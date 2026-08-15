ДРУЖИНИН ФЁДОР СЕРАФИМОВИЧ
ДРУЖИНИН ФЁДОР СЕРАФИМОВИЧ - российский альтист, педагог, народный артист РСФСР.
В 1955 году окончил Московскую консерваторию по классу В. В. Борисовского. С 1957 года солист Московской филармонии.
В репертуаре: Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром В. А. Моцарта, концерты Г. Ф. Телемана, К. Стамица, «Неоконченная соната» М. И. Глинки, соната А. Г. Рубинштейна и другие; важное место принадлежит музыке XX века (сочинения Б. Бартока, П. Хиндемита, А. М. Волконского); Дружинин - первый исполнитель посвящённой ему альтовой сонаты Д. Д. Шостаковича. Много выступал в камерных ансамблях (с М. В. Юдиной; в 1964-1989 годах участник Квартета имени Бетховена). С 1958 года преподаёт в Московской консерватории (с 1978 года заведующий кафедрой альта и арфы, с 1980 года профессор). Среди учеников - Ю. А. Башмет, Ю. А. Тканов.
Сочинения:
Воспоминания. М., 2001.