ДУБАСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДУБАСОВ ФЁДОР ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный и военный деятель, адмирал.

Дво­ря­нин. Окон­чил Морской кор­пус (1863 год) и Ака­де­мический курс морских на­ук при Морском училище в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1870 год). Слу­жил на ко­раб­лях Си­бир­ской фло­ти­лии и эс­кад­ры Ти­хо­го океана (1863-1867 годы), Балтийского фло­та (1870-1876 годы).

С на­ча­лом русско-турецкой вой­ны 1877–1878 годов командир от­ря­да мин­ных ка­те­ров и ка­но­нер­ской лод­ки «Ве­ли­кий князь Ни­ко­лай» на реке Ду­най, в мае 1877 года од­ним из пер­вых ус­та­нав­ли­вал ми­ны на этой ре­ке. 14(26).05.1877 года от­ряд мин­ных ка­те­ров под ко­мандованием Дубасова с по­мо­щью шес­то­вых мин по­то­пил один из турецких мо­ни­то­ров (Дубасов на­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни).

В 1878-1892 годах ко­ман­до­вал от­ря­да­ми ми­но­но­сок и ко­раб­ля­ми, в том числе крей­се­ром «Аф­ри­ка» (1883-1885 годы), фре­га­та­ми «Свет­ла­на» (1888 год), «Вла­ди­мир Мо­но­мах» (1889-1891 годы), бро­не­нос­цем « Пётр Ве­ли­кий » (1891 год), бро­не­нос­ной ба­та­ре­ей «Не тронь ме­ня» (1891-1892 годы).

Раз­ра­ба­ты­вал во­про­сы морской так­ти­ки, в ча­ст­но­сти спо­со­бы при­ме­не­ния мин­но­го и тор­пед­но­го ору­жия. Морской агент в Гер­ма­нии (1892-1895 годы). Млад­ший флаг­ман (1896-1897 годы), ко­мандующий (1897-1899 годы) эс­кад­рой Ти­хо­го океана. Вы­сту­пал про­тив за­ня­тия Рос­си­ей Ляо­дун­ско­го полуострова (счи­тал, что это при­ве­дёт к вой­не с Япо­ни­ей), для кон­тро­ля над по­бе­режь­ем Ко­реи, Северного Ки­тая и Япо­нии пред­ла­гал соз­дать во­енно-морскую ба­зу на юге Ко­рей­ско­го полуострова. В 1898 годупод руководством Дубасова бы­ли за­ня­ты пор­ты Порт-Ар­тур и Да­лянь (Даль­ний). Стар­ший флаг­ман 1-й флот­ской ди­ви­зии Балтийского фло­та (1899-1901 годы).

Председатель Морского тех­ни­че­ско­го комитета (1901-1905 годы). Генерал-адъ­ю­тант (1905 год). В но­ябре 1905 года по по­ру­че­нию императора Ни­ко­лая II со­вер­шил по­езд­ку по ря­ду уез­дов Чер­ни­гов­ской губернии, где не­за­дол­го до это­го под влия­ни­ем Ре­во­лю­ции 1905-1907 годов име­ли ме­сто кре­сть­ян­ские бес­по­ряд­ки, при­ну­ж­дал сель­ские об­ще­ст­ва к при­ня­тию при­го­во­ров об ис­клю­че­нии и вы­сыл­ке в Си­бирь за­чин­щи­ков вол­не­ний.

Московский генерал-­гу­бер­на­тор [24.11(07.12).1905-05(18).07.1906 года], ру­ко­во­дил по­дав­ле­ни­ем воо­руженных вос­ста­ния в Мо­ск­ве, наи­бо­лее круп­но­го из Де­кабрь­ских воо­ру­жён­ных вос­ста­ний 1905 года. 7(20) декабря объ­явил Мо­ск­ву и Московскую губернию на по­ло­же­нии чрез­вы­чай­ной ох­ра­ны, при­ка­зал про­из­ве­сти мас­со­вые аре­сты сре­ди ре­во­лю­цио­не­ров, при­ме­нять ору­жие при раз­го­не ми­тин­гов; 9(22) декабря на­чал на­сту­па­тель­ные дей­ст­вия в цен­тре го­ро­да, 14(27) декабря ввёл ко­мен­дант­ский час и за­пре­тил лю­бые со­б­ра­ния. Не по­ла­га­ясь на де­мо­ра­ли­зо­ван­ные час­ти московского гар­ни­зо­на, на­сто­ял на при­сыл­ке в Мо­ск­ву час­тей из других го­ро­дов. 17(30) декабря от­дал при­каз об артиллерийском об­стре­ле главного оп­ло­та вос­став­ших - района Пре­сня. Эсе­ра­ми был при­го­во­рён к смер­ти, в 1906 году на не­го два­ж­ды бы­ли со­вер­ше­ны по­ку­ше­ния, оба ра­за Дубасов был ра­нен. С 1905 года по­сто­ян­ный член Со­ве­та государственной обо­ро­ны. С 1906 года член Государственного со­ве­та по на­зна­че­нию, при­мы­кал к груп­пе пра­вых.

Сочинения:

О ми­но­нос­ной вой­не. [СПб., 1888];

На фре­га­те «Вла­ди­мир Мо­но­мах». 1889-1891. П., 1916.

Иллюстрация:

Ф. В. Ду­ба­сов. Архив БРЭ.