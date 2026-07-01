ДУ ФУ
ДУ ФУ - китайский поэт.
Родился в семье мелкого чиновника. Его дед Ду Шэньянь (645-708 годы) был известным поэтом того времени. Много странствовал; был другом поэтов Ли Бо и Гао Ши. Сохранилось около 1400 стихотворений. В классической китайской поэтике отнесён к «учёным талантам» (жу цай) за всеобъемлющее знание поэтических традиций.
Основные особенности поэзии Ду Фу - универсальность, выход за пределы жанровых ограничений; при этом в ней большое значение имела традиционная символика [«В снегу» («Дуй сюэ»), «Между реками Цзян и Хань» («Цзян Хань»)]. Во многих произведениях проявились интерес к общественным событиям [«Оплакиваю поражение при Чэньтао» («Бэй Чэньтао»)], тема социального протеста [«Песнь о боевых колесницах» («Бин чэ син»), «Песнь о красавицах» («Ли жэнь син»), «Стихи в пятьсот слов о том, что у меня было на душе, когда я из столицы направлялся в Фэнсян» («Цзы цзин фу Фэнсянь сянь юн хуай у бай цзы»)].
Описанием собственных лишений Ду Фу стремился выразить мечту о народном благоденствии [«Стихи о том, как осенний ветер разломал камышовую крышу моей хижины» («Мао у вэй цю фэн со по гэ»)]. Поэтическое призвание Ду Фу противопоставлял славе и карьере [«В отдалении думаю о Ли Бо» («Тянь мо хуай Ли Бо»)]. Поэзия Ду Фу отличалась тонкой лиричностью [«Лунная ночь» («Юэ е») и другие], вниманием к деталям повседневной жизни [«Ранней осенью страдаю от жары, а ворох дел непрерывно растёт» («Цзао цю ку жэ дуй ань сян жэн»)].
Сочинения:
Сто печалей. СПб., 2000;
В поход за Великую стену. СПб., 2006.