ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОРДЕН
ДРУЖБЫ НАРОДОВ ОРДЕН - одна из государственных наград в СССР.
Учреждён в ознаменование 50-летия образования Советского Союза Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17.12.1972 года, тогда же утверждены статут и описание ордена.
Дружбы народов орденом награждались граждане СССР и иностранные граждане, предприятия, учреждения, организации, воинские части и соединения, союзные и автономные республики, края, области, округа, города за большие заслуги в укреплении дружбы и братского сотрудничества социалистических наций и народностей, за значительный вклад в экономическое, социально-политическое и культурное развитие СССР и союзных республик.
Знак Дружбы народов ордена - красная пятиконечная звезда, обрамлённая серебристыми пирамидальными гранями («бриллиантовые» лучи), в промежутках между которыми расположены пучки расходящихся булавообразных золотистых лучей. В центре звезды - Государственный герб СССР, окаймлённый ободком с изображением рукопожатий, в его нижней части - лента с надписью «СССР»; в верхней части знака между Государственным гербом СССР и ободком по окружности расположена надпись «Дружба народов»; в нижней и средней части - лавровые ветви. На оборотной стороне - номер ордена. Колодка обтянута шёлковой муаровой лентой (24 миллиметра), окрашенной в цвета государственных флагов союзных республик - красный, жёлтый, синий, зелёный и белый. Дружбы народов орде должен был носиться на левой стороне груди и располагаться после ордена Трудового Красного Знамени. Вместо знака Дружбы народов ордена награждённый имел право носить орденскую планку с орденской лентой. Орден изготавливался из серебра (автор эскиза - художник А. Б. Жук, гравёр - И. С. Комшилов).
Первыми награждёнными были: все союзные республики, автономные области и национальные (автономные) округа (29. 12.1972 года; Дружбы народов орден № 1 был прикреплён к знамени РСФСР, Дружбы народов орден № 2 - к знамени УССР); 199 работников гражданской авиации (09.02.1973 года); Комитет советских женщин (06.03.1973 года); Общество германо-советской дружбы в ГДР (08.05.1974 года); Ленинаканский текстильный комбинат имени Майского восстания (19.07.1974 года); Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы (04.02.1975 года); все республиканские Академии наук (05.08.1975 года). Всего произведено 72760 награждений. Дружбы народов орден упразднён 02.03.1994 года Указом Президента РФ Б. Н. Ельцина, тем же указом в системе государственных наград РФ учреждён Дружбы орден.
Исторические источники:
Сборник законодательных актов о государственных наградах СССР. М., 1987.
Иллюстрация:
Орден Дружбы народов. Архив БРЭ.