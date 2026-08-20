ДРУЖБА
ДРУЖБА - крупнейший в мире нефтепровод.
Предназначен для транспортировки нефти Волго-Уральской, Западно-Сибирской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций в Европу. Построен СССР при участии Польской Народной Республики (ПНР), Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), ГДР и Венгерской Народной Республики (ВНР) на основе соглашения, подписанного 18.12.1959 года его участниками как членами Совета экономической взаимопомощи.
Первая нитка нефтепровода («Дружба»-1) с основным диаметром труб 1020 мм введена в строй в 1960-1964 годах. Она протянулась от Самары до нефтеперегонной станицы Высокое на границе между РСФСР и БССР, откуда разошлась по двум направлениям: северному - через Полоцк к портам Балтийского моря Бутинге (Литовская ССР) и Вентспилс (Латвийская ССР), южному - через Мозырь (БССР) и Броды (УССР) в Восточную Европу к приёмо-сдаточным пунктам Адамова Застава (ПНР), Фенешлитке (ВНР), Будковце (ЧССР).
Вторая нитка нефтепровода («Дружба»-2) с основным диаметром труб 1220 мм проложена параллельно первой в 1969-1974 годах. Общая протяжённость магистральной части нефтепровода («Дружба»-1 и «Дружба»-2) составила 8,9 тысячи километров (из них 3,9 тысяч километров на территории РСФСР). Строились также ответвления от магистральной нитки: Мичуринск - Кременчуг (1975 год), Никольское - Высокое (1978 год) и другие. Строительство велось в сложных географических и климатических условиях: перепад высот достигал более 1 тысячи метров; нефтепровод прокладывался по горам (построено 175 мостов и 113 переходов), по дну рек Волга, Ока, Днестр, Днепр, Припять, Дунай, Висла, Одер, пересекал сотни автомобильных и железных дорог.
После распада СССР оперативное управление нефтепроводом с 1992 года осуществляется с главного территориального диспетчерского пункта в Брянске (в 1964-1991 годах находился во Львове, УССР), в зоне его ответственности - 47 насосных станций (4 головные - Лопатино, Клин, Никольское, Унеча) и 8 приёмо-сдаточных пунктов на территории РФ и европейских стран. Все объекты автоматизированы и находятся в режиме телеуправления, на 12 станциях внедрена микропроцессорная технология управления и контроля. Ежегодно по нефтепроводу перекачивается свыше 100 миллионов тон нефти; ею обеспечивается промышленность 10 европейских стран.