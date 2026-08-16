ДУАЛА (НАРОД)
ДУАЛА - народ группы банту на западе Камеруна.
Живут в окрестностях города Дуала (юг Юго-Западная провинция и юго-запад Прибрежной провинции). Численность 157 тысяч человек. Вместе с родственными народами - мбоко (бамбоко, бомбоко), кпе (бакпе, мокпе, баквери, баквири), бобе (бубиа), ису (исубу, бимбиа), мулимба (малимбо, лимба), баколе (бамусо) и другими образуют группу прибрежных банту Камеруна (сава); общая численность - 236 тысяч человек (2007 год, оценка). Их языки образуют подгруппу А 20 зоны А банту языков. Язык дуала - самый распространённый на западе Камеруна и в портовых городах страны, диалекты - понго, вули (оли, ули, ури, вури), бодиман и мунго (мунгу). Пользуются также английским и французским языками. Дуала - в основном христиане, в том числе около 40% католики, 16% протестанты (пресвитериане, реформаты, пятидесятники, баптисты, лютеране, адвентисты седьмого дня); есть приверженцы традиц. верований.
Этногенетические легенды связывают дуала с миграциями с востока и из горных районов юго-запада Камеруна. В колониальный период сава играли посредническую роль в торговле европейцев с внутренними районами Нижней Гвинеи (рабы, слоновая кость, орехи кола, перец), чем объясняется высокий уровень христианизации и грамотности у дуала. В XVIII-XIX веках имели раннеполитическое образование Дуала, объединившее вождества Бонанджо, Бонаку, Бонабела и Бонабери (от бона - потомки).
Традиционная культура типична для Экваториальной Африки. Основное занятие - ручное подсечно-огневое земледелие (просо-элевсина, сорго, ямс, бобовые и другие; товарные культуры - кокос, бананы, масличная пальма, кола), морское рыболовство. Развиты резьба по дереву (многофигурные мифологические и жанровые композиции, маски), обработка металла, производство керамики, украшенной геометрическим орнаментом.
Поселения разбросанные, жилище прямоугольное с плетёными стенами, крыша из травы образует навес. Сохраняются патрилинейная родовая организация, деревенские и большесемейные (эбоко) общины, тайные союзы (исанго) и возрастные группы (мвемба-ма-ябе). Распространены полигиния, сорорат, левират, авункулат, генеалогические предания патрилинджей. Система терминов родства бифуркативного типа. Сохраняется древняя классификация сиблингов по относительному полу (утрачена у кпе), но под влиянием полигинии получили распространение описательной конструкции с указанием единоутробности или единокровности сиблинга. Традиционные верования - культы природы и предков. Основной праздник - нгондо, посвящённый морским духам мьенгу (декабрь), сопровождается гонками на многовёсельных (до 30 гребцов) лодках.
Составляют основное население городов Дуала, Криби, Виктория, Буэа, Лимбе; часть дуала занята в торговле и мелком бизнесе. Из среды дуала вышли многие представители интеллигенции и политические деятели Камеруна.
Иллюстрация: Маска. Раскрашенное дерево. Частная коллекция. Архив БРЭ.