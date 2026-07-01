«ДУБИНЩИНА»

«Дубинщина» — название, закрепившееся за произошедшими в 1762—1764 волнениями приписных крестьян Далматовского Успенского монастыря г. Шадринска Оренбургской губ.(ныне Далматовский р-н Курганской обл. РФ).

Причиной волнений были тяжелые натуральные повинности и жестокая эксплуатация крестьян монастырскими властями, непосредственным поводом — попытка императрицы Екатерины II отменить изданный 21 марта 1762 при Петре III указ о секуляризации церковных и монастырских земель, возвращение крестьян в управление духовных властей. Организаторами волнений, начавшихся в октябре 1762, выступили монастырский служка К. Мерзляков, мирской староста Л. Широков и крестьяне М. Белозеров, А. Коуров, братья Д. и И. Лобовы. Восставшие отказались выполнять монастырские работы, несмотря на вызов воинской команды. Весной 1763 властям удалось обманом захватить Л. Широкова и Д. Лобова, а часть крестьян принудить прекратить бунтовать. Оставшиеся на свободе крестьяне стали вооружаться (большей частью дубинами, откуда и произошло название движения), создали два отряда в 200 и 500 человек и осадили монастырь. Осада продолжалась в течение зимы 1763—1764. К восставшим присоединились крестьяне соседних деревень. Для усмирения восставших был прислан драгунский полк. К середине мая 1764 восстание было подавлено, 198 человек подвергнуты публичному наказанию плетьми. Уцелевшие бунтовщики позднее приняли активное участие в Крестьянской войне под предводительством Е.И. Пугачева .

Лит.: Каптерев Л. М. Дубинщина. Очерк по истории восстания далматовских монастырских крестьян в XVIII в. Шадринск, 1929; Кондрашенков А. А. Очерки истории крестьянских восстаний в Зауралье в XVIII в. Курган, 1962; Кошкаров Д. А. Религиозное сознание русского населения Южного Зауралья второй половины XVIII — первой половины XIX в. (Диссертация). Курган, 2000.