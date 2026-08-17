ДУ Ю

Ду Ю (735, Чанъань, совр. Сиань — 812, Чанъань, совр. Сиань) — ученый, историк, высокопоставленный чиновник империи Тан.

Родился в семье высокопоставленного чиновника. Сделал карьеру, пройдя путь от рядового чиновника до первого министра (цзайсян) империи (с 779).

Известен как составитель историко-политического свода «Тундянь» («Всеобъемлющие статуты») в 200 главах (801). Свод разделяется на 9 разделов: 1. Экономическая политика, 2. Отбор чиновников, 3. Административный аппарат, 4. Ритуал, 5. Музыка, 6. Армия, 7. Законодательство, 8. Административная география, 9. Пограничные области. Каждый раздел представляет собой изложение в монографической форме истории данного аспекта государственной политики с древнейших времен до 755. В качестве примечаний сообщаются сведения, охватывающие период 755—801. Разделы снабжены пространными предисловиями. Д. Ю. взял в качестве образца жанр «трактата» (чжи) в «династийных историях», сосредоточив свое внимание на том, что имело непосредственное отношение к вопросам государственного управления.

Чуть более половины труда занимает раздел о ритуалах и церемониях, остальные части написаны более сжато. «Всеобъемлющие статуты» отражают личную позицию автора, которая обозначена и в предисловиях к разделам, и в авторских комментариях к приводимым цитатам из источников, и в отборе самого материала. Труд Д. Ю. является важным источником по древней и раннесредневековой истории Китая, в нем содержатся уникальные сведения, отсутствующие в «династийных историях».

Лит.: Малявин В. В. Источниковедение средневекового Китая: учебные материалы. М., 1986 (рукопись).