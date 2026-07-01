ДРУЖИНИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ДРУЖИНИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - историк, исследователь старообрядчества, археограф, палеограф , собиратель древнерусских и старообрядческих рукописей и икон.

Из дворян , владельцев Кыштымских горнопромышленных заводов на Урале, племянник писателя и литературного критика А. В. Дружинина . В 1879 году поступил на физико-математический факультет Санкт-Петербургского университета. В том же году перешел на историко-филологический факультет, который окончил со степенью кандидата в 1883 году. Был учеником профессоров Е. Е. Замысловского и К. Н. Бестужева-Рюмина, входил в «Кружок русских историков», членами которого являлись С. Ф. Платонов , А. С. Лаппо-Данилевский, Н. Д. Чечулин, Е. Ф. Шмурло, М. А. Дьяконов, И. А. Шляпкин и другие, заседания кружка часто проходили в доме родителей Дружинина. После окончания курса Дружинин был оставлен при университете для приготовления к профессорскому званию. В 1889 году получил степень магистра русской истории за диссертацию «Раскол на Дону в конце XVII века», был избран приват-доцентом Санкт-Петербургского университета. В 1886-1891 годах служил внештатным сотрудником при Министерстве внутренних дел по Департаменту духовных дел иностранных исповеданий.

В декабре 1888 года Дружинин был избран секретарем отделения русской и славянской археологии императорского Русского археологического общества. В 1896 году стал членом Археографической комиссии . В сентябре 1897 года был удостоен золотой Уваровской медали за рецензию на работу А. В. Краснова «Зыряне и святой Стефан, епископ Пермский». С 1899 года являлся секретарем имп. Археографического общества, заведовал его библиотекой, с 1914 года почетный член Археологического института. Дружинин также состоял действительным и почетным членом КДА, Русского географического общества, Русского военно-исторического общества, Русского технического общества, Уральского общества любителей естествознания, Тверской губернии ученой комиссии, входил в Комитет попечительства о русской иконописи. Через посредничество графа С. Д. Шереметева Дружинин обращался к императору святому Николаю II Александровичу, добиваясь сохранения и реставрации памятников деревянного зодчества, около 1912 года составил записку «Об охранении разрушающихся церковных памятников».

Обладая большими финансовыми возможностями (Дружинин состоял членом правления и председателем Общества Кыштымских горнопромышленных заводов на Урале, свою долю в заводах Дружинин продал перед первой мировой войной), исследователь тратил значительные средства на собирание памятников старообрядчества. Дружинин был владельцем уникальной коллекции старообрядческих книг (свыше 40 тысяч), рукописей (около тысячи), икон, произведений поморского медного литья (около 500 предметов). Ученый поддерживал тесные связи с коллекционерами и антикварами С. Т. Большаковым, Ф. А. Каликиным, А. С. Тимофеевым, Е. И. Егоровым, Е. Е. Егоровым и другими. Дружинин первым представил на Всемирной Парижской выставке 1900 года произведения каслинского художественного литья.

После Октябрьской революции 1917 года в качестве делегата от Археографической комиссии Дружинин участвовал в разработке положения о Главном управлении архивным делом и его организации, с 1918 года входил в совет Союза российских архивных деятелей, в 1920 году избран членом-корреспондентом Академии наук СССР , в декабре следующего года назначен заместителем председателя Археографической комиссии. В 1918-1919 годах Дружинин преподавал курс палеографии старообрядческих рукописей в Археологическом институте, в 1918-1921 годах как специалист Комиссии по охране памятников старины занимался систематизацией библиотеки барона Строганова, описывал архивы и рукописи, поступившие в Археографическую комиссию в 20-х годах XX века, в том числе собрание академика В. О. Ключевского привлекался в качестве эксперта по сектантским движениям в судебных заседаниях.

13 декабря 1929 года Дружинин был уволен с должности заместителя председателя Археографической комиссии и исключен из Академии наук, в том же месяце арестован, вскоре освобожден. 25 июня 1930 года Дружинин вновь был арестован, осужден вместе с группой ученых («академическое дело»), приговорен к заключению в лагерь на 5 лет, заключение было заменено запретом на проживание в ряде городов страны. В 1932-1935 годах Дружинин находился в ссылке в Ростове Ярославской области, скончался в Ленинграде вскоре после возвращения из ссылки.

Областью главных научных интересов Дружинина было старообрядчество. Он стал первым исследователем истории и культуры Выголексинского общежительства. Справочник-указатель «Писания русских старообрядцев: Перечень списков, составленный по печатным описаниям рукописных собраний» (Санкт-Петербург, 1912 год), в котором Дружинин впервые систематизировал огромный массив старообрядческой книжности, до настоящего времени сохраняет научное значение и во многом определяет изучение старообрядческой книжности. Необходимость исследования значительного корпуса анонимных сочинений побудила ученого разработать методику определения авторов и переписчиков произведений, которой пользуются и по сей день. Занятия палеографией и археографией отразились в трудах Дружинина: «Словесные науки в Выговской поморской пустыни» (Санкт-Петербург, 1911 год); «Поморский Торжественник» (Санкт-Петербург, 1911 год); «Подлинная рукопись «Поморских ответов» и ее издание» (ИОРЯС. 1912 год. Том 17. Книга 1); «Несколько автографов писателей-старообрядцев» (Санкт-Петербург, 1915 год). В исследовании «Поморские палеографы XVIII столетия» (1921 год) Дружинин ввел в научный оборот факт разоблачения старообрядцами с помощью методов палеографии фальсификаций конца XVII века: «Соборного деяния на еретика Мартина» и так называемого Требника митрополита Феогноста. В 20-х годах научные интересы Дружинина были сосредоточены на исследовании социальной и экономической истории старообрядчества и на роли старообрядцев в колонизации Русского Севера. В 1927 году под редакцией Дружинина был издан первый том «Памятников истории старообрядчества XVII века» (Ленинград, 1927 год). Не опубликованы написанные им в ссылке «Воспоминания о литературных встречах и знакомствах» (РГАЛИ), частично издано исследование о поморском медном литье.

После кончины Дружинина его собрание рукописей (1005 единиц хранения) поступило в фонды Библиотеки Академии наук. Книги из библиотеки исследователя оказались в библиотеке Санкт-Петербургского института истории, в библиотеке Музея истории религии, часть коллекции - в Гарвардском университете (США) . Коллекция запрещенных до революции изданий из библиотеки Дружинина поступила в Институт Ленина (РЦХИДНИ). Собрание поморского литья частично попало в Государственный Эрмитаж.

Сочинения:

«Священноиерей» Матвей Андреев, его беседы с беспоповцами и послания к ним. СПб., 1908;

К вопросу об авторе сокращения «Великой науки» Раймунда Люллия // ИОРЯС. 1914. Т. 19. Кн. 1. С. 342-344;

Значение труда старообрядцев в развитии промыслов // Архив истории труда в России. Пг., 1922. Кн. 4. Ч. 2. С. 24-26;

Старообрядческая колонизация Севера // Очерки по истории колонизации Севера. Пб., 1922. Вып. 1. С. 69-76;

К вопросу о колонизации старообрядцами Олонецкого края в кон. XVII в. // Сб. ст. по рус. истории, посвящ. акад. С. Ф. Платонову. Пб., 1922. С. 293-305;

Поморские палеографы XVII в. // ЛЗАК. 1921. Вып. 31. С. 1-66;

К истории крестьянского искусства XVIII-XIX вв. в Олонецкой губ.: (Худож. наследие Выгорецкой Поморской обители) // Изв. АН СССР. Сер. 6. 1926. Вып. 15/17. С. 1479-1490;

Введение: (Из корректуры кн. В. Г. Дружинина «О поморском литье») / Публ.: Т. В. Берестецкая // Рус. медное литье: Сб. ст. М., 1993. Вып. 2. С. 106-120.

Издания:

Три неизвестные произведения кн. Антиоха Кантемира // ЖМНП. 1887. Дек. С. 194-204;

Беседа преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев. СПб., 1889;

Вновь открытые полемические соч. XVII в. против еретиков. СПб., 1907;

Несколько неизв. лит. памятников из сб. XVI в. СПб., 1909;

Пустозерский сборник. СПб., 1914. (Памятники первых лет рус. старообрядчества; Вып. 3).

Архивы:

Биографические сведения: РНБ ОР. Ф. И. В. Помяловский. Оп. 1. № 97;

Ф. 585. С. Ф. Платонов. № 693, 2832-2841 и др.;

Ф. 696. П. К. Симони. № 148;

Ф. 865. И. А. Шляпкин. № 25.

Исторические источники:

Платонов С. Ф. Переписка с историками. М., 2003 (по указ.);

Шмурло Е. Ф. «Мне, как историку, позволительно оценивать события исторической меркой»: Из зап. о Петербургском ун-те. 1889 / Публ. Л. И. Дёминой // Отеч. архивы. 2006. № 1. С. 72-99.

Дополнительная литература:

Бубнов Н. Ю. В. Г. Дружинин и его коллекция старообрядческих рукописей // АЕ за 1983 г. М., 1985. С. 113-125;

Берестецкая Т. В. Исследователь истории и культуры старообрядчества В. Г. Дружинин: Неизв. страницы биографии // Боровский краевед. Боровск, 1991. Вып. 3. С. 9-15;

она же. В. Г. Дружинин: Новые материалы к биографии // Старообрядчество в России (XVII-XVIII вв.). М., 1994. С. 214-227;

она же. В. Г. Дружинин, Ф. А. Каликин, С. Гаврилов - коллекционеры старообрядческих памятников // Старообрядчество в России: (XVII-XX вв.). М., 1999. С. 439-450.