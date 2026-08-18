ДУБЧЕК АЛЕКСАНДР
ДУБЧЕК АЛЕКСАНДР - чехославацкий государственный и политический деятель.
Из рабочей семьи. В 1925-1938 годах жил с родителями в СССР. По возвращении на родину работал на заводах в городе Тренчин, с 1939 года член Коммунистической партии Чехословакии (КПЧ). В 1939-1944 годах участвовал в антифашистском Движении Сопротивления, Словацком национальном восстании 1944 года, был дважды ранен.
С 1949 года на партийной работе, первый секретарь Тренчинского обкома Коммунистической партии Словакии, в 1951-1952 годах первый секретарь обкома в Банска-Бистрице. В 1955 году окончил юридический факультет Братиславского университета, в 1955-1958 годах слушатель Высшей партийной школы при ЦК КПСС в Москве. В 1958-1960 годах первый секретарь Братиславского обкома, в 1960-1968 годах секретарь, первый секретарь и член Президиума ЦК КП Словакии. 05.01.1968 года сменил А. Новотного на посту первого секретаря ЦК КПЧ. Депутат Национального собрания (с 1969 года Федеральное собрание) Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР) в 1951-1955 годах, 1960-1968 годах и 1969-1970 годах, в 1969 году его глава.
Дубчек был одним из идейных вдохновителей и организаторов «Пражской весны» 1968 года, выдвинул лозунг построения «социализма с человеческим лицом» и программу социально-экономических преобразований в стране. Пытался предотвратить ввод в Чехословакию войск стран - участниц Варшавского договора (советско-чехословацкая встреча 29.07-02.08.1968 года), после их вступления на территорию ЧССР обратился по радио с воззванием, в котором призвал граждан сохранять спокойствие и не допустить кровопролития. В августе 1968 года вместе с другими руководителями ЧССР прибыл в Москву для переговоров, которые закончились подписанием 23.08.1968 года президентом страны Л. Свободой согласованной с СССР «Программы выхода из кризисной ситуации». На Апрельском (1969 год) пленуме ЦК КПЧ был освобождён от занимаемых должностей.
В 1969-1970 годах посол ЧССР в Турции, в 1970 году исключён из партии, в 1970-1981 годах руководил словацкими лесничествами. В 1977 году, сохраняя коммунистические убеждения, отказался подписать Хартию-77. С 1989 года активно выступал за проведение в стране демократических преобразований. Один из организаторов словацкой партии Общественность против насилия, победившей на выборах 1990 года (в коалиции с Гражданским форумом). В 1989-1992 годах возглавлял Федеральное собрание, с 1992 года председатель созданной им Словацкой социал-демократической партии. Погиб в автокатастрофе.
Иллюстрация: Архив БРЭ.