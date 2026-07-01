ДРУСКИНИНКАЙ
ДРУСКИНИНКАЙ - город на юге Литвы, в Алитусском уезде.
Население 17,6 тысяч человек (2007 год). Расположен на правом берегу реки Нямунас (Неман), у впадения в него реки Ратничя, в 130 километрах к юго-западу от Вильнюса, в 7 километрах от границы с Белоруссией.
Друскининкай впервые упоминается в 1636 году как селение Друскеники (от литовского «друска» - соль). 20.06.1794 года указом польского короля С. А. Понятовского Друскеникам был присвоен статус здравницы. С 1795 года в составе Российской империи. В 1837 году, после предоставления Николаю I доклада профессора Виленского университета И. Фонберга о лечебных свойствах друскеникских минеральных источников, получил статус города. В 1841 году в Друскениках учреждено общество врачей, после чего началось активное развитие курорта. Сильно пострадал в годы Первой мировой войны. В 1917 году переименован в Друскининкай. В 1920-1939 годах в составе Польши, в 1939-1940 годах - Белорусской ССР, с 1940 года - Литовской ССР (оккупирован нацистской Германией в июне 1941 - июле 1944 годов), с 1991 года - Литвы.
Сохранились: деревянная церковь в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (1865 год), костёл Святой Девы Марии (1931 год), жилые дома конца XIX - начала XX веков и другое. Городской музей (вилла «Линксма», начало XX века). Мемориальный музей М. К. Чюрлёниса (1963 год), Еврейский музей памяти скульптора Ж. Липшица, Музей «Лесное эхо» (1971 год). Галерея литовского художника В. К. Йонинаса (1993 год) и другие.
Аквапарк. Фабрика художественных изделий «Ула», маслозавод.
В окрестностях Друскининкай - Дзукийский национальный парк (1991 год; крупнейший в Литве, 56 тысяч гектар); этнографическая деревня Швяндубре (старинные дзукийские усадьбы); в селении Лишкява (известно с 1044 года) - замок (XIV-XV веков), костёл и монастырь (конец XVII века), колокольня (XIX век); Райгардский ландшафтный заповедник.