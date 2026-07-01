ДРУСКИНИНКАЙ

ДРУСКИНИНКАЙ - город на юге Литвы, в Алитусском уезде.

Население 17,6 тысяч человек (2007 год). Рас­по­ло­жен на пра­вом бе­ре­гу реки Ня­му­нас (Не­ман), у впа­де­ния в не­го реки Рат­ни­чя, в 130 километрах к юго-за­па­ду от Виль­ню­са, в 7 километрах от гра­ни­цы с Бе­ло­рус­си­ей.

Друскининкай впер­вые упо­ми­на­ет­ся в 1636 году как се­ле­ние Дру­ске­ни­ки (от ли­товского «дру­ска» - соль). 20.06.1794 года ука­зом польского ко­ро­ля С. А. По­ня­тов­ско­го Дру­ске­ни­кам был при­сво­ен ста­тус здрав­ни­цы. С 1795 года в со­ста­ве Российской им­пе­рии. В 1837 году, по­сле пре­дос­тав­ле­ния Ни­ко­лаю I док­ла­да профессора Ви­лен­ско­го университета И. Фон­бер­га о ле­чеб­ных свой­ст­вах дру­ске­ник­ских ми­неральных ис­точ­ни­ков, по­лу­чил ста­тус го­ро­да. В 1841 году в Дру­ске­ни­ках уч­ре­ж­де­но об­ще­ст­во вра­чей, по­сле че­го на­ча­лось ак­тив­ное раз­ви­тие ку­рор­та. Силь­но по­стра­дал в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны . В 1917 году пе­ре­име­но­ван в Друскининкай. В 1920-1939 годах в со­ста­ве Поль­ши, в 1939-1940 годах - Белорусской ССР, с 1940 года - Ли­товской ССР (ок­ку­пи­ро­ван на­ци­ст­ской Гер­ма­ни­ей в ию­не 1941 - ию­ле 1944 годов), с 1991 года - Лит­вы.

Со­хра­ни­лись: де­ревянная цер­ковь в честь ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри «Всех скор­бя­щих Ра­дость» (1865 год), кос­тёл Святой Де­вы Ма­рии (1931 год), жи­лые до­ма конца XIX - начала XX веков и другое. Городской му­зей (вил­ла «Лин­кс­ма», начало XX века). Ме­мо­ри­аль­ный му­зей М. К. Чюр­лё­ни­са (1963 год), Еврейский му­зей па­мя­ти скульп­то­ра Ж. Лип­ши­ца, Му­зей «Лес­ное эхо» (1971 год). Га­ле­рея ли­товского художника В. К. Йо­ни­на­са (1993 год) и другие.

Ак­ва­парк. Фаб­ри­ка ху­дожественных из­де­лий «Ула», мас­ло­за­вод.

В ок­ре­ст­но­стях Друскининкай - Дзу­кий­ский национальный парк (1991 год; круп­ней­ший в Лит­ве, 56 тысяч гектар); эт­но­гра­фическая деревня Швян­дуб­ре (ста­рин­ные дзу­кий­ские усадь­бы); в се­ле­нии Лиш­кя­ва (из­вест­но с 1044 года) - за­мок (XIV-XV веков), кос­тёл и мо­на­стырь (конец XVII века), ко­ло­коль­ня (XIX век); Рай­гард­ский ланд­шафт­ный за­по­вед­ник.

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