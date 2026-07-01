ДРУЖИНЫ ОХРАНЫ ПРИРОДЫ (ДОП)

Неформальные экологические организации, создававшиеся в высших учебных заведениях СССР (преимущественно на биологических факультетах). Первая дружина возникла в Тарту в 1958 г., вторая в МГУ в 1960 г. В 1968-1972 гг. возникли десятки дружин по всей стране. Дружинники боролись с браконьерами, которые оказывали дружинникам вооруженное сопротивление (были погибшие). Формально работу ДОП контролировал ВЛКСМ , но в реальности ДОП контролировали работу комитетов ВЛКСМ своих факультетов. Дискутируя о причинах плохого состояния охраны окружающей среды , дружинники затрагивали несовершенство социальной системы СССР, но не выступали как оппозиция, придерживаясь коммунистической идеологии. В период Перестройки активистами ДОП были созданы Социально-экологический союз и другие организации «зеленых». Дружины продолжают действовать до сих пор, занимаясь природоохранной работой.

Источники:

30 лет движения. Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР. Факты и документы. Под ред. Мухачева С.Г., Забелина С.И. 1960-1992. Казань, 1993; Яницкий О.Н. Социальные движения. 100 интервью с лидерами. М., 1991

Автор статьи: Шубин А.В.