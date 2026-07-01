ДРУЗ НЕРОН КЛАВДИЙ

Друз Нерон Клавдий (Друз Старший, лат. Nero Claudius Drusus) (14.01.38 — 9 до н. э.) — пасынок Августа .

Сын Ливии от первого мужа (Тиберия Клавдия Нерона), брат Тиберия, отец Германика и Клавдия . В 19 до н. э. получил право занимать должности на 5 лет раньше срока и в 18 стал квестором. Вместе с братом устраивал гладиаторские игры (16), затем исполнял за него обязанности претора; женился на племяннице Августа — Антонии Младшей. Покорил Норик (15), получил ранг претория. В 13—12 — наместник трех Галлий, в 11 — городской претор, в 9 — консул. Успешно воевал с германцами (13—9), покорил земли фризов, бруктеров, сугамбров, хаттов, херусков между Рейном и Везером, на кораблях прошел вдоль побережья океана. Получил малый триумф (ovatio), триумфальные отличия, был провозглашен императором. Дошел до Эльбы, на обратном пути заболел и умер. Посмертно получил титул «Германик». Август любил Д. и произнес речь на его похоронах.

Лит.: Hurlet F. Les collègues du prince sous Auguste et Tibère. Rome, 1997; Levick B. Tiberius the Politician. London—New York, 1999.