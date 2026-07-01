ДРУЖНОЕ

ДРУЖНОЕ - могильник позднего римского периода (III-IV веков) в предгорном Крыму.

На­хо­дит­ся у скло­на го­ры Шпиль (от­рог Дол­го­ру­ков­ской яй­лы), в вер­ховь­ях реки Сал­гир, около 20 километровк юго-вос­то­ку от Сим­фе­ро­по­ля. Из­вес­тен с первой половины XX века, рас­коп­ки А. И. Ай­ба­би­на (1984 год), И. Н. Хра­пу­но­ва (1990-1994 годы).

Ос­но­ван на мес­те по­се­ле­ния ки­зил-ко­бин­ской куль­ту­ры . Скле­пы (ино­гда в них по­гре­бе­ния рас­по­ла­га­лись яру­са­ми) с дро­мо­са­ми; под­бои; грун­то­вые мо­ги­лы лю­дей или ло­ша­дей. В мо­ги­лы по­ме­ща­лось мно­го ке­ра­ми­ки . По на­ход­кам из Дружное про­сле­жи­ва­ет­ся силь­ное влия­ние позд­не­ан­тич­ной куль­ту­ры, в том числе бос­пор­ской. Греб­ни, ряд ти­пов фи­бул, под­ве­сок и других на­хо­док име­ют ана­ло­гии в куль­ту­рах восточногерманского кру­га (чер­ня­хов­ская куль­ту­ра и другие).

Из ору­жия по­ка­за­тель­ны дву­лез­вий­ные клин­ки с вы­ре­за­ми у че­рен­ка, то­по­ры и други. По ма­те­риа­лам Дружное и других па­мят­ни­ков вы­де­ля­ют груп­пу, на­зы­вае­мую Друж­ное - Ней­зац, Друж­ное - Ин­кер­ман и тому подобное, ха­рак­те­ри­зую­щую зна­чительную часть вар­вар­ско­го на­се­ле­ния юго-западного Кры­ма в III-IV веках, ко­то­рая сло­жи­лась из час­ти ме­ст­но­го на­се­ле­ния, в ре­зуль­та­те осе­да­ния ко­чев­нических групп, а так­же ми­гра­ций середины III века (смотрите Скиф­ские вой­ны). В конце IV века или начале V века, ве­ро­ят­но, в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем в Кры­му гун­нов, Дружное и ряд других мо­гиль­ни­ков пре­кра­ти­ли су­ще­ст­во­ва­ние. На­се­ле­ние пе­ре­се­ли­лось в го­ры и на Южный бе­рег Кры­ма, где ста­ло ос­но­вой фор­ми­ро­ва­ния куль­ту­ры ти­па ниж­не­го слоя Су­ук-Су.

Иллюстрация:

Друж­ное. Серь­ги и брас­лет се­ре­ди­ны - второй половины III века. Зо­ло­то, се­реб­ро с по­зо­ло­той, сер­до­лик (по И. Н. Хра­пу­но­ву). Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)