ДРУЗ, ТИБЕРИЙ КЛАВДИЙ ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ НЕРОН (лат. Tiberius Drusus Claudius Iulius Caesar Nero)

Римский военачальник и политический деятель, сын императора Тиберия от его первой жены Випсании Агриппины .

Был усыновлен Октавианом Августом и воспитывался в доме императора, но большее внимание Август уделял его двоюродному брату Германику. В 11 г. н.э. Друз стал квестором, в 15 г. консулом, подавлял восстание в Паннонии, был проконсулом Иллирика, воевал с маркоманами, в 19 г. удостоен триумфа. После смерти Германика в 19 г. отозван из провинции и фактически объявлен наследником: в 21 г. Тиберий назначил его консулом вместе в собой, а в 22 г. даровал трибунский империй, бывший важным элементом императорской власти. Друз пользовался большой популярностью в Риме. Он вступил в открытое противостояние с префектом претория Луцием Элием Сеяном ; однажды дело дошло до драки. Летом 23 г. он неожиданно умер; скорее всего, он в результате интриги Сеяна, который устранил его в борьбе за право наследовать Тиберию. Как выяснилось позже, при процессе над Сеяном, Друз был отравлен медленнодействующим ядом, который ему дала его жена Ливилла. Его похороны вызвали такую бурную реакцию народа, что Тиберий был вынужден сократить траурные мероприятия.