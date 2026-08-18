ДУБЧЕК АЛЕКСАНДР

ДУБЧЕК АЛЕКСАНДР - чехославацкий государственный и политический деятель.

Из ра­бо­чей се­мьи. В 1925-1938 годах жил с ро­ди­те­ля­ми в СССР. По воз­вра­ще­нии на ро­ди­ну ра­бо­тал на за­во­дах в городе Трен­чин, с 1939 года член Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Че­хо­сло­ва­кии (КПЧ) . В 1939-1944 годах уча­ст­во­вал в ан­ти­фа­ши­ст­ском Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния , Сло­вац­ком на­цио­нальном вос­ста­нии 1944 года, был два­ж­ды ра­нен.

С 1949 года на партийной ра­бо­те, первый сек­ре­тарь Трен­чин­ско­го об­ко­ма Ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии Сло­ва­кии, в 1951-1952 годах первый сек­ре­тарь об­ко­ма в Бан­ска-Би­ст­ри­це. В 1955 году окон­чил юри­дический факультет Бра­ти­слав­ско­го университета, в 1955-1958 годах слу­ша­тель Выс­шей партийной шко­лы при ЦК КПСС в Мо­ск­ве. В 1958-1960 годах первый сек­ре­тарь Бра­ти­слав­ско­го об­ко­ма, в 1960-1968 годах сек­ре­тарь, первый сек­ре­тарь и член Пре­зи­диу­ма ЦК КП Сло­ва­кии. 05.01.1968 года сме­нил А. Но­вот­но­го на по­сту первого сек­ре­та­ря ЦК КПЧ. Депутат Национального со­б­ра­ния (с 1969 года Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние) Че­хословацкой Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки (ЧССР) в 1951-1955 годах, 1960-1968 годах и 1969-1970 годах, в 1969 году его гла­ва.

Дубчек был од­ним из идей­ных вдох­но­ви­те­лей и ор­га­ни­за­то­ров «Праж­ской вес­ны» 1968 года , вы­дви­нул ло­зунг по­строе­ния «со­циа­лиз­ма с че­ло­ве­че­ским ли­цом» и про­грам­му со­ци­аль­но-эко­но­мических пре­об­ра­зо­ва­ний в стра­не. Пы­тал­ся пре­дот­вра­тить ввод в Че­хо­сло­ва­кию войск стран - уча­ст­ниц Вар­шав­ско­го до­го­во­ра (советско-че­хословацкая встре­ча 29.07-02.08.1968 года), по­сле их всту­п­ле­ния на тер­ри­то­рию ЧССР об­ра­тил­ся по ра­дио с воз­зва­ни­ем, в ко­то­ром при­звал гра­ж­дан со­хра­нять спо­кой­ст­вие и не до­пус­тить кро­во­про­ли­тия. В августе 1968 года вме­сте с другими ру­ко­во­ди­те­ля­ми ЧССР при­был в Мо­ск­ву для пе­ре­го­во­ров, ко­то­рые за­кон­чи­лись под­пи­са­ни­ем 23.08.1968 года пре­зи­ден­том стра­ны Л. Сво­бо­дой со­гла­со­ван­ной с СССР «Про­грам­мы вы­хо­да из кри­зис­ной си­туа­ции». На Ап­рель­ском (1969 год) пле­ну­ме ЦК КПЧ был ос­во­бо­ж­дён от за­ни­мае­мых долж­но­стей.

В 1969-1970 годах по­сол ЧССР в Тур­ции, в 1970 году ис­клю­чён из пар­тии, в 1970-1981 годах ру­ко­во­дил сло­вацкими лес­ни­че­ст­ва­ми. В 1977 году, со­хра­няя ком­му­ни­стические убе­ж­де­ния, от­ка­зал­ся под­пи­сать Хар­тию-77. С 1989 года ак­тив­но вы­сту­пал за про­ве­де­ние в стра­не де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний. Один из ор­га­ни­за­то­ров сло­вацкой пар­тии Об­ще­ст­вен­ность про­тив на­си­лия, по­бе­див­шей на вы­бо­рах 1990 года (в коа­ли­ции с Гра­ж­дан­ским фо­ру­мом). В 1989-1992 годах воз­глав­лял Фе­де­раль­ное со­б­ра­ние, с 1992 года председатель соз­дан­ной им Сло­вацкой со­ци­ал-де­мо­кра­тической пар­тии. По­гиб в ав­то­ка­та­ст­ро­фе.

Иллюстрация: Архив БРЭ.