«ДУБИННАЯ ВОЙНА»

«Дубинная война» — серия крестьянских восстаний в Финляндии (1596—1597) против администрации шведского короля Сигизмунда III.

Поводом стали злоупотребления при взимании повинности постоя-кормления войск в связи с шведско-русской войной 1590—1595 (см. Русско-шведские войны XVI—XIX вв. ). Руководил взиманием поборов марск (верховный военачальник), комендант замка Або (Турку) Клас Флеминг. Он продолжал взыскивать повинность и после Тявзинского мирного договора 1595 — под предлогом угрозы со стороны России. Это вызвало недовольство, особенно в западных прибрежных районах, жители которых воевали в ополчении и не были обязаны содержать королевские войска.

Недовольство попытался использовать герцог Карл, сын Густава I Васы , будущий король Карл IX . Предыстория событий такова. После смерти короля Юхана III (1592) право на шведский престол получил Сигизмунд III — сын Юхана III и Катарины Ягеллонки, ранее признанный королем Польши . В отсутствие Сигизмунда Швецией управлял Государственный совет — риксрод (см. Ригсрод ), возглавляемый герцогом Карлом. Дворяне, недовольные политикой Сигизмунда, во главе с Карлом составили оппозицию королю. Клас Флеминг, в свою очередь, являлся сторонником Сигизмунда. Когда финские крестьяне пожаловались герцогу Карлу на Флеминга, Карл решил начать против него войну, но не получил согласия риксрода. Тогда Карл направил в Финляндию письмо, в котором выразил сочувствие финским крестьянам и призвал их самостоятельно отстаивать свои права. В конце ноября 1596 вспыхнуло восстание на юго-западе Финляндии. В сражении с войсками Флеминга (31 декабря 1596) восставшие были разбиты. Вождь — Яакко Илкка был казнен. Участники восстаний в центральных областях Финляндии добровольно сложили оружие, после чего подверглись кровавой расправе. Последнее восстание, охватившее западные районы, закончилось поражением повстанцев.

Предпосылки и характер «Д. в.» являются предметом дискуссий. Историки указывают на: 1) социальный характер движения, направленного против гнета властей и ущемления свободы крестьян; 2) социально-экономические предпосылки (обеднение крестьян); 3) психологические предпосылки (население было доведено до отчаяния войной); 4) консерватизм жителей Финляндии, сохранивших средневековые представления об обязанностях и правах властей и подданных; 5) значительную роль, которую народное движение сыграло в политической борьбе в «верхах».

Лит.: Katajala K. Uppror, resning och allians: Klubbekriget i senmedeltidens solnedgång // Historisk tidskift för Finland. Årg. 85. Helsingfors, 2000. S. 91—96; Katajala K. Suomalainen kapina: Talonpoikaislevottomuudet ja poliittisen kultuurin muutos Ruotsin ajalla (n. 1150—1800). Helsinki, 2002; Ylikangas H. Klubbekriget: det blodiga bondekriget i Finland 1596—1597. Stockholm, 1999.