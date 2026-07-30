ДРУЖИНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
ДРУЖИНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель, критик, переводчик.
Дядя В. Г. Дружинина. Дворянин, сын крупного чиновника. В 1841-1843 годах обучался в Пажеском корпусе. В 1846-1849 годах служащий канцелярии Военного министерства, с 1851 года в отставке.
Литературный дебют - повесть «Полинька Сакс» (1847 год) в духе натуральной школы. В «Рассказе Алексея Дмитрича» (1848 год) Дружинин обратился к темам «лишнего человека» и женской жертвенности. В дальнейшем Дружинин как прозаик эволюционировал к лёгкой непритязательной развлекательности: рассказы «Фрейлейн Вильгельмина», «Художник» (оба 1848 год); романы «Жюли» (1849 год), «Обручённые» (1857 год); комедии «Маленький братец» (1849 год), «Не всякому слуху верь» (1850 год); циклы фельетонов «Сентиментальное путешествие Ивана Чернокнижникова по петербургским дачам» (1850 год), «Заметки петербургского туриста» (1855-1863 годы, с частичными изменениями заглавия).
В журнале «Современник» выступал с регулярными обзорами русской журналистики (1849-1854 годы), очерками по английской литературе и периодике (1852-1856 годы). В 1856 году возглавил журнал «Библиотека для чтения», стал его ведущим критиком. В статьях «А. С. Пушкин и последнее издание его сочинений» (1855 год), «Критика гоголевского периода русской литературы и наши к ней отношения» (1856 год) и других сформулировал и отстаивал идеи так называемой эстетической (артистической) критики, противопоставленной принципам Н. Г. Чернышевского и направленной на поиск «прекрасного и вечного» в искусстве.
Сочинения:
Собрание сочинений. СПб., 1865–1867. Т. 1–8;
Литературная критика. М., 1983;
Повести. Дневник. М., 1986;
Прекрасное и вечное. М., 1988.
Иллюстрация: Архив БРЭ.