про­стра­нён пре­имущественно в ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке (во Фран­ции так­же обо­зна­че­ние варь­и­ро­ван­но­го ку­пле­та в пес­не). Варь­и­ро­ва­ние за­клю­ча­лось главным образом в ор­на­мен­та­ции, ино­гда в из­ме­не­нии ла­до­во­го на­кло­не­ния (ма­жор вме­сто ми­но­ра и на­обо­рот).

Дубль ча­ще все­го встре­ча­ет­ся в соль­ной сюи­те (1-я пар­ти­та h-moll для скрип­ки со­ло И. С. Ба­ха). В од­ной пье­се ис­поль­зо­ва­лись и несколько дублей (обо­зна­ча­лись римскими циф­ра­ми; Га­вот a-moll для кла­ве­си­на Ж. Ф. Ра­мо - с пя­тью Дублями). Со второй половины XVIII века название «дубль» вы­тес­не­но тер­ми­ном «ва­риа­ция».

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