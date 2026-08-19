ДУБЕНЦОВ БОРИС БОРИСОВИЧ

Российский историк. Кандидат исторических наук (1977), старший научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России Санкт-Петербургского института истории РАН, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

Родился 26 марта 1950 года в Ленинграде. В 1972 году окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета.

В 1973–1975 годах обучался в аспирантуре Ленинградского отделения Института истории СССР АН СССР.

С 1975 года – сотрудник Санкт-Петербургского института истории РАН (до 1992 года – Ленинградское отделение Института истории СССР АН СССР; с 1992 по 2000 год – Санкт-Петербургский филиал Института российской истории РАН). В 1978–1982 годах – ученый секретарь сектора истории СССР периода капитализма. В 1983–2013 годах – ученый секретарь института. С 2013 года – старший научный сотрудник отдела истории революций и общественного движения России.

В 1977 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Самодержавие и чиновничество в 1881—1906 гг. политика царизма в области организации государственной службы».

В 1981–2011 годах – сотрудник кафедры истории Санкт-Петербургского государственного университета культуры и искусств.

В 1999–2012 годах преподавал историю на историческом факультете Петербургского института иудаики.

С 1997 года – доцент кафедры государственно-правовых дисциплин юридического факультета Санкт-Петербургского института внешнеэкономических связей, экономики и права.

Автор более 30 научных публикаций. В область научных интересов входят отечественная история XIX – начала ХХ века, история государственных учреждений, российского чиновничества и гражданской службы.

Сочинения

«Неудавшийся юбиляр»: Десятилетие манифеста 17 октября 1905 г. в освещении русской печати // Петербургский исторический журнал. 2016. № 1. С. 144-172;

«Новое направление»: историографические и политические аспекты его судьбы // Историческое знание и власть в зеркале России ХХ века: Науч. докл. СПб., 2006;

Был ли у Государственной думы шанс предотвратить революцию в 1906—1916 гг.? // История России: исследования и размышления: Сб. статей к 90-летию со дня рождения В.М.Ковальчука. СПб., 2006;

Историки об истории // Научная книга. 2003. № 1-2 (19-20);

М.Т.Лорис-Меликов и «охранители» в 1880—1881 гг. // Страницы российской истории: Проблемы, события, люди: Сб. статей в честь Б.В.Ананьича. СПб., 2003;

О спорных проблемах изучения государственной и реформаторской деятельности П.А.Столыпина: П.А.Столыпин и русская история: материалы науч.-практ. конф., Калининград-Зеленоград 6-8 сент. 2006 г./ Калининград: издательство Российского государственного университета им. Иммануила Канта, 2007;

Основные законы Российской империи 1906 г. как трансфер западного конституционализма: Оценки тренда тогда и теперь // Петербургский исторический журнал. 2015. №2. С. 221-263.

Слово о К.Н.Тарновском // Константин Николаевич Тарновский: Историк и его время: Историография. Воспоминания. Исследования ? Отв. ред. А.Н.Цамутали; Сост.: Б.Б.Дубенцов и др. СПб., 2002;

Террор и террористы в истории России. Текст лекции // Санкт-Петербургский международный летний культурно-исторический университет. 2008: Революционный терроризм и русская революция. СПб.: Дмитрий Буланин, 2008;

Экспорт икры из России в начале XVIII в.: практика казенной торговли // Проблемы всемирной истории: Сб. статей в честь А.А.Фурсенко. СПб., 2000.