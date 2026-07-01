ДУ МУ

ДУ МУ- китайский поэт.

Ро­дил­ся в чи­нов­ничь­ей се­мье. Его дед Ду Ю (735-812 годы) был из­вест­ным ис­то­ри­ком. В 826 году сдал государственные эк­за­ме­ны на выс­шую учёную сте­пень цзинь­ши; за­ни­мал различные административные долж­но­сти.

Ав­тор сти­хо­тво­ре­ний на по­ли­тические те­мы, про­ник­ну­тых утон­чён­ны­ми ис­то­рическими ал­лю­зия­ми [«Ос­та­но­вил­ся на Циньху­ай» («Бо Цинь­хуай»), «Про­хо­жу ми­мо двор­ца Хуа­цин­гун» («Го Хуа­цин­гун»)], пей­заж­ной ли­ри­ки [«Про­гул­ка в го­рах» («Шань син»)]. Осо­бое мас­тер­ст­во про­яв­лял в жан­ре се­ми­слов­ных чет­ве­ро­сти­ший (ци янь цзю­эц­зюй).

Сочинения:

Чис­тый по­ток. По­эзия эпо­хи Тан (VII–X вв.). СПб., 2001. С. 256.