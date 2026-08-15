ДРУЖЕСКОЕ УЧЁНОЕ ОБЩЕСТВО
ДРУЖЕСКОЕ УЧЁНОЕ ОБЩЕСТВО - просветительское и образовательное общество при Московском университете (1782-1786 годы).
Основано по инициативе куратора университета М. М. Хераскова, преподавателя И. Г. Шварца и Н. И. Новикова. О создании «Дружеского ученого общества» было объявлено в июне 1782 году при открытии в университете Переводческой семинарии. Общество действовало на частные пожертвования и с официального разрешения московского главнокомандующего З. Г. Чернышёва и благословения митрополита Московского Платона. В приглашениях на торжественное открытие было объявлено о том, что членами общества уже изданы и бесплатно разосланы по духовным семинариям и другим учебным заведениям книги на 3 тысячи руб.
Задачами «Дружеского ученого общества», объединившего любителей и покровителей наук, являлись издание книг, подготовка учителей и материальная поддержка студентов. В состав «Дружеского ученого общества» входило свыше 50 человек. Кроме участников масонского кружка Новикова (Г. П. Гагарин, П. Н. Енгалычев, И. В. Лопухин, П. А. Татищев, Н. Н. Трубецкой, И. П. Тургенев, М. М. Херасков и другие), членами общества были преподаватели (П. И. Страхов, И. Г. Шварц, Я. Шнейдер и другие) и студенты (М. И. Антоновский, А. Ф. Лабзин, А. Ф. Малиновский, А. А. Петров и другие) Московского университета. Многие из них являлись авторами и переводчиками в журналах Новикова - «Московское ежемесячное издание», «Вечерняя заря», «Покоящийся трудолюбец».
По инициативе членов общества на основе слияния Педагогич. (существовала при университете с 1779 года) и Переводческой семинарий в ноябре 1782 года открыта Филологическая семинария, рассчитанная на 35 пансионеров из епархиальных семинарий и бедных своекоштных студентов университета. На полном иждивении общества учился 21 человек. В результате конфликта членов «Дружеского ученого общества» с куратором университета И. И. Мелиссино, а также после закрытия Филологической семинарии общество прекратило своё существование. Деятельность многих бывших членов «Дружеского ученого общества» переместилась в образованную в 1784 году Типографическую компанию.