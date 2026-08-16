ДРУЗСКО-МАРОНИТСКИЕ КОНФЛИКТЫ

Друзско-маронитские конфликты 1841, 1845, 1860 — вооруженные столкновения между друзами и маронитами в Центральном и Южн. Ливане .

Главным стержнем противоборства послужило сопротивление маронитского крестьянства, возглавляемого духовенством, друзской знати, которая облагала его данью. На стороне первого выступила Франция, на стороне второй — Великобритания, которые субсидировали различные группировки в составе местных элит, либо напрямую через резидентов (британцы) и консулов (французы), либо косвенно — через иезуитские и протестантские миссии. Обострению Д.-м. к. способствовали и попытки Османской империи укрепить свои слабнувшие позиции в регионе в качестве верховного арбитра. Почву для кризиса подготовила оккупация Сирии армией Ибрахим-паши , который стремился ослабить друзских эмиров и поощрял продвижение по службе христиан.

Большие стычки в октябре 1841 и мае 1845 разрешились компромиссом при посредничестве европейской дипломатии: Горный Ливан был реорганизован в два округа-каймакамии — друзскую и маронитскую, с равномерным распределением между ними фискальных обязательств. Однако после провозглашения Хатт-и хумаюна 1856 (начало 2-го этапа Танзимата ) с его уравнительными установками в отношении различных религиозных общин противоборство достигло критической точки. В 1859 маронитское восстание под руководством Т. Шахина вызвало со стороны друзских землевладельцев волну насилия как над христианами, так и над иудеями Сев. Ливана. В мае — июне 1860 друзы Ливана и Хаурана опустошили сотни маронитских селений, а в июле развязали масштабный погром в Дамаске, в котором участвовала и часть горожан-суннитов. Жертвы, в основном марониты и православные, исчислялись тысячами.

«Резня» послужила предлогом для отправки в августе в Левант французского экспедиционного корпуса, призванного защитить христиан, вслед за чем, по настоянию европейских государств, была учреждена комиссия по расследованию событий. Друзы начали переселяться в Джебель-Хауран, а наказанию подверглись, по преимуществу, дамаскинцы, обвиненные в подстрекательстве к резне, и чиновники, допустившие ее: в общей сложности было казнено (через повешение или расстрел) несколько сотен человек, включая вали Дамаска Ахмед-пашу. Экспедиционный корпус был отозван под давлением Лондона только в июне 1861, после чего комиссия британских, французских, российских, австрийских, прусских и османских представителей выработала Органический статут Ливана .

Ист.: Churchill Ch. H. S. The Druzes and the Maronites under the Turkish Rule from 1840 to 1860. London, 1862; Poujoulat B. La vérité sur la Syrie et Expédition française. Paris, 1861; Souvenirs de Syrie (Expédition française de 1860) par un témoin oculaire. Paris, 1903.

Лит.: Abraham A. J. Lebanon at Mid-Century: Maronite-Druze Relations in Lebanon, 1840—1860: A Prelude to Arab Nationalism. Washington, 1981; Caernarvon H. H. M. Recollections of the Druses of the Lebanon, and Notes on Their Religion. London, 1860; Guys H. La nation druze, son histoire, sa religion, ses moeurs, et son état politique. Paris, 1863.