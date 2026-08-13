ДУАРТЕ ХУАН ПАБЛО
ДУАРТЕ ХУАН ПАБЛО - доминиканский общественный и политический деятель.
Из семьи мелкого торговца испанского происхождения. В 1828-1933 учился за границей, посетил США, Великобританию, Францию и Испанию. Вернувшись на родину, принял участие в движении за независимость Санто-Доминго, присоединённого к Гаити в 1822 году 16.07.1838 года вместе с другими патриотами образовал тайное общество «La Trinitaria», целью которого являлась подготовка вооруженного восстания против гаитянского господства.
Один из создателей драматических обществ «La Filantrópica» и «La Dramatica», пропагандировавших патриотические идеи с театральных подмостков. В 1843 году участвовал в свержении гаитянского лидера Ж. П. Буайе, однако подвергся преследованиям со стороны его преемника Ш. Эрара и был вынужден на некоторое время покинуть страну. После провозглашения независимости Доминиканской Республики (27.02.1844 года) вернулся на родину, вошёл в состав правящей Центральной хунты и при поддержке части военных был провозглашён президентом. Однако генерал П. Сантана, опираясь на верные ему войска, сумел захватить власть, объявил Дуарте и его ближайших сподвижников Ф. С. дель Росарио и Р. М. Мелью изменниками и выслал из страны.
С 1845 года Дуарте проживал в Венесуэле и не принимал участия в политической жизни. В 1864 году в условиях, когда Испания попыталась подчинить Доминиканскую Республику, Дуарте вернулся на родину и предложил свои услуги правительству. Перед Дуарте была поставлена задача обеспечить поддержку республике со стороны правительств стран Латинской Америки в борьбе против испанской интервенции. Он был назначен официальным представителем Доминиканской Республики в Венесуэле и других латино-американских государствах. Последние годы жизни провёл в Каракасе. В 1884 году прах Дуарте был перенесён в Доминиканскую Республику, а сам Дуарте объявлен «отцом Родины». Именем Дуарте названа самая высокая гора (3175 метров) в Кордильера-Сентраль на острове Гаити. В Санто-Доминго находится Дом-музей Дуарте.