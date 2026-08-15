ДРУЖИНИН ФЁДОР СЕРАФИМОВИЧ

ДРУЖИНИН ФЁДОР СЕРАФИМОВИЧ - российский альтист, педагог, народный артист РСФСР.

В 1955 году окон­чил Московскую консерваторию по клас­су В. В. Бо­ри­сов­ско­го. С 1957 года со­лист Московской фи­лар­мо­нии.

В ре­пер­туа­ре: Кон­церт­ная сим­фо­ния для скрип­ки и аль­та с ор­ке­ст­ром В. А. Мо­цар­та , кон­цер­ты Г. Ф. Те­ле­ма­на, К. Ста­ми­ца, «Не­окон­чен­ная со­на­та» М. И. Глин­ки , со­на­та А. Г. Ру­бин­штей­на и другие; важ­ное ме­сто при­над­ле­жит му­зы­ке XX века (со­чи­не­ния Б. Бар­то­ка, П. Хин­де­ми­та, А. М. Вол­кон­ско­го); Дружинин - пер­вый ис­пол­ни­тель по­свя­щён­ной ему аль­то­вой со­на­ты Д. Д. Шос­та­ко­ви­ча . Мно­го вы­сту­пал в ка­мер­ных ан­самб­лях (с М. В. Юди­ной; в 1964-1989 годах уча­ст­ник Квар­те­та имени Бет­хо­ве­на). С 1958 года пре­по­да­ёт в Московской консерватории (с 1978 года заведующий ка­фед­рой аль­та и ар­фы, с 1980 года профессор). Сре­ди уче­ни­ков - Ю. А. Баш­мет, Ю. А. Тка­нов.

Сочинения:

Во­спо­ми­на­ния. М., 2001.