ДУБАСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ
ДУБАСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный и военный деятель, адмирал.
Дворянин. Окончил Морской корпус (1863 год) и Академический курс морских наук при Морском училище в Санкт-Петербурге (1870 год). Служил на кораблях Сибирской флотилии и эскадры Тихого океана (1863-1867 годы), Балтийского флота (1870-1876 годы).
С началом русско-турецкой войны 1877–1878 годов командир отряда минных катеров и канонерской лодки «Великий князь Николай» на реке Дунай, в мае 1877 года одним из первых устанавливал мины на этой реке. 14(26).05.1877 года отряд минных катеров под командованием Дубасова с помощью шестовых мин потопил один из турецких мониторов (Дубасов награждён орденом Святого Георгия 4-й степени).
В 1878-1892 годах командовал отрядами миноносок и кораблями, в том числе крейсером «Африка» (1883-1885 годы), фрегатами «Светлана» (1888 год), «Владимир Мономах» (1889-1891 годы), броненосцем «Пётр Великий» (1891 год), броненосной батареей «Не тронь меня» (1891-1892 годы).
Разрабатывал вопросы морской тактики, в частности способы применения минного и торпедного оружия. Морской агент в Германии (1892-1895 годы). Младший флагман (1896-1897 годы), командующий (1897-1899 годы) эскадрой Тихого океана. Выступал против занятия Россией Ляодунского полуострова (считал, что это приведёт к войне с Японией), для контроля над побережьем Кореи, Северного Китая и Японии предлагал создать военно-морскую базу на юге Корейского полуострова. В 1898 годупод руководством Дубасова были заняты порты Порт-Артур и Далянь (Дальний). Старший флагман 1-й флотской дивизии Балтийского флота (1899-1901 годы).
Председатель Морского технического комитета (1901-1905 годы). Генерал-адъютант (1905 год). В ноябре 1905 года по поручению императора Николая II совершил поездку по ряду уездов Черниговской губернии, где незадолго до этого под влиянием Революции 1905-1907 годов имели место крестьянские беспорядки, принуждал сельские общества к принятию приговоров об исключении и высылке в Сибирь зачинщиков волнений.
Московский генерал-губернатор [24.11(07.12).1905-05(18).07.1906 года], руководил подавлением вооруженных восстания в Москве, наиболее крупного из Декабрьских вооружённых восстаний 1905 года. 7(20) декабря объявил Москву и Московскую губернию на положении чрезвычайной охраны, приказал произвести массовые аресты среди революционеров, применять оружие при разгоне митингов; 9(22) декабря начал наступательные действия в центре города, 14(27) декабря ввёл комендантский час и запретил любые собрания. Не полагаясь на деморализованные части московского гарнизона, настоял на присылке в Москву частей из других городов. 17(30) декабря отдал приказ об артиллерийском обстреле главного оплота восставших - района Пресня. Эсерами был приговорён к смерти, в 1906 году на него дважды были совершены покушения, оба раза Дубасов был ранен. С 1905 года постоянный член Совета государственной обороны. С 1906 года член Государственного совета по назначению, примыкал к группе правых.
Сочинения:
О миноносной войне. [СПб., 1888];
На фрегате «Владимир Мономах». 1889-1891. П., 1916.
Иллюстрация:
Ф. В. Дубасов. Архив БРЭ.