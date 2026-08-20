ДРУЖБА

ДРУЖБА - крупнейший в мире нефтепровод.

Пред­на­зна­чен для транс­пор­ти­ров­ки неф­ти Вол­го-Ураль­ской, За­пад­но-Си­бир­ской и При­кас­пий­ской неф­те­га­зо­нос­ных про­вин­ций в Ев­ро­пу. По­стро­ен СССР при уча­стии Польской Народной Рес­пуб­ли­ки (ПНР), Че­хословацкой Со­циа­ли­стической Рес­пуб­ли­ки (ЧССР), ГДР и Венгерской Народной Рес­пуб­ли­ки (ВНР) на ос­но­ве со­гла­ше­ния, под­пи­сан­но­го 18.12.1959 года его уча­ст­ни­ка­ми как чле­на­ми Со­ве­та эко­но­ми­че­ской взаи­мо­по­мо­щи.

Первая нит­ка неф­те­про­во­да («Дружба»-1) с основным диа­мет­ром труб 1020 мм вве­де­на в строй в 1960-1964 годах. Она про­тя­ну­лась от Са­ма­ры до неф­те­пе­ре­гон­ной станицы Вы­со­кое на гра­ни­це ме­ж­ду РСФСР и БССР, от­ку­да ра­зо­шлась по двум на­прав­ле­ни­ям: се­вер­но­му - че­рез По­лоцк к пор­там Бал­тий­ско­го моря Бу­тин­ге (Ли­товская ССР) и Вент­с­пилс (Латвийская ССР), юж­но­му - че­рез Мо­зырь (БССР) и Бро­ды (УССР) в Восточную Ев­ро­пу к при­ё­мо-с­да­точ­ным пунк­там Ада­мо­ва За­ста­ва (ПНР), Фе­неш­лит­ке (ВНР), Буд­ков­це (ЧССР).

Вторая нит­ка неф­те­про­во­да («Дружба»-2) с основным диа­мет­ром труб 1220 мм про­ло­же­на па­рал­лель­но пер­вой в 1969-1974 годах. Об­щая про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ной час­ти неф­те­про­во­да («Дружба»-1 и «Дружба»-2) со­ста­ви­ла 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысяч километров на тер­ри­то­рии РСФСР). Строи­лись так­же от­ветв­ле­ния от ма­ги­ст­раль­ной нит­ки: Ми­чу­ринск - Кре­мен­чуг (1975 год), Ни­коль­ское - Вы­со­кое (1978 год) и другие. Строи­тель­ст­во ве­лось в слож­ных гео­гра­фических и кли­ма­тических ус­ло­ви­ях: пе­ре­пад вы­сот дос­ти­гал бо­лее 1 тысячи метров; неф­те­про­вод про­кла­ды­вал­ся по го­рам (по­строе­но 175 мос­тов и 113 пе­ре­хо­дов), по дну рек Вол­га, Ока, Днестр, Днепр, При­пять, Ду­най, Вис­ла, Одер, пе­ре­се­кал сот­ни ав­то­мо­биль­ных и же­лез­ных до­рог.

По­сле рас­па­да СССР опе­ра­тив­ное уп­рав­ле­ние неф­те­про­во­дом с 1992 года осу­ще­ст­в­ля­ет­ся с главного тер­ри­то­ри­аль­но­го дис­пет­чер­ско­го пунк­та в Брян­ске (в 1964-1991 годах на­хо­дил­ся во Льво­ве, УССР), в зо­не его от­вет­ст­вен­но­сти - 47 на­сос­ных стан­ций (4 го­лов­ные - Ло­па­ти­но, Клин, Ни­коль­ское, Уне­ча) и 8 приё­мо-с­да­точ­ных пунк­тов на тер­ри­то­рии РФ и ев­ропейских стран. Все объ­ек­ты ав­то­ма­ти­зи­ро­ва­ны и на­хо­дят­ся в ре­жи­ме те­ле­управ­ле­ния, на 12 стан­ци­ях вне­дре­на мик­ро­про­цес­сор­ная тех­но­ло­гия управ­ле­ния и кон­тро­ля. Еже­год­но по неф­те­про­во­ду пе­ре­ка­чи­ва­ет­ся свыше 100 миллионов тон неф­ти; ею обес­пе­чи­ва­ет­ся про­мыш­лен­ность 10 ев­ропейских стран.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)