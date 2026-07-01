ДРУЖНОЕ
ДРУЖНОЕ - могильник позднего римского периода (III-IV веков) в предгорном Крыму.
Находится у склона горы Шпиль (отрог Долгоруковской яйлы), в верховьях реки Салгир, около 20 километровк юго-востоку от Симферополя. Известен с первой половины XX века, раскопки А. И. Айбабина (1984 год), И. Н. Храпунова (1990-1994 годы).
Основан на месте поселения кизил-кобинской культуры. Склепы (иногда в них погребения располагались ярусами) с дромосами; подбои; грунтовые могилы людей или лошадей. В могилы помещалось много керамики. По находкам из Дружное прослеживается сильное влияние позднеантичной культуры, в том числе боспорской. Гребни, ряд типов фибул, подвесок и других находок имеют аналогии в культурах восточногерманского круга (черняховская культура и другие).
Из оружия показательны двулезвийные клинки с вырезами у черенка, топоры и други. По материалам Дружное и других памятников выделяют группу, называемую Дружное - Нейзац, Дружное - Инкерман и тому подобное, характеризующую значительную часть варварского населения юго-западного Крыма в III-IV веках, которая сложилась из части местного населения, в результате оседания кочевнических групп, а также миграций середины III века (смотрите Скифские войны). В конце IV века или начале V века, вероятно, в связи с появлением в Крыму гуннов, Дружное и ряд других могильников прекратили существование. Население переселилось в горы и на Южный берег Крыма, где стало основой формирования культуры типа нижнего слоя Суук-Су.
Иллюстрация:
Дружное. Серьги и браслет середины - второй половины III века. Золото, серебро с позолотой, сердолик (по И. Н. Храпунову). Архив БРЭ.