ДУАРТИ I КРАСНОРЕЧИВЫЙ
ДУАРТИ I КРАСНОРЕЧИВЫЙ - король Португалии.
Из Ависской династии. Сын Жуана I и Филиппы Ланкастерской. С 1428 года в браке с Элеонорой Арагонской, сестрой Альфонсо V Великодушного. С 1411 года как наследный принц содействовал отцу в управлении государством. В 1415 году участвовал во взятии Сеуты, после чего был посвящён в рыцари. 15.08.1433 года взошёл на трон.
За время царствования собирал кортесы не менее 5 раз. Вывел ряд пограничных португальских территорий из-под юрисдикции испанских диоцезов и военных орденов. Отстаивал право Португалии на Канарские острова перед римской курией и на Базельском соборе. Активно содействовал португальским морским экспедициям вдоль побережья Африки. В 1437 году предпринял неудачный военный поход в Танжер.
Автор ряда литературных произведений, в том числе сборника этико-религиозных размышлений «Leal Conselheiro» («Верный советник»), книги по обучению верховой езде. Умер от чумы.
Сочинения:
Leal Conselheiro / Ed. de J. Piel. Lisboa, 1942;
Livro da ensinança de bem cavalgar toda sela / Ed. de J. Piel. Lisboa, 1986.