ДРУЗСКИЕ ВОССТАНИЯ

Друзские восстания XIX — XX вв. — массовые вооруженные выступления друзов против властей Османской империи и собственных крупных землевладельцев.

Главная причина — обезземеливание рядовых общинников под давлением знатных родов и попытки сначала Мухаммада Али , а затем Порты покончить с сохранявшимися еще вольностями местных общин (введение воинской повинности, разоружение горцев, ограничение действия обычного права в судопроизводстве и произвола вождей).

В 1837 друзы Хаурана , к которым присоединились их единоверцы в предгорьях Антиливана, восстали (под предводительством Шибли аль-Арьяна) против рекрутских наборов, введенных египетской администрацией Ибрахим-паши . В дальнейшем Д. в. разворачивались по преимуществу на нагорье Джебель-Хауран (ныне — Джебель-эд-Друз в Южн. Сирии), куда после друзско-маронитских конфликтов переселилась значительная часть ливанских друзов, и сопровождались вторжениями оттуда в долину Бекаа.

Стычки друзских объединений с приверженцами других ветвей ислама — суннизма и умеренного шиизма — начались в конце 1860, но особой остроты достигали в 1869, 1888, 1894, 1897, 1904. Султанская администрация использовала это как повод для посылки на Джебель-Хауран карательных экспедиций (начиная с 1870 и в 1890-е), призванных поставить область под ее прямое управление. В 1886 османские войска участвовали в подавлении возмущения друзских крестьян против своей знати, хотя верховный правитель хауранских друзов Ибрахим аль-Атраш удовлетворил некоторые требования недовольных: отменил сгон издольщиков с обрабатываемых угодий, сократил земельный клин, обрабатываемый по повинности, и передал его часть в издольную аренду.

В 1890 поводом для беспорядков послужил арест влиятельного родича Ибрахима, Шибли аль-Атраша. Друзское ополчение, осадив крепость Эль-Мазрай, добилось освобождения Шибли, с 1892 наследовавшего Ибрахиму. В 1900 бежавшие из ссылки представители семейства аль-Атраш, Насиб и Салим, возглавили своих единоверцев, взбунтовавшихся против рекрутских наборов, требуя отменить призыв, вернуть в Джебель-эд-Друз всех сосланных за последние годы и сохранить там нормы обычного права. Абдул-Хамид II , освободив ссыльных, обещал рассмотреть и другие требования, но, сыграв на возобновлении межконфессионального противоборства, пытался силой замирить край в 1901 и 1902.

В 1909 изменение ставки налогообложения спровоцировало очередное восстание: друзское простонародье, вторгаясь в Бекаа, грабило там крупные имения. Стамбул в октябре 1910 объявил ряд сирийских округов на осадном положении и перебросил сюда армейский корпус. В ответ на арест явившегося к его командованию для переговоров Яхьи аль-Атраша друзы разгромили эшелоны с правительственными войсками и местные гарнизоны. Только после прибытия подкреплений власти в декабре взяли под контроль главный оплот сопротивления Карак и усмирили Джебель-Друз, казнив многих предводителей повстанцев, в том числе Дукана — отца Султана аль-Атраша .

После Первой мировой войны действия друзов в защиту своих интересов были затруднены расчленением арабо-османских земель на мандатные территории, которые разделили зону их расселения между Ливаном (Вади-эт-Тайм), Палестиной (Галилея и Кармил) и Сирией (Голанские высоты и большая часть Джебеля, юг которого отошел к Трансиордании ). В сирийской части Хаурана последние крупномасштабные беспорядки на этноконфессиональной почве имели место в 1949—1954, когда официальный Дамаск при помощи оружия подавил устремления региона к автономии, подпитывавшиеся недавней памятью о самоуправлении в рамках французского мандата (1921—1936) и о Сирийском восстании 1925—1927 .

Лит.: Abu-Izzeddin N. M. The Druzes: A New Study of Their History, Faith, and Society. Leiden, 1993; Betts B. The Druze. New Haven, 1988; Bouron N. Les Druzes: Histoire du Liban et de la montagne haouranaise. Paris, 1930; Bradford G. The Return of the Druses. New York, 1897; Ewing W. Arab and Druze at Home: A Record of Travel and Intercourse with the Peoples East of the Jordan. London, 1907; Parfit J. Th. Among the Druzes of Lebanon and Bashan. London, 1917; Samne G. La Syrie. Paris, 1921; Абу Рашид Х. Джабал ад-Дуруз: бахс амм. Каир, 1925.