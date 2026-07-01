В закладки
ДУ МУ
ДУ МУ- китайский поэт.
Родился в чиновничьей семье. Его дед Ду Ю (735-812 годы) был известным историком. В 826 году сдал государственные экзамены на высшую учёную степень цзиньши; занимал различные административные должности.
Автор стихотворений на политические темы, проникнутых утончёнными историческими аллюзиями [«Остановился на Циньхуай» («Бо Циньхуай»), «Прохожу мимо дворца Хуацингун» («Го Хуацингун»)], пейзажной лирики [«Прогулка в горах» («Шань син»)]. Особое мастерство проявлял в жанре семисловных четверостиший (ци янь цзюэцзюй).
Сочинения:
Чистый поток. Поэзия эпохи Тан (VII–X вв.). СПб., 2001. С. 256.
186