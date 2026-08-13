ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОРДЕН

ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОРДЕН - одна из государственных наград в СССР .

Уч­ре­ж­дён в оз­на­ме­но­ва­ние 50-ле­тия об­ра­зо­ва­ния Советского Сою­за Ука­зом Пре­зи­диу­ма Верховного Совета СССР от 17.12.1972 года, то­гда же ут­вер­жде­ны ста­тут и опи­са­ние ор­де­на .

Дружбы народов орденом на­гра­ж­да­лись гра­ж­да­не СССР и иностранные гра­ж­да­не, пред­при­ятия, уч­ре­ж­де­ния, ор­га­ни­за­ции, во­ин­ские час­ти и со­еди­не­ния, со­юз­ные и ав­то­ном­ные рес­пуб­ли­ки, края, об­лас­ти, ок­ру­га, го­ро­да за боль­шие за­слу­ги в ук­ре­п­ле­нии друж­бы и брат­ско­го со­труд­ни­че­ст­ва со­циа­ли­стических на­ций и на­род­но­стей, за зна­чительный вклад в эко­но­мическое, со­ци­аль­но-­по­ли­тическое и куль­тур­ное раз­ви­тие СССР и со­юз­ных рес­пуб­лик.

Знак Дружбы народов ордена - крас­ная пя­ти­ко­неч­ная звез­да, об­рам­лён­ная се­реб­ри­сты­ми пи­ра­ми­даль­ны­ми гра­ня­ми («брил­ли­ан­то­вые» лу­чи), в про­ме­жут­ках ме­ж­ду ко­то­ры­ми рас­по­ло­же­ны пуч­ки рас­хо­дя­щих­ся бу­ла­во­об­раз­ных зо­ло­ти­стых лу­чей. В цен­тре звез­ды - Государственный герб СССР, окайм­лён­ный обод­ком с изо­бра­же­ни­ем ру­ко­по­жа­тий, в его ниж­ней час­ти - лен­та с над­пи­сью «СССР»; в верх­ней час­ти зна­ка ме­ж­ду Государственным гер­бом СССР и обод­ком по ок­руж­но­сти рас­по­ло­же­на над­пись «Друж­ба на­ро­дов»; в ниж­ней и сред­ней час­ти - лав­ро­вые вет­ви. На обо­рот­ной сто­ро­не - но­мер ор­де­на. Ко­лод­ка об­тя­ну­та шёл­ко­вой муа­ро­вой лен­той (24 миллиметра), ок­ра­шен­ной в цве­та государственных фла­гов со­юз­ных рес­пуб­лик - крас­ный, жёл­тый, си­ний, зе­лё­ный и бе­лый. Дружбы народов орде дол­жен был но­сить­ся на ле­вой сто­ро­не гру­ди и рас­по­ла­гать­ся по­сле ор­де­на Тру­до­во­го Крас­но­го Зна­ме­ни. Вме­сто зна­ка Дружбы народов ордена на­гра­ж­дён­ный имел пра­во но­сить ор­ден­скую план­ку с ор­ден­ской лен­той. Ор­ден из­го­тав­ли­вал­ся из се­реб­ра (ав­тор эс­ки­за - художник А. Б. Жук, гра­вёр - И. С. Ком­ши­лов).

Пер­вы­ми на­гра­ж­дён­ны­ми бы­ли: все со­юз­ные рес­пуб­ли­ки, ав­то­ном­ные об­лас­ти и на­цио­наль­ные (ав­то­ном­ные) ок­ру­га (29. 12.1972 года; Дружбы народов орден № 1 был при­кре­п­лён к зна­ме­ни РСФСР, Дружбы народов орден № 2 - к зна­ме­ни УССР); 199 ра­бот­ни­ков гражданской авиа­ции (09.02.1973 года); Комитет советских жен­щин (06.03.1973 года); Об­ще­ст­во германо-советской друж­бы в ГДР (08.05.1974 года); Ле­ни­на­кан­ский тек­стиль­ный ком­би­нат имени Май­ско­го вос­ста­ния (19.07.1974 года); Университет друж­бы на­ро­дов имени Пат­ри­са Лу­мум­бы (04.02.1975 года); все рес­пуб­ли­кан­ские Академии наук (05.08.1975 года). Все­го про­из­ве­де­но 72760 на­гра­ж­де­ний. Дружбы народов орден уп­разд­нён 02.03.1994 года Ука­зом Пре­зи­ден­та РФ Б. Н. Ельцина, тем же ука­зом в сис­те­ме государственных на­град РФ уч­ре­ж­дён Друж­бы ор­ден .

Исторические источники:

Сбор­ник за­ко­но­да­тель­ных ак­тов о го­су­дар­ст­вен­ных на­гра­дах СССР. М., 1987.

Иллюстрация:

Ор­ден Друж­бы на­ро­дов. Архив БРЭ.