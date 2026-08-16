ДУАЛА (НАРОД)

ДУАЛА - народ группы банту на западе Камеруна.

Жи­вут в ок­ре­ст­но­стях города Дуа­ла (юг Юго-Западная провинция и юго-за­пад При­бреж­ной провинции). Чис­лен­ность 157 тысяч человек. Вме­сте с род­ст­вен­ны­ми на­ро­да­ми - мбо­ко (бам­бо­ко, бом­бо­ко), кпе (бак­пе, мок­пе, ба­к­ве­ри, ба­к­ви­ри), бо­бе (бу­биа), ису (ису­бу, бим­биа), му­лим­ба (ма­лим­бо, лим­ба), ба­ко­ле (ба­му­со) и другими об­ра­зу­ют груп­пу при­бреж­ных бан­ту Ка­ме­ру­на (са­ва); об­щая чис­лен­ность - 236 тысяч человек (2007 год, оцен­ка). Их язы­ки об­ра­зу­ют под­груп­пу А 20 зо­ны А бан­ту язы­ков. Язык дуала - са­мый рас­про­стра­нён­ный на за­па­де Ка­ме­ру­на и в пор­то­вых го­ро­дах стра­ны, диа­лек­ты - пон­го, ву­ли (оли, ули, ури, ву­ри), бо­ди­ман и мун­го (мун­гу). Поль­зу­ют­ся так­же английским и французским язы­ка­ми. Дуала - в основном хри­стиа­не , в том числе около 40% ка­то­ли­ ки, 16% про­тес­тан­ты (пре­сви­те­ри­а­не, ре­фор­ма­ты, пя­ти­де­сят­ни­ки, бап­ти­сты, лю­те­ра­не, ад­вен­ти­сты седь­мо­го дня); есть при­вер­жен­цы тра­диц. ве­ро­ва­ний.

Эт­но­ге­не­тические ле­ген­ды свя­зы­ва­ют дуала с ми­гра­ция­ми с вос­то­ка и из гор­ных рай­онов юго-за­па­да Ка­ме­ру­на. В ко­ло­ни­аль­ный пе­ри­од са­ва иг­ра­ли по­сред­ни­че­скую роль в тор­гов­ле ев­ро­пей­цев с внутренними рай­она­ми Ниж­ней Гви­неи (ра­бы, сло­но­вая кость, оре­хи ко­ла, пе­рец), чем объ­яс­ня­ет­ся вы­со­кий уро­вень хри­стиа­ни­за­ции и гра­мот­но­сти у дуала. В XVIII-XIX веках име­ли ран­не­по­ли­тическое об­ра­зо­ва­ние Дуа­ла, объ­еди­нив­шее вож­де­ст­ва Бо­нан­джо, Бо­на­ку, Бо­на­бе­ла и Бо­на­бе­ри (от бо­на - по­том­ки).

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для Эк­ва­то­ри­аль­ной Аф­ри­ки. Основное за­ня­тие - руч­ное под­сеч­но-ог­не­вое зем­ле­де­лие (про­со-элев­си­на, сор­го, ямс, бо­бо­вые и другие; то­вар­ные куль­ту­ры - ко­кос, ба­на­ны, мас­лич­ная паль­ма, ко­ла), морское ры­бо­лов­ст­во. Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву (мно­го­фи­гур­ные ми­фо­ло­гические и жан­ро­вые ком­по­зи­ции, мас­ки), об­ра­бот­ка ме­тал­ла, про­изводство ке­ра­ми­ки, ук­ра­шен­ной гео­мет­рическим ор­на­мен­том .

По­се­ле­ния раз­бро­сан­ные, жи­ли­ще пря­мо­уголь­ное с пле­тё­ны­ми сте­на­ми, кры­ша из тра­вы об­ра­зу­ет на­вес. Со­хра­ня­ют­ся пат­ри­ли­нейная ро­до­вая ор­га­ни­за­ция, де­ре­вен­ские и боль­ше­се­мей­ные (эбо­ко) об­щи­ны, тай­ные сою­зы (исан­го) и воз­ра­ст­ные груп­пы (мвем­ба-ма-ябе). Рас­про­стра­не­ны по­ли­ги­ния, со­ро­рат, ле­ви­рат, авун­ку­лат, ге­неа­ло­гические пре­да­ния пат­ри­линд­жей. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но­го ти­па. Со­хра­ня­ет­ся древ­няя клас­си­фи­ка­ция сиб­лин­гов по от­но­си­тель­но­му по­лу (ут­ра­че­на у кпе), но под влия­ни­ем по­ли­ги­нии по­лу­чи­ли рас­про­ст­ра­не­ние опи­сательной кон­струк­ции с ука­за­ни­ем еди­но­ут­роб­но­сти или еди­но­кров­но­сти сиб­лин­га. Тра­диционные ве­ро­ва­ния - куль­ты при­ро­ды и пред­ков. Основной празд­ник - нгон­до, по­свя­щён­ный морским ду­хам мьен­гу (де­кабрь), со­про­вож­да­ет­ся гон­ка­ми на мно­го­вё­сель­ных (до 30 греб­цов) лод­ках.

Со­став­ля­ют основное на­се­ле­ние го­ро­дов Дуа­ла, Кри­би, Вик­то­рия, Бу­эа, Лим­бе; часть дуала за­ня­та в тор­гов­ле и мел­ком биз­не­се. Из сре­ды дуала вы­шли многие пред­ста­ви­те­ли ин­тел­ли­ген­ции и по­ли­тические дея­те­ли Ка­ме­ру­на.

Иллюстрация: Мас­ка. Рас­кра­шен­ное де­ре­во. Ча­ст­ная кол­лек­ция. Архив БРЭ.

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