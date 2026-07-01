ДРУСКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ
ДРУСКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ - российски музыковед, пианист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.
Брат Я. С. Друскина. В 1924 году окончил Институт истории искусств в Ленинграде как музыковед у Б. В. Асафьева, в 1925 году Ленинградской консерватории. по классу фортепиано у О. К. Калантаровой (в 1930-1932 годах занимался также у А. Шнабеля в Берлине). В 1925-1935 годах концертировал. С 1935 года преподавал историю музыки в Ленинградской консерватория (с 1947 года профессор).
Исследовал отечественную и зарубежную музыкальную классику, историю революционные и студенческие песни, современную музыку, оперную и балетную драматургию, музыкальную историографию (в частности, историю мирового баховедения). Подготовил к печати переводы на русский язык монографии А. Швейцера «И. С. Бах» (1964 год), «Диалогов» И. Ф. Стравинского (1971 год), лекций и писем А. фон Веберна (1975 год), писем А. Шёнберга (2001 год); справочники «50 опер» (1956 год), «100 опер» (1964 год; 6-е издание, 1976 год). Член редколлегии Музыкальной энциклопедии (том 1-6, 1973-1982 годы).
Сочинения:
Новая фортепианная музыка. Л., 1928;
Очерки по истории танцевальной музыки. Л., 1936;
Вопросы музыкальной драматургии оперы. Л., 1952;
Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI–XVIII вв. Л., 1960;
История и современность. Статьи о музыке. Л., 1960;
Р. Вагнер. 2-е изд. М., 1963;
О западноевропейской музыке XX в. М., 1973;
Пассионы и мессы И. С. Баха. Л., 1976;
Исследования. Воспоминания. Л., 1977;
И. Стравинский. 2-е изд. Л., 1979;
Избранное. М., 1981;
И. С. Бах. М., 1982;
История зарубежной музыки. 6-е изд. М., 1983. Вып. 4: Вторая половина XIX в.;
Очерки, статьи, заметки. Л., 1987;
Становление музыкально-исторической науки в Ленинграде 20–30-х гг. // Традиции музыкальной науки. Л., 1989;
Зарубежная музыкальная историография. М., 1994.