ДУ ФУ

ДУ ФУ - китайский поэт.

Ро­дил­ся в се­мье мел­ко­го чи­нов­ни­ка. Его дед Ду Шэнь­янь (645-708 годы) был из­вест­ным по­этом то­го вре­ме­ни. Мно­го стран­ст­во­вал; был дру­гом по­этов Ли Бо и Гао Ши. Со­хра­ни­лось около 1400 сти­хо­тво­ре­ний. В клас­сической китайской по­эти­ке от­не­сён к «учё­ным та­лан­там» (жу цай) за все­объ­ем­лю­щее зна­ние по­этических тра­ди­ций.

Основные осо­бен­но­сти по­эзии Ду Фу - уни­вер­саль­ность, вы­ход за пре­де­лы жан­ро­вых ог­ра­ни­че­ний; при этом в ней боль­шое зна­че­ние име­ла тра­диционная сим­во­ли­ка [«В сне­гу» («Дуй сюэ»), «Ме­ж­ду ре­ка­ми Цзян и Хань» («Цзян Хань»)]. Во мно­гих про­из­ве­де­ни­ях про­яви­лись ин­те­рес к об­щественным со­бы­ти­ям [«Оп­ла­ки­ваю по­ра­же­ние при Чэнь­тао» («Бэй Чэнь­тао»)], те­ма со­ци­аль­но­го про­тес­та [«Песнь о бое­вых ко­лес­ни­цах» («Бин чэ син»), «Песнь о кра­са­ви­цах» («Ли жэнь син»), «Сти­хи в пять­сот слов о том, что у ме­ня бы­ло на ду­ше, ко­гда я из сто­ли­цы на­прав­лял­ся в Фэн­сян» («Цзы цзин фу Фэн­сянь сянь юн ху­ай у бай цзы»)].

Опи­са­ни­ем собственных ли­ше­ний Ду Фу стре­мил­ся вы­ра­зить меч­ту о народном бла­го­ден­ст­вии [«Сти­хи о том, как осен­ний ве­тер раз­ло­мал ка­мы­шо­вую кры­шу мо­ей хи­жи­ны» («Мао у вэй цю фэн со по гэ»)]. По­этическое при­зва­ние Ду Фу про­ти­во­по­став­лял сла­ве и карь­е­ре [«В от­да­ле­нии ду­маю о Ли Бо» («Тянь мо ху­ай Ли Бо»)]. По­эзия Ду Фу от­ли­ча­лась тон­кой ли­рич­но­стью [«Лун­ная ночь» («Юэ е») и другие], вни­ма­ни­ем к де­та­лям по­все­днев­ной жиз­ни [«Ран­ней осе­нью стра­даю от жа­ры, а во­рох дел не­пре­рыв­но рас­тёт» («Цзао цю ку жэ дуй ань сян жэн»)].

Сочинения:

Сто пе­ча­лей. СПб., 2000;

В по­ход за Ве­ли­кую сте­ну. СПб., 2006.