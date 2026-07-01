ДРУЗСКО-МАРОНИТСКИЙ КОНФЛИКТ

ДРУЗСКО-МАРОНИТСКИЙ КОНФЛИКТ - серия вооруженных столкновений между ливанскими общинами друзов и маронитов , имевшая место в ходе общего обострения мусульмано-христианских отношений на Ближнем Востоке в середине XIX века.

Противоречия между этими этноконфессиональными группами накапливались с первой трети XVIII века, когда началось массовое переселение маронитских христиан из северных округов Ливана в населенные друзами центральные и южные районы. Первоначально друзские феодалы поощряли миграцию шелководов-христиан, привносивших в их владения новые методы ведения сельского хозяйства. Ситуация изменилась в 30-х годах XIX века, когда в период оккупации Ливана египетскими войсками большая часть друзской знати была изгнана из страны, а земли перераспределили между поддержавшими новые власти маронитскими лидерами. Меры, применяемые египтянами по установлению фактического равноправия подданных вне зависимости от их религиозной принадлежности, привели к росту политического самосознания местных христианских общин, а раздача маронитам оружия и привлечение ливанских христиан к подавлению антиегипетских восстаний друзов превратили маронитское ополчение в мощную военную силу.

Ливанский эмир Башир II Шихаб (1788/1789-1840 годы), ранее тайно перешедший в христианство, стал открыто участвовать в богослужении, проводимом по маронитскому обряду. Христиане составляли большинство в подчиненных ему войсках и административном аппарате. Разгром египтян в 1841 году и последовавшее возвращение в страну друзской элиты, рассчитывавшей восстановить свои феодальные прерогативы, сделали межконфессиональный конфликт неизбежным. Усилению внутриливанского противостояния способствовала политика османских властей, стремившихся восстановить свое влияние в Ливане, и европейских держав, желавших усилить свои позиции на Ближнем Востоке: прежде всего Франции, традиционно поддерживавшей маронитов, и Великобритании, сделавшей ставку на друзов. К осени 1841 года отношения между двумя общинами накалились до такой степени, что обычная драка между друзом и маронитом из-за убитой куропатки переросла в вооруженную стычку и была использована друзской знатью как предлог к началу христианского погрома.

13 октября 1841 года представители крупнейших друзских родов, собравшиеся в ливанской столице Дайр-эль-Камар, неожиданно напали на проживавших в городе маронитов, совершая убийства, грабежи и поджоги. Маронитская милиция Центрального и Южного Ливана откликнулась на призыв своего патриарха к священной войне и выступила в защиту единоверцев, однако друзское ополчение продемонстрировало лучшие боевые качества. Из 1500 погибших в столкновениях большинство были христианами. Османские власти, заинтересованные во взаимном ослаблении крупнейших ливан. общин, медлили с вступлением в конфликт. Только в ноябре, когда стал очевиден перевес сил на стороне друзов, турки по требованию европейских держав ввели войска в Ливан. Решение османских властей о разделе Ливана на друзскую и маронитскую каймакамии (округа, подчиненные каймакамам) создало первый на Ближнем Востоке прецедент территориального деления на этноконфессиональной основе. Неясность принципов нового политического устройства, неопределенность границ каймакамий и неразрешенность вопросов, связанных с возмещением разграбленного имущества, создавали благоприятную почву для продолжения конфликта. Наибольшего напряжения достигла обстановка в подчиненных друзскому каймакаму маронитских районах, где распространились реваншистские настроения.

В мае 1845 года начался второй этап Друзско-маронитского конфликта. Друзы вновь оказались более сплочены и лучше организованы в военном отношении; кроме того, им на помощь прибыли единоверцы из Антиливана и Джебель-Друза. Результатом столкновения стали десятки разоренных христианских поселений, сотни убитых и тысячи маронитских беженцев, хлынувших на побережье Ливана. Османские власти вновь не спешили разъединить и разоружить враждующие стороны. Только под давлением европейских держав султанское правительство решилось завершить начатую административную реформу, что несколько снизило этноконфессиональную напряженность.

Относительно мирное сосуществование ливанских общин продлилось 15 лет. Историки расходятся в определении того, что лежало в основе третьего, наиболее ожесточенного этапа Друзско-маронитского конфликта - массового кровопролития 1860 года: желание традиц. маронитской и друзской знати отвлечь внимание крестьян-единоверцев от борьбы за ликвидацию сословных привилегий, интриги европейских держав, искавших предлог для вмешательства в османские дела, заговор приближенных султана , противившихся проведению реформ, или столкновение, носившее стихийный характер. На этом этапе Друзско-маронитского конфликта в центральных и южных областях Ливана предшествовало восстание на севере страны, где крестьяне-марониты взбунтовались против феодалов-единоверцев. Маронитская Церковь, в которой преобладали выходцы из простонародья, решила воспользоваться благоприятным моментом, чтобы заявить о претензиях не только на духовную, но и на светскую власть. Действуя под прикрытием религиозно-политической организации «Местная христианская ассоциация», иерархи снабжали оружием христианские молодежные отряды Южного Ливана, призывая к истреблению друзов и созданию отдельного христианского государства под французским протекторатом.

В свою очередь друзские шейхи также разжигали религиозный фанатизм своих единоверцев. Первыми военные действия начали марониты (26 мая 1860 года), но вскоре инициатива перешла к друзам, сплотившимся под предводительством традиционных лидеров. Высокая дисциплина и моральный дух друзов позволяли им одерживать победы даже над многократно превосходившими их силами противника, в результате христианское ополчение севера перестало помогать единоверцам. Было разрушено большинство маронитских городов и селений Центр. и Южного Ливана, около 500 церквей, 40 монастырей и 30 христианских школ, погибло 6-10 тысяч христиан, десятки тысяч беженцев искали убежища в приморских городах. Только 6 июля по настоянию европейских консулов бейрутскому паше пришлось вмешаться и побудить друзских и маронитских лидеров заключить соглашение о мире. Османские власти провели показательные аресты турецких чиновников и друзских шейхов. Однако в августе, когда в стране уже воцарилось спокойствие, Франция под предлогом защиты местного христианского населения ввела в Ливан войска. Прямая угроза европейской оккупации подтолкнула османские власти провести кардинальную реформу политического управления и социальной организации в Горном Ливане. «Органический статут Ливана», принятый в 1861 году и получивший окончательную редакцию в 1864 году, в целом удовлетворял претензиям и друзской и маронитской общин, уставших от кровопролитной междоусобной борьбы. На долгие десятилетия в Ливане установился религиозный мир.

Дополнительная литература:

Churchill C. H. The Druzes and Maronites under the Turkish Rule, 1840-1860. L., 1862;

Панченкова М. Т. Политика Франции на Ближнем Востоке и сир. экспедиция 1860-1861 гг. М., 1966;

Harik I. Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711-1845. Princeton, 1968;

Котлов Л. Н. Становление национально-освободительного движения на Арабском Востоке (сер. XIX в.- 1908 г.). М., 1975;

Baaklini A. I. Legislative and Political Development: Lebanon, 1842-1972. Durham, 1976;

Abraham A. J. Lebanon at Mid-century: Maronite-Druze Relations in Lebanon, 1840-1860: A Prelude to Arab Nationalism. Wash., 1981;

Зеленев Е. И. Османизм и его роль в обществ.-полит. жизни Сирии: 2-я пол. XIX - нач. XX в. Л., 1990.

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