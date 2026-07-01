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ДУБЛЬ
ДУБЛЬ - в музыке XVI-XVIII веков варьированное повторение небольшой пьесы.
Термин был распространён преимущественно в инструментальной музыке (во Франции также обозначение варьированного куплета в песне). Варьирование заключалось главным образом в орнаментации, иногда в изменении ладового наклонения (мажор вместо минора и наоборот).
Дубль чаще всего встречается в сольной сюите (1-я партита h-moll для скрипки соло И. С. Баха). В одной пьесе использовались и несколько дублей (обозначались римскими цифрами; Гавот a-moll для клавесина Ж. Ф. Рамо - с пятью Дублями). Со второй половины XVIII века название «дубль» вытеснено термином «вариация».
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