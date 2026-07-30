ДРУЖИНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ

ДРУЖИНИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ - русский писатель, критик, переводчик.

Дя­дя В. Г. Дру­жи­ни­на . Дво­ря­нин , сын круп­но­го чи­нов­ни­ка. В 1841-1843 годах обу­чал­ся в Па­же­ском кор­пу­се. В 1846-1849 годах слу­жа­щий кан­це­ля­рии Во­енного министерства, с 1851 года в от­став­ке.

Литературный де­бют - по­весть «По­линь­ка Сакс» (1847 год) в ду­хе на­ту­раль­ной шко­лы. В «Рас­ска­зе Алек­сея Дмит­ри­ча» (1848 год) Дружинин об­ра­тил­ся к те­мам «лиш­не­го че­ло­ве­ка» и жен­ской жерт­вен­но­сти. В даль­ней­шем Дружинин как про­за­ик эво­лю­цио­ни­ро­вал к лёг­кой не­при­тя­за­тель­ной раз­вле­ка­тель­но­сти: рас­ска­зы «Фрей­лейн Виль­гель­ми­на», «Ху­дож­ник» (оба 1848 год); ро­ма­ны «Жю­ли» (1849 год), «Об­ру­чён­ные» (1857 год); ко­ме­дии «Ма­лень­кий бра­тец» (1849 год), «Не вся­ко­му слу­ху верь» (1850 год); цик­лы фель­е­то­нов «Сен­ти­мен­таль­ное пу­те­ше­ст­вие Ива­на Чер­но­книж­ни­ко­ва по пе­тер­бург­ским да­чам» (1850 год), «За­мет­ки пе­тер­бург­ско­го ту­ри­ста» (1855-1863 годы, с час­тич­ны­ми из­ме­не­ния­ми за­гла­вия).

В журнале «Со­вре­мен­ник» вы­сту­пал с ре­гу­ляр­ны­ми об­зо­ра­ми русской жур­на­ли­сти­ки (1849-1854 годы), очер­ка­ми по английской литературе и пе­рио­ди­ке (1852-1856 годы). В 1856 году воз­гла­вил журнал «Биб­лио­те­ка для чте­ния», стал его ве­ду­щим кри­ти­ком. В стать­ях «А. С. Пуш­кин и по­след­нее из­да­ние его со­чи­не­ний» (1855 год), «Кри­ти­ка го­го­лев­ско­го пе­рио­да рус­ской ли­те­ра­ту­ры и на­ши к ней от­но­ше­ния» (1856 год) и других сфор­му­ли­ро­вал и от­стаи­вал идеи так называемой эс­те­ти­че­ской (ар­ти­сти­че­ской) кри­ти­ки, про­ти­во­пос­тав­лен­ной прин­ци­пам Н. Г. Чер­ны­шев­ско­го и на­прав­лен­ной на по­иск «пре­крас­но­го и веч­но­го» в ис­кус­ст­ве.

Сочинения:

Собрание сочинений. СПб., 1865–1867. Т. 1–8;

Ли­те­ра­тур­ная кри­ти­ка. М., 1983;

По­вес­ти. Днев­ник. М., 1986;

Пре­крас­ное и веч­ное. М., 1988.

Иллюстрация: Архив БРЭ.