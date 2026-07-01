ДРУСКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ

ДРУСКИН МИХАИЛ СЕМЁНОВИЧ - российски музыковед , пианист и педагог, заслуженный деятель искусств РСФСР.

Брат Я. С. Дру­ски­на. В 1924 году окон­чил Институт ис­то­рии ис­кусств в Ле­нин­гра­де как му­зы­ко­вед у Б. В. Асафь­е­ва, в 1925 году Ле­нинградской консерватории . по клас­су фортепиано у О. К. Ка­лан­та­ро­вой (в 1930-1932 годах за­ни­мал­ся так­же у А. Шна­бе­ля в Бер­ли­не). В 1925-1935 годах кон­цер­ти­ро­вал. С 1935 года пре­по­да­вал ис­то­рию му­зы­ки в Ле­нинградской консерватория (с 1947 года профессор).

Ис­сле­до­вал отечественную и за­ру­беж­ную музыкальную клас­си­ку, ис­то­рию ре­во­люционные и сту­денческие пес­ни, современную му­зы­ку, опер­ную и ба­лет­ную дра­ма­тур­гию , музыкальную ис­то­рио­гра­фию (в ча­ст­но­сти, ис­то­рию ми­ро­во­го ба­хо­ве­де­ния). Под­го­то­вил к пе­ча­ти пе­ре­во­ды на русский язык мо­но­гра­фии А. Швей­це­ра «И. С. Бах» (1964 год), «Диа­ло­гов» И. Ф. Стра­вин­ско­го (1971 год), лек­ций и пи­сем А. фон Ве­бер­на (1975 год), пи­сем А. Шён­бер­га (2001 год); спра­воч­ни­ки «50 опер» (1956 год), «100 опер» (1964 год; 6-е издание, 1976 год). Член ред­кол­ле­гии Музыкальной эн­цик­ло­пе­дии (том 1-6, 1973-1982 годы).

Сочинения:

Но­вая фор­те­пи­ан­ная му­зы­ка. Л., 1928;

Очер­ки по ис­то­рии тан­це­валь­ной му­зы­ки. Л., 1936;

Во­про­сы му­зы­каль­ной дра­ма­тур­гии опе­ры. Л., 1952;

Кла­вир­ная му­зы­ка Ис­па­нии, Анг­лии, Ни­дер­лан­дов, Фран­ции, Ита­лии, Гер­ма­нии XVI–XVIII вв. Л., 1960;

Ис­то­рия и со­вре­мен­ность. Ста­тьи о му­зы­ке. Л., 1960;

Р. Ваг­нер. 2-е изд. М., 1963;

О за­пад­но­ев­ро­пей­ской му­зы­ке XX в. М., 1973;

Пас­сио­ны и мес­сы И. С. Ба­ха. Л., 1976;

Ис­сле­до­ва­ния. Вос­по­ми­на­ния. Л., 1977;

И. Стра­вин­ский. 2-е изд. Л., 1979;

Из­бран­ное. М., 1981;

И. С. Бах. М., 1982;

Ис­то­рия за­ру­беж­ной му­зы­ки. 6-е изд. М., 1983. Вып. 4: Вто­рая по­лови­на XIX в.;

Очер­ки, ста­тьи, за­мет­ки. Л., 1987;

Ста­нов­ле­ние му­зы­каль­но-ис­то­ри­че­ской нау­ки в Ле­нин­гра­де 20–30-х гг. // Тра­ди­ции му­зы­каль­ной нау­ки. Л., 1989;

За­ру­беж­ная му­зы­каль­ная ис­то­рио­гра­фия. М., 1994.